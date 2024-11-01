Ракеты по Москве и десант в Крыму: что ждет РФ после выборов в США и кто победит

Байден напоследок может преподнести подарок Украине – приглашение в НАТО.

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Все звезды за Трампа в день выборов, но есть одно "но" – астролог Влад Росс / Коллаж: Главред

Уже 5 ноября в США пройдут президентские выборы, в которых за победу будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис. Результат выборов, по моему прогнозу, будет понятен уже утром 6-го числа. Однако уверен, что президентом станет тот, кто выиграет в штате Пенсильвания.

Если оценивать расположение звезд в гороскопах Трампа и Харрис на 5 ноября, то однозначно выделяется невероятно благоприятный расклад в гороскопе республиканца.

В гороскопе Трампа Венера – планета любви, счастья и успеха – 5-6 ноября будет в соединении с Луной. Луна символизирует электорат, народ. Это соединение можно трактовать так: электорат Трампа точно придет на выборы и 100% проголосует за своего кандидата, его избиратели будут очень активны. Также 5-6 ноября Луна находится в доме выигрышей и ставок – это очень хорошая комбинация.

Юпитер, планета власти, в гороскопе Трампа в соединении с Раху, восходящим узлом орбиты, что дает успех и хорошие возможности.

Уран, Солнце, Белая Луна – все планеты в таком положении, которое указывает на выигрыш. Солнце у Трампа – в доме власти и карьеры. Белая Луна говорит о том, что, если Дональд Трамп на стороне света, то она поможет ему победить, если на темной – заблокирует его. Рядом находится и Уран: он способен полностью перевернуть ситуацию, да и весь "дипстейт" США.

В любом случае, звезды в гороскопе Трампа, ведущие его к выигрышу, намного мощнее, чем у Харрис. Юпитер, начавший ретроградное движение в октябре, начал уходить от асцендента Камалы Харрис к Солнцу Дональда Трампа. У Харрис асцендент в Близнецах, а у Трампа – Солнце в Близнецах. А Солнце – это планета королей, Юпитер – планета власти. Все звезды за Трампа!

Однако есть одно "но", и касается оно дня голосования. Меркурий, связанный с подсчетом голосов, бюллетенями, вбросами и голосованием по почте, в гороскопе Трампа 5 ноября будет в соединении с Черной Луной. Это означает, что вся эта королевская комбинация и успех от всех звезд могут пойти насмарку в результате фальсификаций в пользу кандидата от Демократической партии. Потому, по моему прогнозу, Трамп победит на президентских выборах в США, но подсчет будет в пользу Харрис.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса о том, кто победит на выборах в США:

После этого может начаться юридическая волокита, суды и следствия. Более того, недовольные подсчетом голосов американцы могут выйти на улицы. Потому нет уверенности в том, что исход президентской гонки решится 6 ноября.

Марс войдет в 12-й дом гороскопа Трампа – дом убийства, тюрьмы и судебных разбирательств. Это предупреждает об угрозе того, что после выборов Трампа могут застрелить. И Марс будет в 12-м доме гороскопа Трампа довольно долго, потому быстро всё не закончится.

Так что мой прогноз таков: Дональд Трамп победит на выборах, но подсчет голосов во всех колеблющихся штатах будет указывать на то, что у Камалы Харрис на 2-3 тысячи голосов больше, чем у Трампа. Трамп, естественно, возмутится, в результате чего в США может разразиться гражданская война.

Для Украины в этих президентских выборах в США главное состоит в том, что худший для нее американский президент, то есть Джозеф Байден, уходит. Любой, кто придет на смену Байдену, будет способен остановить войну в Украине.

Так что война России и Украины вполне может завершиться в 2025 году. И она может завершиться тем, что нам дадут всё необходимое оружие и разрешение использовать американское дальнобойное оружие по территории России, в том числе Москве. Уверен, что у Байдена был закулисный договор о том, что украинцы не стреляют американским оружием по Москве и российской территории, взамен РФ не бьет ядерным оружием по Украине. Поэтому Украине в этом боксерском поединке и пришлось сражаться с Россией со связанными за спиной руками.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Любой новый президент США, даже если в Штатах произойдет гражданская война, будет намного лучше, чем Байден. Для Украины – точно.

Байден и его советник Салливан – импотенты, потому нет смысла рассчитывать на то, что будут приняты какие-либо прорывные решения сразу после выборов и до вступления в должность нового президента. Если Трамп победит, то нет ни единого шанса, что Байден проявит хоть малейшую инициативу в нашу пользу напоследок.

Единственное, что Байден сможет сделать напоследок – предоставить Украине приглашение в НАТО. Однако он вряд ли разрешит Украине бить дальнобойным оружием по России.

Впрочем, не беда – Украина сможет бить по РФ, в том числе по Москве, сама, ракетами собственного производства. Украинские ракеты полетят в Московскую область сразу после 5 ноября, и там не смогут их сбивать, ведь единственное, что может с ними справиться, – это системы Patriot, которых у России нет.

Да и вообще, после выборов в США, после 5 ноября, Россию ждут неожиданности, например, украинские войска прорвутся в Орловскую область или наши десантники высадятся в Крыму и за один день возьмут Севастополь.

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