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Придется пережить: три знака зодиака столкнутся с неприятностями в январе

Елизавета Бельмас
16 декабря 2023, 16:50
Эксперты по звездам уже рассказали, кому не повезет в январе нового года.
Три знака зодиака столкнутся с неприятностями в январе
Три знака зодиака столкнутся с неприятностями в январе / коллаж: Главред, фото: pexels/instagram cameratwin

Астрологи составили гороскоп на январь 2024 года и рассказли, что ожидает каждый знак зодиака в начале нового года. Мы расскажем, кому не повезет в январе и почему стоит готовиться к трудностям.

Гороскоп на январь - испытания в любви

Для Водолеев январь может преподнести некоторые уникальные испытания, особенно с точки зрения семейной жизни. Этот период может оказаться для вас необычайно утомительным и может привести к неприятным переживаниям. Январь, вероятно, станет поворотным моментом, который побудит вас задуматься о своей роли в семье. Чувство изоляции может проявиться, вызывая разочарование. Хотя вашим инстинктом может быть желание восстановить гармонию, помните, что ответственность лежит не только на ваших плечах.

Гороскоп на январь - самоанализ

Для Весов январь может пройти под облаком самоанализа, отмеченным более темной энергией, которая может создать некоторые проблемы. Этот период требует глубокой переоценки ваших отношений и личностного роста. Подумайте, сдерживают ли вас ваши ограничения или сопротивление переменам. Подумайте о том, чтобы сделать шаг назад, чтобы перезарядиться. Позвольте себе дополнительные часы отдыха с уверенностью, что вас ждет более светлый путь впереди.

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Гороскоп на январь - переоценка

Львам январьпредоставит ценную возможность переоценить свои отношения, особенно границы, которые вы установили. Хотя вы цените свободу в своих романтических начинаниях, важно признать, что здоровые границы являются жизненно важным компонентом любых отношений. Этот месяц может стать поворотным моментом для ваших связей и, возможно, приведет к значительным и позитивным изменениям в последствии.

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