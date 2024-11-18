"Путин задумал новую тактику": что ждет Украину - новый прогноз

Астролог предупредила, что стоит ожидать ударов по тем местам Украины, куда ранее не долетало.

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Война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото ГСЧС, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

В этом материале вы узнаете:

Прогноз для городов Украины

Что задумали россиян по новым атакам на Украину

Обстрелы россиян по городам Украины могут только участиться. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, президент-диктатор РФ Владимир Путин задумал новые обстрелы.

"Самое страшное, что это только начало масштабных обстрелов", - говорит астролог.

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По словам Вакулиной, стоит ожидать ударов по тем местам, куда ранее не "прилетало".

"Западной Украине стоит также приготовиться. Сейчас начнутся распространять страшные мировые новости, которым доверять не стоит", - сказала астролог.

"Как я и говорила, будет лететь и "прилетать туда, куда ранее не доставало. Проанализируйте и обезопасьте себя", - говорит астролог.

Также она предупредила, что атак сейчас станет больше.

"Ракетных атак сейчас станет сильно больше и чаще", - отметила астролог Вакулина.

Прогноз для городов Украины

Хмельницкий

Луцк

Ровно

Ивано-Франковск

Львов

Черновцы

"Вероятность обстрелов для этих городов очень велика. Жилые дома, парковки, ТРЦ, больницы"- предупредила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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