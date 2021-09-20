Проживут дольше всех: астролог назвала знаки Зодиака с мощной защитой кармы

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Среди зодиакальных знаков, под которыми рождаются люди, есть те, у кого особенно сильная кармическая защита.

Как говорит астролог Елена Кузнецова, они с младых ногтей ощущают поддержку, мудрость и опыт предшествующих поколений. Карма предков служит им надежным щитом от житейских невзгод, пишет Ftimes.

Водолеи

Обладают удивительными способностями предчувствовать, предрекать и предугадывать события. Это помогает им в планировании задач наперед таким образом, чтобы избежать всех возможных рисков и препятствий. Можно списать все на банальную интуицию, а можно задуматься и о более мощной поддержке представителей этого знака, исходящей из многолетнего прошлого. Опыт прошлых поколений служит Водолеям хорошую службу, защищая на генетическом уровне от всех жизненных невзгод и ошибок. Благодаря этому жизнь Водолеев складывается довольно благополучно и успешно.

Раки

В критических ситуациях интуитивно находят выход из них и умудряются избегать неурядиц, руководствуясь чутьем. Это предки постарались, чтобы у представителей этого знака жизнь складывалась благополучно. С детства Раки стремятся достичь определенных вершин, но зачастую боятся своих амбиций. Некоторое время они могут пребывать в сомнениях и колебаниях, но в итоге влияние предыдущих поколений берет свое, и представители знака побеждают свой внутренний страх, достигая успеха, признания и всех сопутствующих благ.

Скорпионы

Добиваться в жизни успехов помогает поддержка предшествующих поколений. Именно от них им досталась уникальная способность маскировать свои чувства, намерения и характер. Благодаря этому представители знака легко коммуницируют с окружающими и получают от них желаемое. Любые проблемы Скорпионы решают легко и непринужденно, подстраиваясь под обстоятельства и манипулируя людьми.

Козероги

От предков унаследовали практичность, осторожность, рациональность и дальновидность. Именно эти качества помогают представителям знака избегать ошибок и неверных решений в жизни. Они крайне редко совершают промахи и действуют непродуманно. Любой их шаг всегда строго выверен. Такие особенности кармического наследства помогают Козерогам добиваться материального благополучия и успехов в бизнес-сфере.