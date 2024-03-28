Ретроградный Меркурий в апреле 2024: когда можно и нельзя планировать поездки

В апреле, собираясь в путь, стоит проявлять осторожность, посоветовал астролог.

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Влад Росс рассказал, можно ли планировать поездки в апреле 2024 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2024 года и назвал благоприятные и неблагоприятные дни для поездок и путешествий.

Прежде всего, планируя поездку во второй месяц весны, стоит учитывать ретроградность Меркурия. Из-за обратного движения планеты стоит проявлять осторожность.

"Лучше всего, конечно, не отправляться вообще в поездки. Тем более, что первая декада месяца – это коридор затмений, потому возможны проблемы с транспортом, задержки в пути, особенно 5-11 апреля, недоразумения и сложности с документами", - сказал астролог в интервью Главреду.

Если же вы все-таки решите куда-то поехать, то лучше отправляться в те места, где вы уже бывали. При этом важно не начинать путешествия на статичном Меркурии 1-4 и 23-28 апреля.

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Благоприятные дни для поездок в апреле 2024:

на море, к водоемам – 5, 7, 14, 15 апреля;

в дома отдыха и санатории – 5, 7, 14, 15 апреля;

в горы – 30 апреля;

близкие командировки – 7, 11, 12, 13 апреля;

с целью развлечения, в знаменитые города – 10, 11, 16, 18, 21, 22 апреля;

с целью посещения конференций, тренингов, семинаров – 5 апреля;

деловые поездки – 18, 19, 20, 30 апреля.

Самые неблагоприятные дни для поездок: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 апреля.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите гороскоп на апрель-2024 от астролога Влада Росса:

Ранее астролог Влад Росс составил финансовый гороскоп на апрель 2024 года и рассказал, что нужно сделать, чтобы получить большую прибыль.

Также Росс назвал самые опасные дни апреля. По его словам, "есть угроза смертей".

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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