Ретроградный Меркурий в апреле 2024: когда можно и нельзя планировать поездки

Астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2024 года и назвал благоприятные и неблагоприятные дни для поездок и путешествий.
Прежде всего, планируя поездку во второй месяц весны, стоит учитывать ретроградность Меркурия. Из-за обратного движения планеты стоит проявлять осторожность.
"Лучше всего, конечно, не отправляться вообще в поездки. Тем более, что первая декада месяца – это коридор затмений, потому возможны проблемы с транспортом, задержки в пути, особенно 5-11 апреля, недоразумения и сложности с документами", - сказал астролог в интервью Главреду.
Если же вы все-таки решите куда-то поехать, то лучше отправляться в те места, где вы уже бывали. При этом важно не начинать путешествия на статичном Меркурии 1-4 и 23-28 апреля.
Если вам интересен Таро-прогноз астролога Анжелы Перл для всех знаков зодиака на период ретроградности Меркурия, читайте материал: Ретроградный Меркурий 1-25 апреля: Овнам - похудение, Девам - деньги, Рыбам - ожидание.
Благоприятные дни для поездок в апреле 2024:
- на море, к водоемам – 5, 7, 14, 15 апреля;
- в дома отдыха и санатории – 5, 7, 14, 15 апреля;
- в горы – 30 апреля;
- близкие командировки – 7, 11, 12, 13 апреля;
- с целью развлечения, в знаменитые города – 10, 11, 16, 18, 21, 22 апреля;
- с целью посещения конференций, тренингов, семинаров – 5 апреля;
- деловые поездки – 18, 19, 20, 30 апреля.
Самые неблагоприятные дни для поездок: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 апреля.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Смотрите гороскоп на апрель-2024 от астролога Влада Росса:
Ранее астролог Влад Росс составил финансовый гороскоп на апрель 2024 года и рассказал, что нужно сделать, чтобы получить большую прибыль.
Также Росс назвал самые опасные дни апреля. По его словам, "есть угроза смертей".
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вам может быть интересно:
- Гороскоп Таро на апрель 2024: Ракам - подарок, Львам - радость, Девам - успех
- Гороскоп Таро на апрель 2024: Весам - везение, Скорпионам - прогресс, Стрельцам - прибыль
- Гороскоп Таро на апрель 2024: Козерогам - страх, Водолеям - перемены, Рыбам - прибыль
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред