Риск аварий и жестких ссор: астролог назвала самые опасные дни июля 2026

Анжела Перл рассказала об угрозах месяца и назвала день, когда в жизнь Овнов придет большое счастье.

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Гороскоп на июль 2026 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Главное:

Опасное соединение Марса и Урана 3–5 июля грозит Овнам конфликтами

Период везения, любви и долгожданного отдыха начнется после 19 июля

Смена кармических узлов 28 июля избавит от режима выживания

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2026 для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, до 23 июля продолжается ретроградный Меркурий.

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"Мы знаем, что в это время часто случаются досадные ошибки. Дело даже не в самих документах: мы можем случайно забронировать отель или билеты не на то число, могут задерживаться рейсы, посылки или возникать проблемы с транспортом. Что-то может теряться, но не переживайте — всё это обязательно найдется, когда Меркурий развернется. Главное — не расстраивайтесь, если столкнетесь с такими ситуациями. И, конечно, до 23 июля крайне нежелательно подписывать важные документы, заключать крупные сделки, делать плановые операции или совершать дорогие покупки", - объяснила специалист.

Опасные дни 3–5 июля

В самом начале месяца, 3 и 4 июля, Марс соединится с Ураном. Уран — это планета непредвиденных ситуаций, а Марс может давать агрессию и конфликты. У Овнов это соединение происходит в третьем доме — доме транспорта и общения.

В эти дни возможны неожиданные ситуации, связанные с вашими поездками, автомобилем, поездом или перелетами. Также третий дом отвечает за близкое окружение, поэтому у ваших брата, сестры или соседей может возникнуть непростая ситуация. Перл посоветовала избегать конфликтов в эти дни.

3, 4 и 5 июля новости и информация, приходящие к вам, могут оказаться довольно резкими или даже агрессивными. Будьте осторожны. Если вы планировали поездку на 4 июля, то лучше по возможности перенесите её.

10 июля Венера входит в шестой дом гороскопа — сектор работы и здоровья. Венера всегда приносит деньги и хорошие новости. Всё, что касается работы после 10 числа, порадует: возможно, вы найдете себе помощницу или ассистента. А может быть к вам в коллектив придет новый приятный коллега, появится крупный клиент или вам выплатят премию. Венера также символизирует застолье, так что возможен какой-то корпоративный праздник. Кроме того, шестой дом — это сфера здоровья, поэтому ждите хороших новостей о самочувствии или долгожданного улучшения состояния.

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11 июля Венера соединится с кармическим узлом прошлых жизней. Вы можете встретить человека (например, по работе), с которым мгновенно почувствуете родство. Будет ощущение, что вы как будто знали его всегда. В результате знакомство перерастет в крепкую дружбу. С другой стороны, этот узел иногда проигрывается как расставание, поэтому кто-то из коллег может уволиться и уйти из вашей жизни.

Поскольку Венера — планета любви, её положение в шестом доме может разрешить застарелые проблемы с бывшими партнерами (после 11 июля вы наконец-то обо всем договоритесь). Также не исключен служебный роман.

Шестой дом — это еще и дом животных. Возможно, вы приобретете или получите в подарок питомца, который станет вашим лучшим другом. Благодаря благоприятному аспекту к Урану (планете неожиданных перемен), в этот период также возможно внезапное, чудесное исцеление от какого-то недуга.

14 июля нас ждет новолуние в четвертом доме гороскопа. Это сектор семьи, недвижимости и места, где вы живете. Новолуние может принести появление нового члена семьи или нового сожителя, если вы арендуете жилье. Возможно, вы найдете идеальную квартиру или дом для покупки (но помните: саму сделку не подписывайте до 23 июля). Для кого-то это проиграется как начало совместной жизни с любимым человеком.

В этот период хорошо покупать приятные, недорогие вещи для уюта: красивые подушки, цветы, декор. Если будете покупать бытовую технику, обязательно сохраняйте чеки на случай обмена. Также возможны важные новости от родителей, особенно от мамы. Это Новолуние будет очень сильно влиять на вас целую неделю — с 14 по 21 июля.

Когда наступит время везения и любви

В период с 19 по 23 июля сложится великолепный аспект между Юпитером и Нептуном. Нептун — планета мечты, вдохновения и воображения — находится в вашем знаке и сделает гармоничный аспект к Юпитеру в пятом доме (доме радости, везения и выигрыша).

В эти дни вам или вашим детям может крупно повезти. Пятый дом — это сектор выигрышей, побед в соревнованиях и, конечно же, любви.

23 июля в пятый дом входит еще и Солнце, делая сферу любви, творчества и радости еще ярче. Возможно, вы отправитесь в отпуск к морю, позволите себе поход в театр, на выставку, в хороший ресторан или получите прекрасный подарок.

Кроме того, 23 июля Меркурий наконец-то разворачивается в прямое движение. Все дела, связанные с четвертым домом (недвижимость, ремонт, семейные вопросы), которые тормозились или не решались весь июль и половину июня, наконец-то сдвинутся с места. Если у вас дома что-то ломалось, задерживались документы на жилье, не удавалось выйти на сделку или загостились родственники — после 23 июля всё благополучно разрешится.

Разворот Сатурна

26 июля Сатурн — планета ответственности, работы и ограничений, которая сейчас находится в вашем знаке, — разворачивается в ретроградное движение до 10 декабря. Особенно сильно это почувствуют Овны, у которых асцендент находится в 14-м градусе Овна, а также те, кто родился 4 или 5 апреля.

Могут откладываться дела, связанные с карьерой и достижениями. Возможно, затянется процесс оформления бизнеса (прорыв будет только после 10 декабря), придется пересдавать какие-то профессиональные экзамены или дольше ждать обещанной должности. Этот период может пройти как время переподготовки, тренингов и обучения перед вступлением в новые обязанности.

В личных отношениях Сатурн может дать временную дистанцию: вы можете разъехаться со второй половинкой из-за командировок, работы или учебы вплоть до декабря. Также по Сатурну часто приходится переделывать и улучшать уже проделанную работу. Вы можете всерьез заняться спортом, тренировками, поскольку Сатурн любит дисциплину и повторения.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

28 июля произойдет важнейшее событие: кармические узлы, которые последние полтора года находились на оси ваших 6 и 12 домов (заставляя вас заниматься рутиной, тяжелой работой, вопросами здоровья и буквально выживанием), переходят в 5 и 11 дома.

"Это суперновость на следующие полтора года! Пятый дом — это дом радости, любви и детей, а одиннадцатый — дом друзей, единомышленников, соцсетей и праздников. Ваш фокус внимания наконец-то смещается с тяжелого труда и выживания на легкую, яркую и праздничную жизнь", - рассказала Анжела Перл.

29 июля — полнолуние в 11-м доме гороскопа в соединении с Плутоном — планетой глубоких трансформаций. Полнолуние высветит ситуации, связанные с вашими друзьями, подругами или коллективом, в котором вы состоите (это может быть рабочий коллектив, группа в спортзале, танцевальный класс или круг по интересам). В этих группах назревают перемены.

Возможно, вы завершите какой-то онлайн-проект, решите кардинально изменить свою страницу в Инстаграм или поменяете формат общения в социуме. Также это Полнолуние принесет долгожданные результаты (в том числе финансовые и материальные) за ту работу, которую вы проделали в прошлом, или новости о наследстве от родственников.

Самый счастливый день месяца

30 июля — невероятно удачный и счастливый день. В этот момент Солнце соединится с Юпитером (планетой большого счастья) в вашем доме радости. Ярче всего это соединение почувствуют Овны, родившиеся 27 марта, или те, у кого асцендент находится в 6-м градусе Овна. В целом, эту мощную позитивную энергию ощутят абсолютно все представители знака.

Детальный гороскоп для Овнов на июль 2026 смотрите на видео:

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