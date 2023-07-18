УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Ретроградная Венера 23 июля - 4 сентября: Весам - бывший поклонник, Стрельцам - разочарование

Анна Ярославская
18 июля 2023, 04:30
31
Как ретроградная Венера повлияет на знаки зодиака Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы? Свой прогноз озвучила астролог Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Как ретроградная Венера повлияет на все знаки зодиака - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

С 23 июля Венера - планета красоты, любви, брака, комфорта и денег - разворачивается в ретроградное движение до 4 сентября в знаке Льва. В этот период у многих из нас будет происходить переоценка ценностей - станет понятно, что на самом деле важно в жизни, а что - не очень. Также возможна переоценка отношений, работы или своей роли в социуме. Кроме того, ретро Венера - это время принятия решений.

Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, как ретроградная Венера повлияет на такие знаки зодиака: Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы.

Если вам интересен прогноз для других знаков зодиакального круга, читайте материал: Ретроградная Венера 23 июля - 4 сентября: Овнам - курортный роман, Близнецам - возврат долгов.

Ретроградная Венера 2023 - Дева

У Дев Венера разворачивается в двенадцатом доме гороскопа. Это так называемый "теневой" дом гороскопа - это сектор прошлого и всего неизвестного.

В жизнь Дев может снова вернуться бывший поклонник, муж/жена.

Откроются секреты. Все тайное станет явным.

Венера заставит Дев принять решение в отношениях или спровоцировать паузу (например, партнер уедет командировку). Планета поможет от чего-то отказаться.

Ретроградная Венера 2023 - Весы

У Весов Венера разворачивается в одиннадцатом доме гороскопа - это сектор друзей.

О вас вспомнят приятели из прошлого, состоится встреча с подругами, с которыми вы давно не виделись. Вас могут пригласить на свадьбу.

Весы будут переоценивать свою мечту. Вы по-другому посмотрите на своего партнера и примете решение, готовы ли вы и дальше с ним пойти по жизни. Таким образом, ретро Венера может либо завершить, либо перевести отношения на новый уровень.

Ретроградная Венера 2023 - Скорпион

У Скорпионов Венера разворачивается в ретроградное движение в десятом доме гороскопа - это сектор карьеры, цели и достижений.

Вы можете поменять сферу деятельности, сменить работу, изменится статус. Возможно некоторые Скорпионы решатся изменить источник дохода. Могут произойти нововведения в организации, в которой вы работаете.

В отношениях наступит новый период, произойдет переоценка.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Ретроградная Венера 2023 - Стрелец

У Стрельцов Венера будет останавливаться в девятом доме гороскопа. Это сектор путешествий, развития, роста и удачи.

Возможно, Венера принесет Стрельцам больше трат. Поездка может перенестись во времени. Если вы познакомитесь с кем-то, то отношения долго не продлятся.

Стрельцы могут разочароваться в некоторых людях из своего окружения.

Ретроградная Венера 2023 - Козерог

Венера будет разворачиваться у Козерогов в сфере финансов. Если у вас задерживались какие-то выплаты, то по ретро Венере вы их получите. Ждите новость, связанную с финансами партнера, мужа или жены. Изменится источник дохода у близких людей.

"Вспоминайте, что было в 2015 году", - посоветовала астролог.

Будет приниматься решение в отношении кредита. Произойдет событие, которое не зависит от вас, но изменит ситуацию в сфере финансов.

Ретроградная Венера 2023 - Водолей

Венера у Водолеев находится в седьмом доме гороскопа. Это сектор любви и баланса.

В любви вас ждут новости о бывших возлюбленных. Возможно вы возобновите отношения, особенно если вы были в ссоре или потеряли связь.

Могут вернуться старые клиенты. Сделки могут перенестись во времени.

Произойдет переоценка в отношениях, браке, партнерстве.

Ретроградная Венера 2023 - Рыбы

Венера будет ретроградной в шестом доме гороскопа, который отвечает за сектор обязательств. Рыб ждет новость на работе, смена режима работы. Вы будете вынуждены принять решение.

В бизнесе - большие или непредвиденные расходы.

Может вернуться ситуация из прошлого, которая была полтора года назад или восемь лет назад. Появится долг или обязанность, которую вы на себя возьмете в отношении родственников, друзей, знакомых. Вы будете тратить свои ресурсы на кого-то или на что-то.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео - Чего ждать от ретроградной Венеры Девам, Весам, Скорпионам, Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам:

Вам также может быть интересно:

гороскоп гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Козерог Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы Анжела Перл гороскоп 2023
Реклама

Главное за день

Восстановление Крымского моста может длиться год-два - Жданов

Восстановление Крымского моста может длиться год-два - Жданов

03:10 Мир
"Крым – это часть Украины": в Пентагоне отреагировали на подрыв Крымского моста

"Крым – это часть Украины": в Пентагоне отреагировали на подрыв Крымского моста

23:58 Мир
После атаки на Крымский мост начнется активизация ВСУ на юге Украины - Жданов

После атаки на Крымский мост начнется активизация ВСУ на юге Украины - Жданов

23:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:30

Ретроградная Венера 23 июля - 4 сентября: Весам - бывший поклонник, Стрельцам - разочарование

04:00

Какой сегодня праздник 18 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:10

Восстановление Крымского моста может длиться год-два - Жданов

02:35

Пропаганда не кормит: путинист Лепс пожаловался на долги и нищету

02:05

Как охладить автомобиль: хитрый лайфхак дает стопроцентный результат

Украина нашла уязвимое место Крымского моста, атаки вскоре повторятся – ЖдановУкраина нашла уязвимое место Крымского моста, атаки вскоре повторятся – Жданов
01:30

"Поведение всех "клонов" очень похоже": Попов рассказал, как различает двойников ПутинаВидео

17 июля, понедельник
23:58

"Крым – это часть Украины": в Пентагоне отреагировали на подрыв Крымского моста

23:20

После атаки на Крымский мост начнется активизация ВСУ на юге Украины - Жданов

23:13

"Отвлекающее Купянское направление": Маляр объяснила, какую задачу поставил Кремль

Реклама
22:44

Роковая загадка даты рождения: как вычислить судьбоносные годы

22:39

"Россия отправила плохой сигнал миру": Шольц удивлен отказом от зернового соглашения

22:16

Ожесточенные бои под Бахмутом: потери РФ похожи на "вагнеровские" - Череватый

22:02

"Россия просто дрожит за Крымский мост": Жданов рассказал про провал Путина

21:47

Виталий Портников. Путин прикрывает мост курортникамиВидеоблоги

21:29

Штормить будет сильно: Украину накроет солнечный радиационный шторм

21:25

Иностранные военные базы в Украине: Резников предлагает изменить Конституцию

20:52

Попадают в свои же ловушки: Гуменюк рассказала, как россияне ловко самоликвидируются

20:41

Путин открыто угрожает украинцам ответом за взрыв на Крымском мосту

20:38

"Никогда не забудется": жена Брюса Уиллиса показала видео с актером на годовщинуВидео

20:10

Стоят более 100 тысяч оккупантов и 900 танков: РФ стянула очень мощную группировку

Реклама
19:54

"Продолжим делать невозможное": Резников раскрыл дату следующего Рамштайна

19:23

"Пытаются разгромить наши войска": ВСУ вступили в бой с оккупантами

19:20

Кремлевские маньяки совсем запутались в квалификации событиймнение

19:18

"Демонтаж с кувалдами": Кацурин рассказал, как отгулял необычный мальчишник

19:15

Как сказать на украинском "оставить в покое": Авраменко назвал неочевидный вариант

19:04

"Совсем не похож на себя": Киркоров напугал россиян новым стилем

19:04

"Накопили крылатые ракеты": Россия может отомстить за Крымский мост масштабной атакой

18:23

После жары начнется потоп в Украине : синоптики заявили о резком изменении погоды

18:10

Отдал жизнь за собратьев: во время контрнаступления погиб командир Анатолий Тегза

18:07

Начала "Голодные игры": Кулеба объяснил, почему РФ вышла из"зернового соглашения"

17:39

"Мы не боимся": Зеленский отреагировал на выход РФ из зернового соглашения

17:31

Путин приказал срочно собрать совещание из-за атаки на Крымский мост

16:57

Путина может не быть в живых: эксперт раскрыл роль двойников диктатораВидео

16:54

Еще один спортсмен: у Шакиры новый роман с баскетболистом - СМИ

16:53

Девушка придумала супер-средство, которое уберет неприятный запах из унитазаВидео

16:45

В России плюхнулся в море штурмовик Су-25: россияне стояли с открытыми ртами

16:34

В Китае хотят сотрудничать и продолжить "зерновую сделку"

16:09

Хрустящие огурчики будут смаковать всю зиму: важный секрет от умелых хозяек

15:51

Что за круглые дырки в асфальте: зачем работники "портят" новую дорогу

15:50

Отчисление части пенсий: кто с 1 сентября может остаться без выплат

Реклама
15:48

Россия в истерике отзывает гарантии безопасности в Черном море, зерновая сделка прекращена

15:35

До конца года выйдем на госграницу: Свитан назвал условие перелома в войне

15:15

Ахнули даже врачи: прикованный к постели боец ВСУ заговорил

15:13

Николь Кидман раскрыла секрет успешного брака с Китом Урбаном

15:02

Удар по Крымскому мосту – унижение Кремля, ВСУ отрезают логистику РФ на юге – FT

15:01

Зачем при варке картофеля добавляют укроп: 4 секрета идеального блюда

14:55

"Охрана не поможет": профайлер раскрыл, чего больше всего боится Путин

14:31

Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зерновой сделки: подробности

14:28

Ее уплетают банками: рецепт невероятно вкусной закуски - аджика на зиму

14:25

Когда будет Пасха в 2024 и 2025 году: даты для православных и католиков

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять