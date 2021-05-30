Рост авторитета и застой в делах: что сулит Стрельцу гороскоп на июнь 2021

Астролог составил гороскоп на июнь 2021 для Стрельца и объяснил, почему ему важно держаться коллектива / Анастасия Олейникова для Главреда

Прогноз на июнь 2021 года Стрельца вряд ли порадует, поскольку месяц обещает быть очень напряженным. Это будет обусловлено солнечным затмением, которое произойдет 10 июня в Близнецах, т.е. на противофазе к Стрельцу.

Представители этого знака в июне будут подвержены приступам альтруизма, и каждый, кто будет контактировать в это время со Стрельцом отметит его щедрость и душевный порыв. Да и сам Стрелец почувствует, насколько приятнее, заниматься делами, когда есть возможность отдавать, приносить пользу окружающим. Сплав личных дел с заботой об окружающих наверняка принесет представителям этого знака Зодиака в первый летний месяц массу положительных эмоций. Не исключено, что Стрелец может основать благотворительный фонд или присоединиться к борьбе за сохранение природы.

В области деловых интересов по вышеназванным причинам ослепительных успехов и судьбоносных побед Стрельцу ожидать не стоит – это будет месяц застоя в делах. Если говорить о ведении бизнеса, то июнь можно назвать месяцем консолидации планов и изучения перспектив в свете уже сделанного.

При этом на службе и в профессиональной среде авторитет Стрельца будет расти и станет необычайно высок. Как раз в это время в коллективе, частью которого является Стрелец, может возникнуть некое соревнование за некую должность или новое направление в работе. И судьбу этого соревнования придется решить Стрельцу. Приятнее всего то, что вся эта ситуация пойдет на пользу общему делу, поэтому Стрельцу нужно держаться коллектива.

Стрельцы-одиночки в этом месяце будут обречены на неудачу.

Таким образом, оказавшись в центре событий и не прилагая значительных усилий, Стрелец станет тем моторчиком и тем двигателем, который обеспечит успех в начинаниях всех людей вокруг него.

Июньское полнолуние 24 числа окажет значительное воздействие на Стрельца. Именно в это время произойдут некие события, которые коренным образом перевернут его личную жизнь, а также представителей других знаков Зодиака вокруг него. Вероятнее всего, это будет некая встреча, которая преобразует нежную привязанность Стрельца в глубокую любовь к партнеру. Все это определит положение дел в интимной сфере жизни Стрельца на долгое время вперед.

Сфера материальных интересов заставит Стрельца побеспокоиться в третьей декаде июне. Ему предстоит провести финансовую ревизию и составить новые планы приходно-расходных операций. То есть Стрельцу придется ненадолго стать бухгалтером. Скорее всего, это будет время перехода к новому способу ведения дел.

Кроме того, в это время Стрелец изменит отношение к себе и собственной жизни.

Главная опасность месяца – возможность совершить глубочайшую непоправимую материальную ошибку, потому Стрельцу ни в коем случае нельзя делать никаких поспешных покупок 20-26 июня.

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