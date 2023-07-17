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Ретроградная Венера 23 июля - 4 сентября: Овнам - курортный роман, Близнецам - возврат долгов

Анна Ярославская
17 июля 2023, 11:49 обновлено 17 июля, 12:16
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Как ретроградная Венера повлияет на знаки зодиака Овен, Телец, Близнецы, Рак и Лев? Свой прогноз озвучила астролог Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Венера будет ретроградной с 23 июля по 4 сентября и повлияет на все знаки зодиака / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

С 23 июля Венера - планета красоты, любви и финансов - разворачивается в ретроградное движение до 4 сентября. Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, как ретроградная Венера повлияет на знаки зодиака Овен, Телец, Близнецы, Рак и Лев.

Ретроградная Венера 2023 - Овен

У Овнов Венера находится в пятом доме гороскопа. Планета может принести курортный роман, который ничем не закончится и ни к чему не приведет.

Вы можете помириться с бывшими возлюбленными и возобновить отношения. Некоторые Овны могут переоценить существующие отношения, представители знака снимут "розовые очки".

Проявится любовный треугольник. Вы сделаете выбор или судьба сделает его за вас.

Ретроградная Венера 2023 - Телец

У Тельцов Венера находится в четвертом доме гороскопа. Это сектор семьи и недвижимости.

Вы можете получить деньги. Например, продадите недвижимость. Вкладывать, инвестировать астролог не рекомендует.

Удачное время для ремонта или для того, чтобы что-то переделать.

В период ретроградной Венеры можно помириться с родственниками. Ждите новость от родителей.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Ретроградная Венера 2023 - Близнецы

У Близнецов Венера находится в третьем доме гороскопа. Это сектор общения, коммуникаций, друзей, знакомых.

Возможен конфликт с кем-то из родственников. В то же время ретро Венера - это удачное время для примирения.

Близнецы могут встретиться со старыми друзьями, одноклассниками. Хороший период для возобновления обучения и возврата долгов.

Вы можете по-другому начать применять свои навыки и таланты, и это принесет вам прибыль.

Ретроградная Венера 2023 - Рак

У Раков Венера останавливается и разворачивается в обратное движение во втором доме гороскопа. Это сектор прибыли, доходов, ценностей и самооценки.

Раки будут оценивать себя: в чем вы хороши, каковы ваши таланты? Если вы работаете с клиентами, то возможно вы повысите цены на свои услуги.

Вы пересмотрите финансовую стратегию, свои доходы и расход, погасите долги, удачно что-то продадите.

Ретроградная Венера 2023 - Лев

У Львов Венера разворачивается в первом доме гороскопа. Представители этого знака зодиака могут поменять стиль, прическу, цвет волос.

Львы поднимут свою самооценку, повысят свой уровень дохода. Поменяются отношения - вы либо перейдете на новый уровень, либо завершите роман.

Некоторых львов ждут новые знакомства, но отношения не продлятся долго. Дадут о себе знать бывшие возлюбленные, особенно те, с кем были отношения полтора года назад или восемь лет назад.

Смотрите видео - Чего ждать от Ретроградной Венеры Овнам, Тельцам, Близнецам и Львам:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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