Ретроградная Венера 23 июля - 4 сентября: Весам - бывший поклонник, Стрельцам - разочарование

С 23 июля Венера - планета красоты, любви, брака, комфорта и денег - разворачивается в ретроградное движение до 4 сентября в знаке Льва. В этот период у многих из нас будет происходить переоценка ценностей - станет понятно, что на самом деле важно в жизни, а что - не очень. Также возможна переоценка отношений, работы или своей роли в социуме. Кроме того, ретро Венера - это время принятия решений.
Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, как ретроградная Венера повлияет на такие знаки зодиака: Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы.
Если вам интересен прогноз для других знаков зодиакального круга, читайте материал: Ретроградная Венера 23 июля - 4 сентября: Овнам - курортный роман, Близнецам - возврат долгов.
Ретроградная Венера 2023 - Дева
У Дев Венера разворачивается в двенадцатом доме гороскопа. Это так называемый "теневой" дом гороскопа - это сектор прошлого и всего неизвестного.
В жизнь Дев может снова вернуться бывший поклонник, муж/жена.
Откроются секреты. Все тайное станет явным.
Венера заставит Дев принять решение в отношениях или спровоцировать паузу (например, партнер уедет командировку). Планета поможет от чего-то отказаться.
Ретроградная Венера 2023 - Весы
У Весов Венера разворачивается в одиннадцатом доме гороскопа - это сектор друзей.
О вас вспомнят приятели из прошлого, состоится встреча с подругами, с которыми вы давно не виделись. Вас могут пригласить на свадьбу.
Весы будут переоценивать свою мечту. Вы по-другому посмотрите на своего партнера и примете решение, готовы ли вы и дальше с ним пойти по жизни. Таким образом, ретро Венера может либо завершить, либо перевести отношения на новый уровень.
Ретроградная Венера 2023 - Скорпион
У Скорпионов Венера разворачивается в ретроградное движение в десятом доме гороскопа - это сектор карьеры, цели и достижений.
Вы можете поменять сферу деятельности, сменить работу, изменится статус. Возможно некоторые Скорпионы решатся изменить источник дохода. Могут произойти нововведения в организации, в которой вы работаете.
В отношениях наступит новый период, произойдет переоценка.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Ретроградная Венера 2023 - Стрелец
У Стрельцов Венера будет останавливаться в девятом доме гороскопа. Это сектор путешествий, развития, роста и удачи.
Возможно, Венера принесет Стрельцам больше трат. Поездка может перенестись во времени. Если вы познакомитесь с кем-то, то отношения долго не продлятся.
Стрельцы могут разочароваться в некоторых людях из своего окружения.
Ретроградная Венера 2023 - Козерог
Венера будет разворачиваться у Козерогов в сфере финансов. Если у вас задерживались какие-то выплаты, то по ретро Венере вы их получите. Ждите новость, связанную с финансами партнера, мужа или жены. Изменится источник дохода у близких людей.
"Вспоминайте, что было в 2015 году", - посоветовала астролог.
Будет приниматься решение в отношении кредита. Произойдет событие, которое не зависит от вас, но изменит ситуацию в сфере финансов.
Ретроградная Венера 2023 - Водолей
Венера у Водолеев находится в седьмом доме гороскопа. Это сектор любви и баланса.
В любви вас ждут новости о бывших возлюбленных. Возможно вы возобновите отношения, особенно если вы были в ссоре или потеряли связь.
Могут вернуться старые клиенты. Сделки могут перенестись во времени.
Произойдет переоценка в отношениях, браке, партнерстве.
Ретроградная Венера 2023 - Рыбы
Венера будет ретроградной в шестом доме гороскопа, который отвечает за сектор обязательств. Рыб ждет новость на работе, смена режима работы. Вы будете вынуждены принять решение.
В бизнесе - большие или непредвиденные расходы.
Может вернуться ситуация из прошлого, которая была полтора года назад или восемь лет назад. Появится долг или обязанность, которую вы на себя возьмете в отношении родственников, друзей, знакомых. Вы будете тратить свои ресурсы на кого-то или на что-то.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Смотрите видео - Чего ждать от ретроградной Венеры Девам, Весам, Скорпионам, Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам:
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