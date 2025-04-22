Прогноз Таро на новолуние 27 апреля: Овнам - деньги, Козерогам - триумф, Девам - тайна

Влияние новой Луны можно будет почувствовать в течение недели с 24 по 30 апреля.

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Новолуние в апреле 2025: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

Какому знаку зодиака нужно будет поменять все свои планы

Кто откроет новую главу в своей жизни

Новолуние 27 апреля 2025 года произойдет в знаке Тельца. Это знак прибыли и денег, ценностей и самооценки. Влияние новой Луны можно будет почувствовать в течение недели - за три дня до и после 27 числа.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

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Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карты: 7 пентаклей, Паж пентаклей

Овнов ждет финансовый рост. Откроются новые финансовые возможности. Появится хорошая работа или клиент.

Вам нужно чему-то научиться, чтобы получить прибыль.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карты: 4 кубков, Шут

Тельцы будут о чем-то размышлять. Каждое ваше решение должно давать эмоциональный отклик: нравится вам это или нет. Возможно, вы откажетесь от чего-то, что уже не приносит радости.

Вы что-то начнете с нуля. Тельцы будут делать то, чем раньше не занимались. Это может быть новая работа, переезд, новые отношения. Вы решитесь на авантюру, которая принесет счастье.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карты: Дьявол, Король жезлов

Опасайтесь манипуляций. Ваши страхи могут проявиться, вам нужно с ними справиться. Есть риск, что ваша тайна откроется.

Близнецы будут на коне. Их ждет победа, движение вперед, радости жизни. Мужчина ( Овен, Лев, Стрелец) будет рядом с вами.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карты: 10 пентаклей, 5 кубков

Вас ждет застолье, праздник, встреча друзей. Вы достигнете результата или получите прибыль. Сумма денег будет значительной.

В то же время Раков ждет какое-то разочарование. Вы как будто собой недовольны. Возможно, кто-то не сдержит обещание.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карты: Король пентаклей, Рыцарь жезлов

Мужчина (Телец, Дева или Козерог) будет рядом с вами. Решится финансовый вопрос. Кто-то вам окажет помощь. Львы получат деньги.

Вас ждет поездка, путешествие, движение вперед. У вас появится желание действовать. Вы проявите выдержку, чтобы достичь цели.

У Львов будет долгосрочная поддержка.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карты: Луна, 9 кубков

Какая-то ситуация покрыты туманом. Планы могут поменяться. Возможны задержки и паузы, пока все не прояснится.

Вас ждут новости от мамы или новости о беременности, материнстве.

Вы можете увидеть себя, свой внутренний мир.

Девы получат прибыль больше, чем ожидалось.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карты: 5 пентаклей, Туз кубков

Вы слишком себя жалеете. Вам нужно перестать думать о других. Пришло время перемен. Надейтесь на себя, посоветовала таролог. Новолуние покажет вам новые возможности.

Весы получат подарок небес. В вашей жизни начнется новый радостный этап.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карты: Паж жезлов, Башня

Вы начинаете действовать, что-то изучать. Появятся новые интересы.

Вы будете метать гром и молнии. Вы не боитесь никого и ничего. Возможно, вам нужно будет заступиться за кого-то.

Планы могут поменяться. Надежды разрушатся. Вы узнаете неожиданную информацию о ком-то, эти новости вас разозлят.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карты: Рыцарь пентаклей, 6 пентаклей

Вас ждет улучшение финансового положения, получение прибыли.

Возможна командировка, поездка по работе. Дела будут развиваться. Вы движетесь в правильном направлении.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карты: Колесница, Король кубков

Вы решаете взять быка за рога и берете ситуацию под свой контроль. Вас ждет триумф и продвижение в делах.

Мужчина (Рак, Скорпион, Рыбы) проявит о вас заботу, выслушает, поддержит.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карты: Звезда, Маг

У вас появится новая мечта. Желания исполнятся. Появится план, как достичь цели.

Вы уверены в себе и делаете шаг в нужном направлении. Появится новая работа. Вы получите какой-то статус.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карты: 2 жезлов, 9 пентаклей

Вы принимаете решение, в каком направлении двигаться. Будет много звонков и переписок.

Рыбы получат прибыль, результат. Вы шли к чему-то и, наконец, достигли цели. Вы поймете, как монетизировать свои таланты.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 27 апреля 2025 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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