"Путин задумал новую тактику": что ждет Украину - новый прогноз

В этом материале вы узнаете:
- Прогноз для городов Украины
- Что задумали россиян по новым атакам на Украину
Обстрелы россиян по городам Украины могут только участиться. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, президент-диктатор РФ Владимир Путин задумал новые обстрелы.
"Самое страшное, что это только начало масштабных обстрелов", - говорит астролог.
По словам Вакулиной, стоит ожидать ударов по тем местам, куда ранее не "прилетало".
"Западной Украине стоит также приготовиться. Сейчас начнутся распространять страшные мировые новости, которым доверять не стоит", - сказала астролог.
"Как я и говорила, будет лететь и "прилетать туда, куда ранее не доставало. Проанализируйте и обезопасьте себя", - говорит астролог.
Также она предупредила, что атак сейчас станет больше.
"Ракетных атак сейчас станет сильно больше и чаще", - отметила астролог Вакулина.
Прогноз для городов Украины
- Хмельницкий
- Луцк
- Ровно
- Ивано-Франковск
- Львов
- Черновцы
"Вероятность обстрелов для этих городов очень велика. Жилые дома, парковки, ТРЦ, больницы"- предупредила астролог.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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