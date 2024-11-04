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Россию ждет геополитическая катастрофа уже в 2024 году, Украину пригласят в НАТО – астролог

Влад Росс
4 ноября 2024, 08:00
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Членство Украины в НАТО не за горами, Россию ждет распад – ее убьет Плутон.
По словам астролога Влада Росса, Украина вступит в НАТО в 2027-2028 году
На Рамштайне объявят о приглашении Украины в НАТО, и это будет катастрофой для РФ, прогнозирует астролог Влад Росс / Коллаж: Главред

Первым пунктом Плана победы, который обнародовал президент Владимир Зеленский, является приглашение Украины в НАТО. Звезды говорят, что такое приглашение наша страна может получить сразу после президентских выборов в США, то есть после 5 ноября.

Вероятнее всего, о приглашении Украины в Альянс будет объявлено на очередной встрече в Рамштайне. А скажет об этом Джозеф Байден, то есть именно он озвучит, что двери в НАТО для Украины открыты.

Приглашение Украины в НАТО станет геополитической катастрофой для России. Ведь Москва не собирается удовлетвориться оккупированными областями – ей нужна вся Украина. Для России это будет такая же катастрофа, как развал СССР в 1991 году.

После того, как о приглашении в НАТО будет объявлено, станет очевидно: Украине быть, она точно сохранится как независимое государство.

А вот членом НАТО Украина станет уже по окончании войны. Хочу отметить, что наша страна одновременно вступит и в Евросоюз, и в НАТО. А случится это, по моему прогнозу, в 2027 году, максимум – в 2028-м.

Говорить о возможной реакции России на приглашение Украины в НАТО не приходится, поскольку вскоре ей будет не до нас.

Уже в 2025 году в России начнутся большие перемены.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса о том, когда Украина получит приглашение в НАТО, а Россия начнет распадаться:

Во-первых, именно в следующем году рухнет путинский режим.

Во-вторых, 19 ноября этого года Плутон войдет в знак России – в Водолея. Это говорит о том, что Российская Федерация в ее нынешнем виде перестанет существовать через пару лет.

Россия будет разваливаться на глазах. В итоге, отдельно будут существовать Московская область, Саратовская область, Башкортостан и прочие. Якутия с ее алмазами, нефтью и газом очень быстро отвалится. Владивосток и Хабаровский край – тоже.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Вся Россия будет трещать по швам.

Начнется этот процесс уже в этом месяце, в ноябре. Ведь Плутон – символ смерти и разрушения – точно убьет и развалит Россию.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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