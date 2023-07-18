Ретроградная Венера 23 июля - 4 сентября: Весам - бывший поклонник, Стрельцам - разочарование

Как ретроградная Венера повлияет на знаки зодиака Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы? Свой прогноз озвучила астролог Анжела Перл.

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Как ретроградная Венера повлияет на все знаки зодиака - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

С 23 июля Венера - планета красоты, любви, брака, комфорта и денег - разворачивается в ретроградное движение до 4 сентября в знаке Льва. В этот период у многих из нас будет происходить переоценка ценностей - станет понятно, что на самом деле важно в жизни, а что - не очень. Также возможна переоценка отношений, работы или своей роли в социуме. Кроме того, ретро Венера - это время принятия решений.

Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, как ретроградная Венера повлияет на такие знаки зодиака: Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы.

Если вам интересен прогноз для других знаков зодиакального круга, читайте материал: Ретроградная Венера 23 июля - 4 сентября: Овнам - курортный роман, Близнецам - возврат долгов.

Ретроградная Венера 2023 - Дева

У Дев Венера разворачивается в двенадцатом доме гороскопа. Это так называемый "теневой" дом гороскопа - это сектор прошлого и всего неизвестного.

В жизнь Дев может снова вернуться бывший поклонник, муж/жена.

Откроются секреты. Все тайное станет явным.

Венера заставит Дев принять решение в отношениях или спровоцировать паузу (например, партнер уедет командировку). Планета поможет от чего-то отказаться.

Ретроградная Венера 2023 - Весы

У Весов Венера разворачивается в одиннадцатом доме гороскопа - это сектор друзей.

О вас вспомнят приятели из прошлого, состоится встреча с подругами, с которыми вы давно не виделись. Вас могут пригласить на свадьбу.

Весы будут переоценивать свою мечту. Вы по-другому посмотрите на своего партнера и примете решение, готовы ли вы и дальше с ним пойти по жизни. Таким образом, ретро Венера может либо завершить, либо перевести отношения на новый уровень.

Ретроградная Венера 2023 - Скорпион

У Скорпионов Венера разворачивается в ретроградное движение в десятом доме гороскопа - это сектор карьеры, цели и достижений.

Вы можете поменять сферу деятельности, сменить работу, изменится статус. Возможно некоторые Скорпионы решатся изменить источник дохода. Могут произойти нововведения в организации, в которой вы работаете.

В отношениях наступит новый период, произойдет переоценка.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Ретроградная Венера 2023 - Стрелец

У Стрельцов Венера будет останавливаться в девятом доме гороскопа. Это сектор путешествий, развития, роста и удачи.

Возможно, Венера принесет Стрельцам больше трат. Поездка может перенестись во времени. Если вы познакомитесь с кем-то, то отношения долго не продлятся.

Стрельцы могут разочароваться в некоторых людях из своего окружения.

Ретроградная Венера 2023 - Козерог

Венера будет разворачиваться у Козерогов в сфере финансов. Если у вас задерживались какие-то выплаты, то по ретро Венере вы их получите. Ждите новость, связанную с финансами партнера, мужа или жены. Изменится источник дохода у близких людей.

"Вспоминайте, что было в 2015 году", - посоветовала астролог.

Будет приниматься решение в отношении кредита. Произойдет событие, которое не зависит от вас, но изменит ситуацию в сфере финансов.

Ретроградная Венера 2023 - Водолей

Венера у Водолеев находится в седьмом доме гороскопа. Это сектор любви и баланса.

В любви вас ждут новости о бывших возлюбленных. Возможно вы возобновите отношения, особенно если вы были в ссоре или потеряли связь.

Могут вернуться старые клиенты. Сделки могут перенестись во времени.

Произойдет переоценка в отношениях, браке, партнерстве.

Ретроградная Венера 2023 - Рыбы

Венера будет ретроградной в шестом доме гороскопа, который отвечает за сектор обязательств. Рыб ждет новость на работе, смена режима работы. Вы будете вынуждены принять решение.

В бизнесе - большие или непредвиденные расходы.

Может вернуться ситуация из прошлого, которая была полтора года назад или восемь лет назад. Появится долг или обязанность, которую вы на себя возьмете в отношении родственников, друзей, знакомых. Вы будете тратить свои ресурсы на кого-то или на что-то.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео - Чего ждать от ретроградной Венеры Девам, Весам, Скорпионам, Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам:

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