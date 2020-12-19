Прогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год Водолея

Астрологический прогноз на 2021 год обещает рождение Спасителя человечества / Анастасия Олейникова для Главреда

2021 год будет водолейским, поскольку две самые влиятельные планеты – Сатурн и Юпитер – соединятся в знаке Водолея. Уже 19 декабря 2020 года Юпитер окажется в знаке Водолея впервые за 12 лет. Однако Юпитер в новом году будет пребывать как в Водолее, так и в Рыбах.

Обычно эта планета пребывает в одном знаке на протяжении одного года, но на этот раз в силу астрономических причин она будет двигаться по Водолею около 10 месяцев, а два месяца – с 14 мая и до 28 июля – проведет в Рыбах.

В этот период могут всплывать какие-то тайны, вскрываться какие-то секретные дела. Не исключено, что в это время мы узнаем какие-то подробности о жизни семьи Путина.

Либо же, наоборот, многое в это время можно будет хорошо скрыть или сделать тайно. Конфиденциальные дела благоприятно будет решать именно в это время.

Читайте такжеСлавянский гороскоп на 2021: кому славянский прогноз сулит судьбоносные победыНе исключены прорывы и открытия в области медицины, химии и создания лекарств. Вероятно, как раз в этот период появится не просто вакцина от коронавируса, но и лекарство, которое будет способно эффективно его побороть.

Во время пребывания Юпитера в Рыбах будет велика опасность наводнений. Если в 2020 году нашей головной болью были масштабные пожары, то в этом году проблемой для многих стран станут наводнения.

Также это время чревато опасностями отравлений, механический повреждений, аварий, связанных с водным транспортом, в частности, могут тонуть паромы. Возможные также и экологические бедствия, например, взрывы на химических комбинатах.

Единственный плюс – засуха в новом году не предвидится, и летом 2021-го будет гораздо больше осадков, чем в предыдущем году.

Рождение Спасителя

В 2021 году произойдет великая мутация – так называемая, "Вифлеемская звезда". Речь идет о тесном соединении Юпитера и Сатурна, которое наблюдалось в последний раз при рождении Иисуса Христа. Такое редкое явление произойдет в конце следующего года, в связи с чем нас ожидает смена эпох – закончится Эпоха Земли, и начнется Эпоха Воздуха, Эра Водолея.

С 21 декабря 2021 года и до 2219 года Юпитер и Сатурн будут соединены в воздушной стихии.

Прогнозирую, что в это время родится новый Спаситель мира, новый Сошант, новый Иисус Христос. Он родится в период с 21 по 25 декабря следующего года где-то на Урале. И это рождение откроет новую страницу истории Земли.

Начало Эпохи Воздуха говорит о том, что в ближайшие 200 лет станут доступны многие сокрытые раньше знания, свободно можно будет получить информацию, произойдет множество важных открытий, в частности, грандиозные межпланетные путешествия. Вместо людей станут работать роботы и технологии, а человек при этом сможет просто лежать на пляже, загорать и получать профиты. Это мы увидим уже в ближайшие 50 лет.

Как будут развиваться человеческое мышление, наука и культура, остается только догадываться. Однако предельно очевидно, что темпы этого развития будут впечатляющими.

По моим прогнозам, люди колонизируют Марс и Луну, а межпланетные полеты станут обычным явлением. Возможно, будут открыты "кроличьи норы" и появится возможность перемещаться через пространство.

Влад Росс / Главред

Ретроградные и статические планеты

В новом году ретроградным движением отметятся все планеты, к счастью, кроме Марса. Он "радовал" нас своим попятным движением в 2020 году, и из-за этого среди прочего возобновилась война на Кавказе. К счастью, в 2021 году старые конфликты не будут переходить в горячую фазу. Собственно, потому в новом году не вспыхнет Приднестровье. Также должно быть спокойно на Донбассе, кроме разве что сложных ситуаций, возможных в январе-феврале 2021 года.

Читайте такжеВторой шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 годаСентябрь будет богат на ретроградности, поэтому в первом месяце осени вполне можно ожидать существенного спада мировой экономики. В этом месяце будут ретроградными все "медленные" планеты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, а также в конце сентября – и Меркурий.

В октябре статичными будут: Меркурий, Юпитер, Сатурн и Плутон. Эта остановка планет в октябре может привести к глубокому глобальному кризису, из-за чего дадут сбой какие-то важные процессы, касающиеся всего мира.

Также, вероятнее всего, именно в этот период вспыхнет революция в России, а некоторые страны могут прекратить свое существование.

Ретроградность "медленных" планет не так явно отражается на повседневных делах, потому в нашей обыденной жизни это практически не будет заметно.

Но все же следует быть предельно внимательными в периоды статичности Юпитера: 15-25 июня и 17-23 октября. В это время нельзя предпринимать каких-либо важных шагов и принимать решения в области юриспруденции, нельзя решать вопросы, связанные с судебными разбирательствами, нельзя подавать в суд, назначать важные судебные слушания и ни в коем случае нельзя проводить переговоры между странами, в том числе между Украиной и Россией.

Не стоит в эти даты оформлять документы на открытие фирм и решать важные дела по расширению своей деятельности. Также не следует в этот период отправляться в дальние путешествия, особенно по воде, например, в круизы, прогулки на лодках или яхтах – вода будет опасна. Не следует брать крупные кредиты, иначе впоследствии их тяжело будет отдавать. Также не следует начинать важные для вас образовательные программы и браться за много дел сразу.

Сатурн будет статичным 17-28 мая и 6-16 октября. В это время не стоит переходить на новую работу, вступать в новую должность (особенно руководящую), начинать важные крупные проекты (особенно долгосрочные), не стоит строить грандиозные планы, делать важные расчеты, подписывать долгосрочные контракты, покупать недвижимость или земельные участки, регистрировать новые компании.

Венера будет статичной и ретроградной с середины декабря 2021 года, поэтому этот месяц станет не лучшим временем для решения различных вопросов, связанных с отношениями, любовью, красотой, деньгами, подарками и покупками. Свадьбы и пластические операции на это время лучше не планировать, а также лучше не рисковать деньгами и не делать крупных покупок.

Меркурий будет ретроградным 30 января-21 февраля, 30 мая-23 июня, 27 сентября-18 октября. В это время не следует подписывать важных бумаг и контрактов, открывать бизнес, регистрировать предприятия.

Затмения 2021 года

В 2021 году мы станем свидетелями четырех затмений. Благодаря этому год будет намного проще и спокойнее, чем 2020-ый, когда их было целых шесть.

Три затмения (одно лунное и два солнечных) произойдут на оси Близнецы-Стрелец, потому именно эти знаки в наибольшей мере будут ощущать на себе сложную кармическую ситуацию. В какой именно сфере жизни – об этом может рассказать только индивидуальный гороскоп каждого конкретного человека.

Читайте такжеГороскоп на 2021 год: кому светит изменение судьбыЛунное затмение 19 ноября произойдет на оси Телец-Скорпион.

2020 год был годом образования, путешествий, коммуникаций и новых знаний. Для многих он "закрыл ворота" для старого образа жизни, а потому пришлось учиться новому, знакомиться с новыми людьми, обретать новые навыки, работать на расстоянии, смириться с отсутствием заграничных поездок. Однако при этом люди узнали много нового о своем ближайшем окружении и стране, в которой они живут.

В 2021 году все эти тенденции продолжатся, но постепенно акцент будет смещаться на сферу финансов и экономические трансформации – из-за Тельца и Скорпиона, на оси которых будет происходить затмение. Потому в новом году можно вкладывать деньги в приобретение новых знаний, навыков и умений, чтобы быть подготовленными и опережать конкурентов.

Лунные затмения нового года будут связаны с окончанием или кульминацией чего-либо в вашей жизни. А солнечные – будут связаны с началом новых событий, причем эти события целиком и полностью будут менять вашу жизнь.

26 мая в 14:14 случится полное лунное затмение. Оно совпадет со временем, когда завершатся многие учебные программы. Это затмение будет достаточно стрессовым. В день, когда оно произойдет, будет формироваться несколько напряженных аспектов, которые говорят о сложности и переменах, которые далеко не всем придутся по вкусу. В этот период могут произойти серьезные перемены в сфере высшего образования или международных отношений. Какой-то процесс или какое-то явление должно завершиться. Напряженный аспект с Юпитером, который к этой дате уже перейдет в Рыбы, указывает на события, связанные с массовыми и глобальными вещами. То есть события этого лунного затмения могут коснуться довольно большого количества людей. Юпитер хоть и является позитивной планетой, но может приносить также и неприятностей, и разочарования при определенном положении. Так, в Рыбах он сулит обманы, иллюзии, вскрытие тайн, а также наводнения.

в 14:14 случится полное лунное затмение. Оно совпадет со временем, когда завершатся многие учебные программы. Это затмение будет достаточно стрессовым. В день, когда оно произойдет, будет формироваться несколько напряженных аспектов, которые говорят о сложности и переменах, которые далеко не всем придутся по вкусу. В этот период могут произойти серьезные перемены в сфере высшего образования или международных отношений. Какой-то процесс или какое-то явление должно завершиться. Напряженный аспект с Юпитером, который к этой дате уже перейдет в Рыбы, указывает на события, связанные с массовыми и глобальными вещами. То есть события этого лунного затмения могут коснуться довольно большого количества людей. Юпитер хоть и является позитивной планетой, но может приносить также и неприятностей, и разочарования при определенном положении. Так, в Рыбах он сулит обманы, иллюзии, вскрытие тайн, а также наводнения. Второе затмение произойдет 10 июня в 13:53. Это будет кольцевое солнечное затмение, которое считается сложным, даже "сатанинским". Произойдет оно в градусе магии, таинства, чародеев – в 20-ом градусе Близнецов. Символ этого затмения – три змеи, ползущие по земле. Это затмение будет связано с планетой Нептун, что может принести ложь, обман и иллюзорность, может создать сложности в поездках, коммуникации, переговорах и завязывании новых связей. Вблизи этого затмения может быть масса беспокойств и разочарований. Не исключены стихийные бедствия, особенно связанные с водной стихией: наводнения, разливы топлива, массовые отравления. Могут быть перемены в области получения и передачи информации. Кроме того, Сатурн, который имеет гармоничный аспект к точке затмения, говорит о том, что перемены, которые оно несет, могут иметь долгосрочные последствия. Потому это будет неплохое время для планирования будущего, составление списка дел, обращения к астрологу, повышения собственной дисциплины и ответственности.

в 13:53. Это будет кольцевое солнечное затмение, которое считается сложным, даже "сатанинским". Произойдет оно в градусе магии, таинства, чародеев – в 20-ом градусе Близнецов. Символ этого затмения – три змеи, ползущие по земле. Это затмение будет связано с планетой Нептун, что может принести ложь, обман и иллюзорность, может создать сложности в поездках, коммуникации, переговорах и завязывании новых связей. Вблизи этого затмения может быть масса беспокойств и разочарований. Не исключены стихийные бедствия, особенно связанные с водной стихией: наводнения, разливы топлива, массовые отравления. Могут быть перемены в области получения и передачи информации. Кроме того, Сатурн, который имеет гармоничный аспект к точке затмения, говорит о том, что перемены, которые оно несет, могут иметь долгосрочные последствия. Потому это будет неплохое время для планирования будущего, составление списка дел, обращения к астрологу, повышения собственной дисциплины и ответственности. 19 ноября в 10:57 произойдет частное лунное затмение. Это будет первое затмение на оси Телец-Скорпион. Оно сместит акцент на сферу финансов и личных ресурсов. Затмение будет связано с напряженным аспектом Юпитера, что скажется на заработках: может поставить точку в каких-то делах, оставить без работы или поспособствовать ее смене. Не исключено, что в ноябре-декабре разразится глобальный финансовый кризис. В это время могут обвалиться многие валюты, в том числе и украинская гривна, и казахский тенге, и российский рубль. В ауре затмения не исключены разного рода катаклизмы, землетрясения, перебои с электричеством, взрывы, пожары и прочие непредвиденные ситуации.

в 10:57 произойдет частное лунное затмение. Это будет первое затмение на оси Телец-Скорпион. Оно сместит акцент на сферу финансов и личных ресурсов. Затмение будет связано с напряженным аспектом Юпитера, что скажется на заработках: может поставить точку в каких-то делах, оставить без работы или поспособствовать ее смене. Не исключено, что в ноябре-декабре разразится глобальный финансовый кризис. В это время могут обвалиться многие валюты, в том числе и украинская гривна, и казахский тенге, и российский рубль. В ауре затмения не исключены разного рода катаклизмы, землетрясения, перебои с электричеством, взрывы, пожары и прочие непредвиденные ситуации. 4 декабря, в 9:42 по Киеву, произойдет полное солнечное затмение, которое станет последним затмением на оси Близнецы-Стрелец в данном цикле. Оно указывает на важные события и открытие дороги в будущее. Это затмение подытожит события последних нескольких лет. Изменения, которые происходили в сфере образования, коммуникации, торговли, идеологии и отношений между странами, завершились в 2020. А в 2021-ом настанет время наводить порядок во всем этом, прежде всего, в финансовых и экономических системах. Это затмение благоприятно для постановки новых целей в профессиональном плане, которые помогут обрести "почву под ногами". Если вам не хватает знаний, то сейчас – в конце 2020 года и в начале 2021-го – отличное время, чтобы взяться за учебу.

Самые опасные периоды 2021 года

В новом году напряженных периодов, когда необходимо быть предельно бдительными и заботиться о собственной безопасности, будет предостаточно.

Вторая половина января-первая треть февраля. Практически весь этот период будет действовать напряженный аспект Марса к "медленным" планетам. К тому же, Юпитера с Ураном в этом же период будут в напряженном положении по отношению друг к другу. Участие такого большого количества планет в напряженных аспектах говорит о возможных катастрофах, пожарах, взрывах, природных катаклизмах, народных волнениях, убийствах, военных конфликтах, чрезвычайных происшествий. В это время государства могут понести огромные финансовые потери при ликвидации последствий каких-либо катастроф и аварий. Неизбежна тряска в экономическом секторе. Ошибки в этот период повлекут за собой тяжелые последствия. Все события этого периода будут иметь свои отголоски в далеком будущем.

20 апреля – 9 мая. На майские праздники может быть множество ДТП.

8-12 июня – катастрофически период, когда велика угроза аварий и дорожных происшествий.

25 мая. Сложный период нас ждет вблизи затмения. Возникнут риски и проблемы с водой, международными отношениями, религиозными темами. Может начаться какой-то джихад, кого-то начнут убивать, резать головы. Возможны столкновения на почве идеологий, расовых различий, а также сложности из-за разлива опасных веществ и отравлений.

Конец июня – начало июля. Непростой период, когда будет сложная конфигурация с участием Марса. Это может указывать на ряд внезапных неприятных событий, которые будут иметь последствия в будущем. Существует вероятность катаклизмов, военных столкновений, неприятных неожиданностей, грозных событий, беспорядков, разного рода проблем. Кроме того, Марс в это время будет идти по Льву, а Лев указывает на любовь и отношения. То есть в этот период возможны разногласия, ссоры и конфликты между супругами или близкими людьми.

14-23 июля – катастрофически неприятный и опасный период.

6-9 августа и 13-17 сентября – опасный период, чреват авариями и непредвиденными неприятностями.

20 октября – 5 ноября. Самый продолжительный и самый сложный период 2021 года. Он будет сопряжен с рисками для жизни, здоровья и финансов. Марс будет в знаке Скорпиона, а такое положение Марса обостряет угрозы и страсти, закладывает возможности революций, может усугубить и без того напряженную атмосфера.

3-5 декабря – еще один сложный период, когда следует быть максимально осторожными.

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