Ретроградный Меркурий 1-25 апреля: Овнам - похудение, Девам - деньги, Рыбам - ожидание

В течение всего апреля у многих знаков зодиака будут меняться планы, отменяться поездки, теряться вещи и информация, предупредила Анжела Перл.

https://horoscope.glavred.info/retrogradnyy-merkuriy-1-25-aprelya-ovnam-pohudenie-devam-dengi-rybam-ozhidanie-10552364.html Ссылка скопирована

Что принесет ретроградный Меркурий 2024 для всех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

С 1 апреля 2024 года Меркурий развернется в ретроградное движение на три недели. До 25-го числа эта планета будет двигаться в обратном направлении. Меркурий отвечает за общение, коммуникации, технику, связи, путешествия, коммерцию и сделки. В период ретроградности этой планеты могут отменяться или переноситься встречи, могут быть ошибки в документах.

"Обычно будет происходит все с приставкой "пере": нужно будет что-то переделать, вы можете передумать. Могут потеряться ключи, телефоны, информация", - рассказала астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Также специалист по звездам и планетам спрогнозировала, что ретроградный Меркурий принесет каждому знаку зодиака.

Ретроградный Меркурий 2024 Овен

Овны могут поменять стиль и вернуться в прежнюю форму. Очень удачное время для того, чтобы похудеть.

Вы можете пересмотреть свою роль - как вы себя показываете этому миру.

Овнам могут позвонить люди из прошлого. Это касается как романтических отношений, так и деловых. Возобновятся старые связи.

Апрель - удачное время для апелляции в судебных делах и восстановления репутации.

Ретроградный Меркурий 2024 Телец

Тельцы вернутся к решению старой проблемы или к прошлым отношениям. Друг или подруга, с которыми вы долго не общались, снова вернутся в вашу жизнь.

Возможно вам придется заниматься восстановлением документов, поиском информации в архиве.

Некоторые представители этого знака будут избавляться от всего старого и ненужного. Это удачное время для того, чтобы наводить порядок в доме и выбрасывать все лишнее.

Ретроградный Меркурий 2024 Близнецы

По ретроградному Меркурию в жизнь Близнецов вернутся старые друзья. Вместе вы можете что-то планировать, организовывать.

Некоторые снова пойдут учиться. Если у вас есть онлайн-бизнес, то вы будете заниматься его реструктиризацией.

Ваши мечты и планы на будущее будут меняться.

Близнецы могут получить похвалу, приз за свою прошлую работу.

Ретроградный Меркурий 2024 Рак

Раки будут менять структуру своего бизнеса. Вернется клиент из прошлого. Поменяется руководитель. Нужно будет переделать проект.

Вы идете к своей цели, но по пути будете искать дорогу полегче, сказала астролог.

Ретро Меркурий также дает паузу в работе.

Ретроградный Меркурий 2024 Лев

Если вы собираетесь в поездку, то могут быть отмены и задержки рейсов. Стоит проверять билеты, документы, бронь в отеле - есть риск ошибок. Могут поменяться планы. Встречи будут переноситься на другие даты.

Ретро Меркурий - удачное время для Львов для того, чтобы где-то восстановиться, пересдать экзамен, переделать документы.

Ретроградный Меркурий 2024 Дева

Девы получат деньги за то, что уже делали раньше. Это удачное время для того, чтобы закрывать кредитные карты, возвращать долги, перефинансировать кредит, перепланировать свой бюджет.

Вам могут вернуть деньги за покупки или вы получите возврат налогов или страховки.

Возобновятся близкие, интимные отношения с бывшими партнерами.

Ретроградный Меркурий 2024 Весы

О вас вспомнят бывшие поклонники и поклонницы. Хорошее время для апелляции. Суд могут отложить или перенести, если у вас есть судебные дела.

Встречи и поездки также могут быть перенесены на другое время.

Во время ретро Меркурия хорошо торговаться и искать варианты, но не заключать сделки.

Возможно повторное заключение брака с бывшими партнерами.

Ретроградный Меркурий 2024 Скорпион

Скорпионы могут вернуться на старую работу, выйти из декрета/отпуска. Вам позвонит бывший коллега или босс. Возможно придется переделать проект, улучшить его. Вернется старый клиент.

В этот период хорошо снова сдавать анализы. Но стоит быть острожным: возможна ошибка в диагнозе. Лучше посоветоваться с двумя-тремя врачами. Хорошее время для похудения, детокса организма.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Ретроградный Меркурий 2024 Стрелец

Вы начнете снова ходить на свидания или обговаривать свои отношения с нынешним партнером, их перспективу. Стрельцы получат новости о своих бывших возлюбленных.

Могут меняться планы, переноситься сроки встреч с людьми.

В вопросах творчества очень хорошо улучшать свой проект. Возможно вы снова будете учавствовать в выставках или соревнованиях.

Ретроградный Меркурий 2024 Козерог

Козероги поедут навестить родителей. Снова придется решать вопросы, связанные с мамой. Возможно придется переезжать или решать другие вопросы, связанные с недвижимостью и метом жительства.

Козероги займутся ремонтом - вам захочется перекрасить стены, переклеить обои, переставить мебель.

Ретроградный Меркурий 2024 Водолей

Возобновится общение с человеком, которого вы давно знаете. Вы получите новости о старых друзьях и одноклассниках.

Будьте осторожны в техникой. Есть риск потерять телефон, сломается компьютер и т.д.

Вам придется переделать документы, будет перенесена встреча, хорошее время для пересдачи экзамена.

Ретроградный Меркурий 2024 Рыбы

Вы снова сможете заработать на том же проекте или с тем же клиентом. Возможно возобновление контракта, возвращение на старую работу или выход из декрета.

Если вам захочется что-то купить, то нежелательно во время ретро Меркурия заключать сделку. Не стоит покупать дорогие вещи, советует астролог. В то же время можно делать возврат товара.

Ретроградный Меркурий может также давать период ожидания.

Стоит перефинансировать кредит, пересчитать бюджет.

Смотрите видео - Анжела Перл рассказала, чего ждать всем знакам зодиака в период ретроградного Меркурия в марте-апреле 2024:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред