Прогноз Таро на полнолуние 4 июня 2023: Ракам - соблазн, Стрельцам - ностальгия

Астролог Анжела Перл рассказала, как полнолуние в июне повлияет на все 12 знаков зодиака.

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Полнолуние 4 июня и его влияние на 12 знаков зодиака - прогноз от Анжелы Перл / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Полнолуние в июне 2023 состоится 4 числа в знаке Стрельца. Его действие будет ощущаться в течение двух недель - до 18 июня. Астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале опубликовала расклад Таро для всех знаков зодиака.

Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Овен

Карта 9 пентаклей

Вы получите прибыль, результат проделанного труда. Вы сможете себе позволить большее и будете чувствовать, что вы этого заслуживаете.

Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Телец

Карта Туз пентаклей

Новая финансовая инициатива. Новое начинание, связанное с работой, карьерой, деньгами. Перед Тельцами откроются возможности. Вы получите хорошую сумму денег.

Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Близнецы

Карта 9 жезлов

Близнецам нужно будет отстаивать свою территорию, границы или мнение. Вам нужно будет показать, что вы являетесь хозяином / хозяйкой положение и имеете определенные права.

Смотрите видео - Горосокоп на июнь 2023 от Влада Росса:

Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Рак

Карта Дьявол

Вас ждут соблазны. Возможно вы пойдете на вечеринку, поедете в отпуск.

Стоит опасаться манипуляций. Вами может кто-то воспользоваться. Кстати, это касается не только романтических отношений, но и рабочих.

Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Лев

Карта 10 кубков

Карта счастья, гармонии, наполненности. Львы будут чувствовать, что их любят и поддерживают. Вас кто-то порадует красивым жестом. Все будет так, как вы хотите.

Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Дева

Карта 8 кубков

Карта говорит о духовном росте. Вы хотите идти к новым вершинам и чего-то достигать. Появятся планы на будущее. Вам нужно будет что-то оставить и пойти дальше. Также может быть и поездка на физическом уровне.

Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Весы

Карта 3 мечей

Вас ждут переговоры между тремя сторонами. Будет сложно найти общий язык. Не состоится сделка, договоренность и т.д.

Какая-то новость расстроит представителей знака. Опасайтесь сплетен.

Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Скорпион

Карта 8 жезлов

Вы получите новость, информацию, посылку. Приедут гости ненадолго. Возможно сами скорпионы отправятся в короткую поездку.

Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Стрелец

Карта 6 кубков

С вами свяжется человек из прошлого или вы случайно встретите старого друга, коллегу, возлюбленного. Стрельцами овладеет чувство приятной ностальгии.

Также полнолуние принесет Стрельцам какой-то успех, радость, достижение.

Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Козерог

Карта 5 пентаклей

Карта ожидания. Некомфортная ситуация, связанная с финансами. Козерогам будет не хватать денег. Возможно кому-то из ваших близких понадобится помощь.

Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Водолей

Карта 3 жезлов

Вы предпримете действия для того, чтобы приблизить свою мечту и сделать ее реальностью. Водолеи могут рассчитывать на помощь. Что-то расширит ваше мышление. Вы поймете, что делать дальше.

Гороскоп Таро на полнолуние 4 июня 2023 - Рыбы

Карта Король мечей

Это мужчина-специалист (врач, начальник, чиновник, руководитель). Он будет прояснять ситуацию, давать советы, помогать планировать. По гороскопу он может быть Близнецы, Весы или Водолей.

Полный расклад Таро Анжелы Перл на полнолуние 4 июня 2023 года смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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