Прогноз Таро на новолуние 27 апреля: Овнам - деньги, Козерогам - триумф, Девам - тайна

Вы узнаете:
- Какому знаку зодиака нужно будет поменять все свои планы
- Кто откроет новую главу в своей жизни
Новолуние 27 апреля 2025 года произойдет в знаке Тельца. Это знак прибыли и денег, ценностей и самооценки. Влияние новой Луны можно будет почувствовать в течение недели - за три дня до и после 27 числа.
Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.
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Гороскоп Таро на новолуние - Овен
Карты: 7 пентаклей, Паж пентаклей
Овнов ждет финансовый рост. Откроются новые финансовые возможности. Появится хорошая работа или клиент.
Вам нужно чему-то научиться, чтобы получить прибыль.
Гороскоп Таро на новолуние - Телец
Карты: 4 кубков, Шут
Тельцы будут о чем-то размышлять. Каждое ваше решение должно давать эмоциональный отклик: нравится вам это или нет. Возможно, вы откажетесь от чего-то, что уже не приносит радости.
Вы что-то начнете с нуля. Тельцы будут делать то, чем раньше не занимались. Это может быть новая работа, переезд, новые отношения. Вы решитесь на авантюру, которая принесет счастье.
Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы
Карты: Дьявол, Король жезлов
Опасайтесь манипуляций. Ваши страхи могут проявиться, вам нужно с ними справиться. Есть риск, что ваша тайна откроется.
Близнецы будут на коне. Их ждет победа, движение вперед, радости жизни. Мужчина ( Овен, Лев, Стрелец) будет рядом с вами.
Гороскоп Таро на новолуние - Рак
Карты: 10 пентаклей, 5 кубков
Вас ждет застолье, праздник, встреча друзей. Вы достигнете результата или получите прибыль. Сумма денег будет значительной.
В то же время Раков ждет какое-то разочарование. Вы как будто собой недовольны. Возможно, кто-то не сдержит обещание.
Гороскоп Таро на новолуние - Лев
Карты: Король пентаклей, Рыцарь жезлов
Мужчина (Телец, Дева или Козерог) будет рядом с вами. Решится финансовый вопрос. Кто-то вам окажет помощь. Львы получат деньги.
Вас ждет поездка, путешествие, движение вперед. У вас появится желание действовать. Вы проявите выдержку, чтобы достичь цели.
У Львов будет долгосрочная поддержка.
Гороскоп Таро на новолуние - Дева
Карты: Луна, 9 кубков
Какая-то ситуация покрыты туманом. Планы могут поменяться. Возможны задержки и паузы, пока все не прояснится.
Вас ждут новости от мамы или новости о беременности, материнстве.
Вы можете увидеть себя, свой внутренний мир.
Девы получат прибыль больше, чем ожидалось.
Гороскоп Таро на новолуние - Весы
Карты: 5 пентаклей, Туз кубков
Вы слишком себя жалеете. Вам нужно перестать думать о других. Пришло время перемен. Надейтесь на себя, посоветовала таролог. Новолуние покажет вам новые возможности.
Весы получат подарок небес. В вашей жизни начнется новый радостный этап.
Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион
Карты: Паж жезлов, Башня
Вы начинаете действовать, что-то изучать. Появятся новые интересы.
Вы будете метать гром и молнии. Вы не боитесь никого и ничего. Возможно, вам нужно будет заступиться за кого-то.
Планы могут поменяться. Надежды разрушатся. Вы узнаете неожиданную информацию о ком-то, эти новости вас разозлят.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец
Карты: Рыцарь пентаклей, 6 пентаклей
Вас ждет улучшение финансового положения, получение прибыли.
Возможна командировка, поездка по работе. Дела будут развиваться. Вы движетесь в правильном направлении.
Гороскоп Таро на новолуние - Козерог
Карты: Колесница, Король кубков
Вы решаете взять быка за рога и берете ситуацию под свой контроль. Вас ждет триумф и продвижение в делах.
Мужчина (Рак, Скорпион, Рыбы) проявит о вас заботу, выслушает, поддержит.
Гороскоп Таро на новолуние - Водолей
Карты: Звезда, Маг
У вас появится новая мечта. Желания исполнятся. Появится план, как достичь цели.
Вы уверены в себе и делаете шаг в нужном направлении. Появится новая работа. Вы получите какой-то статус.
Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы
Карты: 2 жезлов, 9 пентаклей
Вы принимаете решение, в каком направлении двигаться. Будет много звонков и переписок.
Рыбы получат прибыль, результат. Вы шли к чему-то и, наконец, достигли цели. Вы поймете, как монетизировать свои таланты.
Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 27 апреля 2025 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:
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