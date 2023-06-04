Прогноз Таро на полнолуние 4 июня 2023: Ракам - соблазн, Стрельцам - ностальгия

Полнолуние в июне 2023 состоится 4 числа в знаке Стрельца. Его действие будет ощущаться в течение двух недель - до 18 июня. Астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале опубликовала расклад Таро для всех знаков зодиака.
Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Овен
Карта 9 пентаклей
Вы получите прибыль, результат проделанного труда. Вы сможете себе позволить большее и будете чувствовать, что вы этого заслуживаете.
Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Телец
Карта Туз пентаклей
Новая финансовая инициатива. Новое начинание, связанное с работой, карьерой, деньгами. Перед Тельцами откроются возможности. Вы получите хорошую сумму денег.
Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Близнецы
Карта 9 жезлов
Близнецам нужно будет отстаивать свою территорию, границы или мнение. Вам нужно будет показать, что вы являетесь хозяином / хозяйкой положение и имеете определенные права.
Смотрите видео - Горосокоп на июнь 2023 от Влада Росса:
Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Рак
Карта Дьявол
Вас ждут соблазны. Возможно вы пойдете на вечеринку, поедете в отпуск.
Стоит опасаться манипуляций. Вами может кто-то воспользоваться. Кстати, это касается не только романтических отношений, но и рабочих.
Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Лев
Карта 10 кубков
Карта счастья, гармонии, наполненности. Львы будут чувствовать, что их любят и поддерживают. Вас кто-то порадует красивым жестом. Все будет так, как вы хотите.
Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Дева
Карта 8 кубков
Карта говорит о духовном росте. Вы хотите идти к новым вершинам и чего-то достигать. Появятся планы на будущее. Вам нужно будет что-то оставить и пойти дальше. Также может быть и поездка на физическом уровне.
Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Весы
Карта 3 мечей
Вас ждут переговоры между тремя сторонами. Будет сложно найти общий язык. Не состоится сделка, договоренность и т.д.
Какая-то новость расстроит представителей знака. Опасайтесь сплетен.
Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Скорпион
Карта 8 жезлов
Вы получите новость, информацию, посылку. Приедут гости ненадолго. Возможно сами скорпионы отправятся в короткую поездку.
Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Стрелец
Карта 6 кубков
С вами свяжется человек из прошлого или вы случайно встретите старого друга, коллегу, возлюбленного. Стрельцами овладеет чувство приятной ностальгии.
Также полнолуние принесет Стрельцам какой-то успех, радость, достижение.
Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Козерог
Карта 5 пентаклей
Карта ожидания. Некомфортная ситуация, связанная с финансами. Козерогам будет не хватать денег. Возможно кому-то из ваших близких понадобится помощь.
Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Водолей
Карта 3 жезлов
Вы предпримете действия для того, чтобы приблизить свою мечту и сделать ее реальностью. Водолеи могут рассчитывать на помощь. Что-то расширит ваше мышление. Вы поймете, что делать дальше.
Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Рыбы
Карта Король мечей
Это мужчина-специалист (врач, начальник, чиновник, руководитель). Он будет прояснять ситуацию, давать советы, помогать планировать. По гороскопу он может быть Близнецы, Весы или Водолей.
Полный расклад Таро Анжелы Перл на полнолуние 4 июня 2023 года смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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