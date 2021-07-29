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Прогорит, но воодушевится: что сулит гороскоп на август 2021 Скорпиону

Влад Росс

Астролог

29 июля 2021, 11:48

Скорпион в августе пополнит ряды неудачников.

Астролог составил гороскоп на август для Скорпиона
Астролог рассказал, что ждет Скорпиона в августе 2021 / sobakidendy-news.ru

Для Скорпиона август 2021 года – с жирным минусом. В этом месяце Скорпиону придётся пройти через испытание самодисциплиной. В этот период очень важно будет контролировать свои действия, а для многих представителей знака это может оказаться непосильным испытанием, ведь вкус к свободе мыслей и поступков в крови у этого знака.

Ситуации, провоцирующие Скорпиона на немедленные свершения, будут возникать одна за другой. Понадобятся волевые усилия, чтобы эти действия носили разумный характер и не ухудшили и без того шаткое положение.

Если учесть, что Скорпион на протяжении всего лета отличался заметной активностью во всём, что касается межличностных отношений, август не станет исключением в череде бесконечных встреч и приключений.

При всём при этом в семье представителей этого знака зодиака установятся тёплые и романтические связи. Более того, Скорпион сумеет создать в течение месяца несколько ситуаций непривычного плана, чем несомненно порадует близких.

Вполне вероятно, что кто-то из Скорпионов решится на экзотический отдых, исполнив таким образом мечту своего партнера. Скорпион может отправиться на вулкан, и этот вулкан может неожиданно начать извергаться. Впрочем, Скорпиону будет проще смоделировать свои действия дома в привычной атмосфере коронакризиса. Так или иначе все эти действия будут носить характер вспышки внезапного озарения.

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На размеренное течение жизни в этом месяце рассчитывать не приходится, поэтому всё будет сложно. Сами звёзды начнут подталкивать представителей этого знака Зодиака вдохновенным душевным порывом, поэтому Скорпион может терять эмоциональный контроль. Так или иначе, все действия могут приносить разочарование, вспышки, доходящие до состояния аффекта.

Следует иметь в виду, что на протяжение августа могут возникнуть ситуации когда уклад в семье окажется под угрозой и может рухнуть. Очень сложный месяц для Скорпиона, особенно в районе первой семидневки месяца. Потому в начале августа важно не затевать никаких скандалов, а женщинам следует лишний раз подумать, прежде чем упрекнуть в чём-либо мужа. В эти дни Скорпиону следует уделять повышенное внимание своей семье и стараться не упускать из виду сколь-либо важные мелочи.

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Август 2021 окажется непростым месяцем в отношении деловых контактов Скорпиона. В это время возможна ситуация, которая может поставить Скорпиона в самое сложное положение. Хуже всего то, что смысл происходящего понять будет трудно, и, соответственно, повлиять на ход дел, конечно же, не получится.

Самым лучшим выходом в такой ситуации покажется обращение за поддержкой к более опытному коллеге или надежному другу. В целом, в профессиональном плане август окажется месяцем эйфории, когда можно будет прогореть, но воодушевиться.

Активных действий Скорпиону совершать всё же не рекомендуется, но в полной мере он может насладиться разработкой стратегии и тактики своей деловой жизни. Идеи и планы этого периода станут основой свершений недалекого будущего в конце 2021 года.

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