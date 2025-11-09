Укр
Ретроградный Меркурий с 9 по 29 ноября: что можно и нельзя делать каждому знаку

Анна Ярославская
9 ноября 2025, 06:30
Последний месяц осени— это время исправлять ошибки, а не начинать новые проекты. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Что принесет ретроградный Меркурий 2025 всем знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре
  • Что можно и нельзя делать во время ретроградного Меркурия
  • Как ретроградный Меркурий влияет на разные знаки зодиака

С 9 по 29 ноября Меркурий разворачивается в ретроградное движение. В течение трех недель нужно будет что-то переделывать, передумывать, взвешивать, анализировать, ремонтировать.

Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что Меркурий разворачивается в знаке зодиака Стрелец. Он пойдет назад и даже зайдет в знак Скорпион.

"Вспоминайте, что у вас было в районе 20 октября — 19, 20, 21 числа. Это был теневой период Меркурия. Это когда он проходил точку 20 градусов Скорпиона (тогда еще не ретроградный) и как бы "пометил" её, что скоро вернется. Сейчас он к ней возвращается, чтобы что-то доделать, переделать, вспомнить", - отметила Перл.

Во время ретро-Меркурия может быть период ожидания, паузы — что-то задерживается, откладывается, меняются планы.

В целом, ретроградный Меркурий — хорошее время для исправления ошибок, решения проблем.

"Многие спрашивают о зубах — можно ли лечить? Конечно! Это же исправление проблемы. А вот новое начинать нежелательно, важные документы подписывать — нежелательно, плановые операции — нежелательно. Но если срочно — конечно, делаем", - объяснила астролог.

Ретроградный Меркурий будет делать аспекты:

12-14 ноября — соединение с Марсом. Марс — это действия, активность, но с ретроградным Меркурием может быть нетерпение, раздражение, конфликты по затянувшимся вопросам.

20-21 ноября — аспект к Урану (планете неожиданностей). Какая-то информация-сюрприз, может, шок, откроется какая-то правда, тайна.

20 ноября — новолуние в Скорпионе. Ретроградный Меркурий соединяется с Солнцем и Луной. Скорпион — знак очищения, глубины, тайн. Может что-то всплыть из прошлого, какое-то очищение эмоций.

20-23 ноября — Меркурий в Скорпионе делает треугольник с Юпитером в Раке и Нептуном в Рыбах. Водный треугольник обычно очень эмоционален. Может быть радостная новость, встреча с тем, кого давно не видели.

24-26 ноября — соединение с Венерой. Хорошо для примирения, воссоединения. Вероятно, вам нужно будет взвесить — нужны ли эти отношения? О вас могут вспомнить ваши бывшие.

"Нас нужно встряхнуть, почистить, выпустить эмоции. Скорпион, куда Меркурий вернется, отвечает за страхи — могут быть ситуации, которые поднимут их на поверхность. Это хорошо — можем увидеть, признать и отпустить", - рассказала Перл.

Что можно и нельзя делать во время ретро-Меркурия

Можно: переделывать, улучшать, проводить анализ, присматривать что-то (например, квартиру), торговаться.

Нежелательно: завершать сделки, подписывать важные документы, начинать новое (лучше после 29 ноября).

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Что принесет ретроградный Меркурий всем знакам зодиака

Овны. Ошибки в билетах, смена планов поездок, задержки финансов, разговоры о деньгах.

Тельцы. Перефинансирование, проверки, возврат бывших партнеров (личных или деловых).

Близнецы. Возврат бывших, звонки с прошлой работы, пересмотр привычек, обследования.

Раки. Смена образа жизни из-за любви, возврат к старым хобби, новости о детях.

Львы. Вопросы с недвижимостью, ремонт, возврат бывших возлюбленных, решение жить в удовольствие.

Девы. Семейные дела, общение с родственниками. Будет шанс помириться с братом/сестрой, поездки.

Весы. Ошибки в документах, возврат старых знакомых, смена работы, финансовый аудит.

Скорпионы. Пересмотр ценностей, финансовые ошибки, смена стиля, забота о теле.

Стрельцы. Возврат к разговорам с партнерами, возвращение бывших, смена имиджа, тайны, находка потерянных вещей.

Козероги. Ретриты, проверки здоровья, возврат старых друзей, пересмотр планов.

Водолеи. Общение со старыми друзьями, пересмотр целей, перемены на работе.

Рыбы. Пересмотр целей, ошибки в документах на поездки, задержки виз, возврат к учебе.

Смотрите видео - Анжела Перл рассказала, что принесет ретроградный Меркурий 2025 всем знакам зодиака:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп ретроградный Меркурий гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы гороскоп на ноябрь Анжела Перл Гороскоп 2025
