Развалит отношения: чего ждать от ретро Венеры 2025 всем знакам зодиака

Венера начала притормаживать еще с 28 января, а полностью остановится и развернется 1 марта.

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Анжела Перл рассказала, чего ждать от ретроградной Венеры 2025 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие пары могут расстаться весной 2025 годы

Что нельзя делать во время ретро Венеры

Ретроградная Венера в 2025 году будет с 1 марта по 12 апреля. Почти полтора месяца планета любви, отношений, денег, комфорта будет двигаться назад. Когда планета движется в обратном направлении, она поднимает какие-то вопросы прошлого в жизни людей.

Чего ждать всем знакам зодиака, рассказала астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Что происходит при ретроградной Венере

Венера начала притормаживать еще с 28 января, а полностью остановится и развернется 1 марта.

"Это называется теневой период. В феврале могли возникнуть какие-то вопросы, связанные с переоценкой отношений. Так как Венера у нас отвечает за отношения, то вы могли уже задуматься, а нужны мне эти отношения? И не только романтические, это могут быть отношения с подругой, с другом, с коллегой, какие-то рабочие отношения, с клиентом, например, с соседями. То есть любые отношения с любым человеком в любой сфере вашей жизни", - сказала астролог.

Возможно в феврале стала актуальной тема комфорта. Например, вы решили, что вам не нравится где-то жить и вы решили переехать. Также по ретро Венере не исключен пересмотр бюджета.

По словам Перл, Венера разворачивается в знаке Овна, а в этой позиции планета слабая. Сильной Венера считается в знаках Весы и Телец.

"Возможно поднимутся вопросы, которые вы давно откладывали и которые касаются брака, отношений, ребенка, общих финансов. Венера символизирует ценности. И ваши ценности могут измениться. То, что вы считали очень важным, может потерять свою значимость. Самооценка, которая снизилась из-за мнения других людей, может вернуться на здоровый уровень", - рассказала специалист.

Перл прогнозирует, что во время ретроградной Венеры можно встретить свою бывшую любовь, или с вами свяжется ваш бывший поклонник или поклонница. Иногда люди, которые раньше развелись, даже снова женятся.

В текущих отношениях можно увидеть человека в другом свете, у вас поменяется мнение. Например, вы собирались жениться, а теперь передумаете и решите, что вам больше не по пути.

"Особенно это касается тех пар, которые вместе уже восемь или 16 лет вместе, потому что цикл ретроградной Венеры составляет восемь лет. Хотя планета бывает ретроградной каждые полтора года, но в одном и том же положении, в одном и том же знаке она разворачивается раз в восемь лет. Поэтому вспоминайте, что у вас было весной (март-апрель) 2017 или 2009 года", - сказала астролог.

По ее словам, возможно это будет не разрыв отношений, а расставание на время ретроградной Венеры в связи с какими-то обстоятельствами. Например, кто-то поедет в командировку. Может быть вы поссоритесь, а потом снова помиритесь.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Что нельзя делать в период ретро Венеры

Анжела Перл рассказала, что не рекомендуется делать во время ретроградной Венеры с 1 марта по 12 апреля. А поскольку ретроградным будет еще и Меркурий, то некоторые вещи запрещены категорически.

Поскольку Венера — планета красоты, то стоит отказаться от перемен во внешности.

"Если вы хотите перекрасить волосы или брови, то это не так страшно, потому что это то, что можно легко переделать. А вот операции, уколы для красоты желательно не делать.

Смотрите видео - Ретроградная Венера 2025 - чего ждать всем знакам зодиака:

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