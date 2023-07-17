Ретроградная Венера 23 июля - 4 сентября: Овнам - курортный роман, Близнецам - возврат долгов

С 23 июля Венера - планета красоты, любви и финансов - разворачивается в ретроградное движение до 4 сентября. Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, как ретроградная Венера повлияет на знаки зодиака Овен, Телец, Близнецы, Рак и Лев.
Ретроградная Венера 2023 - Овен
У Овнов Венера находится в пятом доме гороскопа. Планета может принести курортный роман, который ничем не закончится и ни к чему не приведет.
Вы можете помириться с бывшими возлюбленными и возобновить отношения. Некоторые Овны могут переоценить существующие отношения, представители знака снимут "розовые очки".
Проявится любовный треугольник. Вы сделаете выбор или судьба сделает его за вас.
Ретроградная Венера 2023 - Телец
У Тельцов Венера находится в четвертом доме гороскопа. Это сектор семьи и недвижимости.
Вы можете получить деньги. Например, продадите недвижимость. Вкладывать, инвестировать астролог не рекомендует.
Удачное время для ремонта или для того, чтобы что-то переделать.
В период ретроградной Венеры можно помириться с родственниками. Ждите новость от родителей.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Ретроградная Венера 2023 - Близнецы
У Близнецов Венера находится в третьем доме гороскопа. Это сектор общения, коммуникаций, друзей, знакомых.
Возможен конфликт с кем-то из родственников. В то же время ретро Венера - это удачное время для примирения.
Близнецы могут встретиться со старыми друзьями, одноклассниками. Хороший период для возобновления обучения и возврата долгов.
Вы можете по-другому начать применять свои навыки и таланты, и это принесет вам прибыль.
Ретроградная Венера 2023 - Рак
У Раков Венера останавливается и разворачивается в обратное движение во втором доме гороскопа. Это сектор прибыли, доходов, ценностей и самооценки.
Раки будут оценивать себя: в чем вы хороши, каковы ваши таланты? Если вы работаете с клиентами, то возможно вы повысите цены на свои услуги.
Вы пересмотрите финансовую стратегию, свои доходы и расход, погасите долги, удачно что-то продадите.
Ретроградная Венера 2023 - Лев
У Львов Венера разворачивается в первом доме гороскопа. Представители этого знака зодиака могут поменять стиль, прическу, цвет волос.
Львы поднимут свою самооценку, повысят свой уровень дохода. Поменяются отношения - вы либо перейдете на новый уровень, либо завершите роман.
Некоторых львов ждут новые знакомства, но отношения не продлятся долго. Дадут о себе знать бывшие возлюбленные, особенно те, с кем были отношения полтора года назад или восемь лет назад.
Смотрите видео - Чего ждать от Ретроградной Венеры Овнам, Тельцам, Близнецам и Львам:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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