Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

Новолуние в Раке 25 июня принесет многим знакам зодиака финансовую удачу.

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Новолуние 25 июня - гороскоп / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, Анжелика Витренко

Новолуние 25 июня принесет многим знакам зодиака удачу. Как рассказала в прогнозе для Главреда астролог Анжелика Витренко - Новолуние стоит использовать для записи и исполнения желаний.

"Общие рекомендации на Новолуние в Раке 25.06.2025 - используйте для медитаций, визуализаций и записи целей", - говорит астролог.

Также астролог составила гороскоп на Новолуние 25 июня для каждого знака зодиака.

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Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Гороскоп на Новолуние 25 мая

Овен: самое время заложить фундамент свежих проектов. Особенно благоприятна сфера, где нужна смелость и инициатива.

Телец: фокус внимания на материальные дела. Установите цели: копить, инвестировать, копить на крупные покупки.

Близнецы: это ваше время коммуникации. Запуск курсов, длительные переговоры. Мысленный настрой будет острым и гибким.

Рак: уделите время семье, домашним хлопотам, фокус на обновления в жизни близких либо собственного пространства.

Лев: творческий потенциал и внимание на себе! Хорошее время для запуска проекта.

Дева: этовремя структурировать и оптимизировать рабочие процессы.

Весы: диалог, отношения, партнерства - ключевые темы месяца.

Скорпион: время для перемен, особенно если давно накопился фон. Трансформации могут произойти по темам финансов и партнёрства.

Стрелец: расширения кругозора - хорошее время для путешествия либо обучения.

Козерог: сосредоточиться на карьере и долгосрочных целях. Поставьте перед собой задачу и идите к ней.

Водолей: обновите своё окружение. Вступай в сообщества, групповые проекты, дружеские инициативы.

Рыбы: время для себя. Арт проекты, терапия, благотворительность, интуитивная работа, внутренний баланс - все это про вас.

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