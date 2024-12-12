Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Прогноз на 2025 год: в Украине закончится "большая" война, режим Путина ждет начало конца

Людмила Халанская
12 декабря 2024, 12:50
508
2025-2027 годы – пик развязывания мировых войн и конфликтов, которые в итоге приведут к новому мироустройству. Этот процесс уже начался.
Астролог Людмила Халанская спрогнозировала, что в 2025 году ждёт Украину, Россию и мир
Полномасштабная война должна закончиться в 2025 году – астролог Людмила Халанская / Коллаж: Главред

Прогноз на следующий год для Украины на этот раз будет короткий: полномасштабная война должна закончиться.

Это главное и единственно важное – чтобы мы перестали терять человеческие жизни.

Что касается остального: Украина пока не готова сформировать запрос на внутренние изменения и кардинальное реформирование государства. Поэтому их пока не будет.

видео дня

Жаль, что никто у нас (почти никто) не усвоил предупреждение, сделанное несколько лет назад в связи с переходом к эпохе Водолея: Водолей требует гибкости и способности приспосабливаться к меняющимся внешним обстоятельствам, стремления меняться самому и менять мир вокруг.

Один из принципов эпохи Водолея: меняйся или умри. Недаром символом Водолея является человек с двумя кувшинами – с живой и мёртвой водой.

Прогрессируй, будь открытым к новому, ищи возможности, а не оправдания, даже в неблагоприятных условиях! Иначе будешь отброшен на обочину жизни или вообще уничтожен.

Эпоха Водолея набирает обороты, и следующие 20 лет, начиная с 2025-го, будут особенно водолейскими: Плутон – планета социальных и политических процессов – окончательно перешёл в знак Водолея и будет действовать в соответствии с ним.

Но Украина пока никак не хочет меняться. Всеми силами держится за отжившее. Постоянно оглядывается в прошлое вместо того, чтобы смотреть даже не вперёд (чего требует Водолей), а хотя бы себе под ноги. И наступает на старые грабли.

Так что 2025 год ещё не станет определяющим в том, какой вариант своей дальнейшей судьбы мы выберем.

Но выбор нам надо сделать как можно скорее, по крайней мере, в течение ближайших лет. Ведь в 2036-2038 во время очередного сильного влияния Плутона на гороскоп Украины будет окончательно решаться, оправдаемся ли мы как государство.

Этот процесс может растянуться до 2045-2046 годов и закончится для Украины либо большим возрождением, либо трансформацией в какое-то другое образование.

Да и раньше, в 2030 году, у Украины будет очень непростой период из-за нового негативного влияния Сатурна, который в 2022-м привёл к полномасштабному вторжению. Это не значит, что и в 2030 году будет то же самое (в 2022-м также можно было не допустить войны), аспект может реализоваться и другим образом. Но это всегда период суровых испытаний, жёстких ограничений, потерь, ущерба, отсутствия свободы и прочих неурядиц. Впрочем, подробнее об этом в другой раз.

А сейчас наша задача – остановить войну, чтобы сохранить то, что ещё не уничтожено. Пока есть что сохранять.

Что касается прогноза для мира на 2025 год, то он также будет коротким, потому что уже был обнародован задолго до этого года: 2025-2027 годы – пик развязывания мировых войн и конфликтов, которые в итоге приведут к новому мироустройству. Некоторые страны существенно поднимутся в рейтинге силы и влияния, а некоторые будут отодвинуты на задворки. Этот процесс уже начался: на сегодня мы уже имеем войну в Украине, которая уничтожает и отбрасывает нас назад по многим показателям; войну Израиля, который, наоборот, имеет шанс значительно усилить свои позиции в регионе; уничтожение старой регрессивной Сирии, которая не менялась более полувека... Далее будут и другие.

В том числе Российская Федерация: 2025 год станет для неё началом конца существующего режима. Процесс этот многолетний, и после его завершения от сегодняшней РФ мало что останется.

"Многоходовочки" Путина сыграют с ним злую шутку, и, в конце концов, он обманет сам себя – признаки этого есть уже сейчас, очевидными для общественности они станут именно в 2025-м. Подгорать у них будет со всех сторон...

Но нам делать своё. А с этим пока проблемы.

Но в любом случае наступление мира – большое счастье для всех живых!

Поэтому готовимся к встрече нового года, украшаем дома, поздравляем друг друга, загадываем желания.

Этот Новый год надо встретить, так сказать, осознанно. С прогрессивными мыслями, со стремлением быть разумными и действовать рационально.

2025 год должен стать годом благоразумных решений и направленных в будущее поступков.

Целесообразность, дальновидность, прагматичность и никаких сантиментов – лучшие качества для 2025 года.

Желаю всем нам взросления и мудрости!

А в личной жизни – счастья и благополучия!

С Новым годом!

Людмила Халанская, астролог, специально для Главреда

Кто такая Людмила Халанская

Людмила Халанская – известный астролог. Автор многих статей и публикаций в СМИ. Людмила Халанская является астрологом-консультантом, составляет натальные карты, прогнозы, гороскопы совместимости и т.д.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине астролог гороскоп астрологический прогноз Людмила Халанская война России и Украины гороскоп на 2025 год
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оборона продлится недолго: ВСУ могут выйти из важного города - военный

Оборона продлится недолго: ВСУ могут выйти из важного города - военный

14:41Украина
Оккупантов заметили в окрестностях Покровска - военные

Оккупантов заметили в окрестностях Покровска - военные

13:49Украина
В "Укрэнерго" сообщили об изменениях в графиках отключений по всей Украине

В "Укрэнерго" сообщили об изменениях в графиках отключений по всей Украине

13:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как варить яйца всмятку: секрет приготовления, о котором мало кто знает

Как варить яйца всмятку: секрет приготовления, о котором мало кто знает

"Хочу, чтобы мы снова": предательница Повалий ошарашила новым заявлением

"Хочу, чтобы мы снова": предательница Повалий ошарашила новым заявлением

В Москве арестовали оперную певицу Марию Макcакову

В Москве арестовали оперную певицу Марию Макcакову

Водителям на заметку: сколько можно проехать на авто с горящей лампочкой топлива

Водителям на заметку: сколько можно проехать на авто с горящей лампочкой топлива

Карта Deep State онлайн за 12 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

14:41

Оборона продлится недолго: ВСУ могут выйти из важного города - военный

14:31

В чем ошибка на картинке: только настоящий детектив даст ответ за 7 секунд

14:21

Готова ли Украина принять иностранные войска: Стефанишина дала однозначный ответ

13:52

Лимиты на переводы "с карты на карту": в НБУ сказали, кому "светят" ограничения

13:50

"У Буданова длинные руки": ГУР под Москвой ликвидировало разработчика ракет X-69

Украина и РФ готовы лишь к прекращению огня, после ухода Трампа война вспыхнет снова – ХараУкраина и РФ готовы лишь к прекращению огня, после ухода Трампа война вспыхнет снова – Хара
13:49

Оккупантов заметили в окрестностях Покровска - военные

13:43

Все ради любви: популярный ведущий признался, что делает "уколы красоты"

13:20

В "Укрэнерго" сообщили об изменениях в графиках отключений по всей Украине

13:19

"Сказал слово на три буквы": Алексей Суханов рассорился с близким другом

Реклама
12:50

Прогноз на 2025 год: в Украине закончится "большая" война, режим Путина ждет начало конца

12:49

Компанию-залогодателя Коболева налоговая обвиняет в неуплате более 18 млн грн налогов

12:47

Ударит сильное похолодание: когда в Украине усилятся морозы

12:45

Как посадить косточку авокадо: простая инструкция в домашних условиях

12:42

"Будет давление": Хара рассказал, как Трамп заставит Зеленского пойти на переговоры с РФ

12:02

Пятница 13-е: что можно и нельзя делать в этот день

11:53

Лидер популярной рок-группы нецензурно послал Тину Кароль

11:51

"Сейчас Украина не готова к переговорам с РФ": в ОП сделали серьезное заявление

11:48

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - перемены, Лошадям - разочарование

11:45

Прекращение огня в Украине возможно в быстрой перспективе: в Польше сделали заявление

11:37

Удар по Таганрогу был результативным: ранено более 40 оккупантов

Реклама
11:19

Зачем Шольц собрался еще раз позвонить Путину: все подробности

11:15

Идеальная пара: 4 знака зодиака, которые чаще всего привлекают Близнецов

10:58

Отключение света отменили в нескольких областях Украины: где весь день будет электроэнергия

10:55

"Запорожье готовится к обороне": как изменилась ситуация на Юге - Братчук

10:51

Молчунья Стоцкая воссоединилась с путинистом Киркоровым - детали

10:51

Новые переговоры с Путиным: Шольц сделал заявление

10:48

Карта Deep State онлайн за 12 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

10:18

"Шансы есть": политолог описал реалистичный сценарий завершения войны и судьбы Украины

10:08

Украина имеет силы на сопротивление, поэтому вряд ли согласится на переговоры - Хара

09:52

Есть опасность: синоптики обновили прогноз погоды на сегодня

09:42

Известный российский ведущий-путинист публично унизил Лайму Вайкуле - что произошло

09:22

Отключение света в Украине — графики на 12 декабря (обновляется)

09:04

Важный авиазавод в Таганроге могла атаковать ракета-дрон "Паляница" — Forbes

08:40

Ленд-лиза для Украины не будет: в США утвердили оборонный бюджет на 2025 год

08:33

"Очень волновался": сын Шепелева и Фриске серьезно пострадал - детали

08:26

Кадыров набросился с угрозами на Украину: детали атаки БПЛА на Грозный

08:10

Запугивание ударом Орешника по Украинемнение

07:50

Ракетный удар РФ по Запорожью: число жертв атаки вырослоФото

07:25

Где 3 отличия между изображениями голубей: на загадку дается всего 12 секунд

06:55

Ситуация критическая: армия РФ в шести километрах от Покровска – ISW

Реклама
06:10

Какова политика Израиля в отношении Сирии прямо сейчас?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 13 декабря: Девам - интересный день, Козерогам - бешеная удача

05:00

Какой сегодня праздник 12 декабря 2024 года: что нельзя делать, чтобы не заболеть

04:45

В жизнь ворвутся неудачи и нищета: что нельзя делать 12 декабря - приметы

04:30

Почему японцы берут автомобили в аренду, но не ездят на них: ответ удивит

02:30

"Идеальные условия для нас": эксперт озвучил, что Трамп может предложить Украине

02:07

Для чего шоколадные фигурки делают пустыми внутри: объяснение удивит

02:01

Прилет по зданию полка МВД в Грозном, взрывы в Курске: на РФ идет атака дронов

01:42

ТОП-4 самых стильных знаков зодиака: кто всегда выглядит безупречно

01:30

Кейт Мосс отшила графа, который младше нее на 13 лет - что произошло

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять