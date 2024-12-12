Прогноз на 2025 год: в Украине закончится "большая" война, режим Путина ждет начало конца

2025-2027 годы – пик развязывания мировых войн и конфликтов, которые в итоге приведут к новому мироустройству. Этот процесс уже начался.

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Полномасштабная война должна закончиться в 2025 году – астролог Людмила Халанская / Коллаж: Главред

Прогноз на следующий год для Украины на этот раз будет короткий: полномасштабная война должна закончиться.

Это главное и единственно важное – чтобы мы перестали терять человеческие жизни.

Что касается остального: Украина пока не готова сформировать запрос на внутренние изменения и кардинальное реформирование государства. Поэтому их пока не будет.

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Жаль, что никто у нас (почти никто) не усвоил предупреждение, сделанное несколько лет назад в связи с переходом к эпохе Водолея: Водолей требует гибкости и способности приспосабливаться к меняющимся внешним обстоятельствам, стремления меняться самому и менять мир вокруг.

Один из принципов эпохи Водолея: меняйся или умри. Недаром символом Водолея является человек с двумя кувшинами – с живой и мёртвой водой.

Прогрессируй, будь открытым к новому, ищи возможности, а не оправдания, даже в неблагоприятных условиях! Иначе будешь отброшен на обочину жизни или вообще уничтожен.

Эпоха Водолея набирает обороты, и следующие 20 лет, начиная с 2025-го, будут особенно водолейскими: Плутон – планета социальных и политических процессов – окончательно перешёл в знак Водолея и будет действовать в соответствии с ним.

Но Украина пока никак не хочет меняться. Всеми силами держится за отжившее. Постоянно оглядывается в прошлое вместо того, чтобы смотреть даже не вперёд (чего требует Водолей), а хотя бы себе под ноги. И наступает на старые грабли.

Так что 2025 год ещё не станет определяющим в том, какой вариант своей дальнейшей судьбы мы выберем.

Но выбор нам надо сделать как можно скорее, по крайней мере, в течение ближайших лет. Ведь в 2036-2038 во время очередного сильного влияния Плутона на гороскоп Украины будет окончательно решаться, оправдаемся ли мы как государство.

Этот процесс может растянуться до 2045-2046 годов и закончится для Украины либо большим возрождением, либо трансформацией в какое-то другое образование.

Да и раньше, в 2030 году, у Украины будет очень непростой период из-за нового негативного влияния Сатурна, который в 2022-м привёл к полномасштабному вторжению. Это не значит, что и в 2030 году будет то же самое (в 2022-м также можно было не допустить войны), аспект может реализоваться и другим образом. Но это всегда период суровых испытаний, жёстких ограничений, потерь, ущерба, отсутствия свободы и прочих неурядиц. Впрочем, подробнее об этом в другой раз.

А сейчас наша задача – остановить войну, чтобы сохранить то, что ещё не уничтожено. Пока есть что сохранять.

Что касается прогноза для мира на 2025 год, то он также будет коротким, потому что уже был обнародован задолго до этого года: 2025-2027 годы – пик развязывания мировых войн и конфликтов, которые в итоге приведут к новому мироустройству. Некоторые страны существенно поднимутся в рейтинге силы и влияния, а некоторые будут отодвинуты на задворки. Этот процесс уже начался: на сегодня мы уже имеем войну в Украине, которая уничтожает и отбрасывает нас назад по многим показателям; войну Израиля, который, наоборот, имеет шанс значительно усилить свои позиции в регионе; уничтожение старой регрессивной Сирии, которая не менялась более полувека... Далее будут и другие.

В том числе Российская Федерация: 2025 год станет для неё началом конца существующего режима. Процесс этот многолетний, и после его завершения от сегодняшней РФ мало что останется.

"Многоходовочки" Путина сыграют с ним злую шутку, и, в конце концов, он обманет сам себя – признаки этого есть уже сейчас, очевидными для общественности они станут именно в 2025-м. Подгорать у них будет со всех сторон...

Но нам делать своё. А с этим пока проблемы.

Но в любом случае наступление мира – большое счастье для всех живых!

Поэтому готовимся к встрече нового года, украшаем дома, поздравляем друг друга, загадываем желания.

Этот Новый год надо встретить, так сказать, осознанно. С прогрессивными мыслями, со стремлением быть разумными и действовать рационально.

2025 год должен стать годом благоразумных решений и направленных в будущее поступков.

Целесообразность, дальновидность, прагматичность и никаких сантиментов – лучшие качества для 2025 года.

Желаю всем нам взросления и мудрости!

А в личной жизни – счастья и благополучия!

С Новым годом!

Людмила Халанская, астролог, специально для Главреда

Кто такая Людмила Халанская Людмила Халанская – известный астролог. Автор многих статей и публикаций в СМИ. Людмила Халанская является астрологом-консультантом, составляет натальные карты, прогнозы, гороскопы совместимости и т.д.

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