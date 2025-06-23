Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

Новолуние 25 июня принесет многим знакам зодиака удачу. Как рассказала в прогнозе для Главреда астролог Анжелика Витренко - Новолуние стоит использовать для записи и исполнения желаний.
"Общие рекомендации на Новолуние в Раке 25.06.2025 - используйте для медитаций, визуализаций и записи целей", - говорит астролог.
Также астролог составила гороскоп на Новолуние 25 июня для каждого знака зодиака.
Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Гороскоп на Новолуние 25 мая
Овен: самое время заложить фундамент свежих проектов. Особенно благоприятна сфера, где нужна смелость и инициатива.
Телец: фокус внимания на материальные дела. Установите цели: копить, инвестировать, копить на крупные покупки.
Близнецы: это ваше время коммуникации. Запуск курсов, длительные переговоры. Мысленный настрой будет острым и гибким.
Рак: уделите время семье, домашним хлопотам, фокус на обновления в жизни близких либо собственного пространства.
Лев: творческий потенциал и внимание на себе! Хорошее время для запуска проекта.
Дева: этовремя структурировать и оптимизировать рабочие процессы.
Весы: диалог, отношения, партнерства - ключевые темы месяца.
Скорпион: время для перемен, особенно если давно накопился фон. Трансформации могут произойти по темам финансов и партнёрства.
Стрелец: расширения кругозора - хорошее время для путешествия либо обучения.
Козерог: сосредоточиться на карьере и долгосрочных целях. Поставьте перед собой задачу и идите к ней.
Водолей: обновите своё окружение. Вступай в сообщества, групповые проекты, дружеские инициативы.
Рыбы: время для себя. Арт проекты, терапия, благотворительность, интуитивная работа, внутренний баланс - все это про вас.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред