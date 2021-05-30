Рост авторитета и застой в делах: что сулит Стрельцу гороскоп на июнь 2021

Стрелец станет одним из тех знаков Зодиака, для которых первый месяц лета будет непростым.
Прогноз на июнь 2021 года Стрельца вряд ли порадует, поскольку месяц обещает быть очень напряженным. Это будет обусловлено солнечным затмением, которое произойдет 10 июня в Близнецах, т.е. на противофазе к Стрельцу.
Представители этого знака в июне будут подвержены приступам альтруизма, и каждый, кто будет контактировать в это время со Стрельцом отметит его щедрость и душевный порыв. Да и сам Стрелец почувствует, насколько приятнее, заниматься делами, когда есть возможность отдавать, приносить пользу окружающим. Сплав личных дел с заботой об окружающих наверняка принесет представителям этого знака Зодиака в первый летний месяц массу положительных эмоций. Не исключено, что Стрелец может основать благотворительный фонд или присоединиться к борьбе за сохранение природы.
В области деловых интересов по вышеназванным причинам ослепительных успехов и судьбоносных побед Стрельцу ожидать не стоит – это будет месяц застоя в делах. Если говорить о ведении бизнеса, то июнь можно назвать месяцем консолидации планов и изучения перспектив в свете уже сделанного.
При этом на службе и в профессиональной среде авторитет Стрельца будет расти и станет необычайно высок. Как раз в это время в коллективе, частью которого является Стрелец, может возникнуть некое соревнование за некую должность или новое направление в работе. И судьбу этого соревнования придется решить Стрельцу. Приятнее всего то, что вся эта ситуация пойдет на пользу общему делу, поэтому Стрельцу нужно держаться коллектива.
Стрельцы-одиночки в этом месяце будут обречены на неудачу.
Таким образом, оказавшись в центре событий и не прилагая значительных усилий, Стрелец станет тем моторчиком и тем двигателем, который обеспечит успех в начинаниях всех людей вокруг него.
Июньское полнолуние 24 числа окажет значительное воздействие на Стрельца. Именно в это время произойдут некие события, которые коренным образом перевернут его личную жизнь, а также представителей других знаков Зодиака вокруг него. Вероятнее всего, это будет некая встреча, которая преобразует нежную привязанность Стрельца в глубокую любовь к партнеру. Все это определит положение дел в интимной сфере жизни Стрельца на долгое время вперед.
Сфера материальных интересов заставит Стрельца побеспокоиться в третьей декаде июне. Ему предстоит провести финансовую ревизию и составить новые планы приходно-расходных операций. То есть Стрельцу придется ненадолго стать бухгалтером. Скорее всего, это будет время перехода к новому способу ведения дел.
Кроме того, в это время Стрелец изменит отношение к себе и собственной жизни.
Главная опасность месяца – возможность совершить глубочайшую непоправимую материальную ошибку, потому Стрельцу ни в коем случае нельзя делать никаких поспешных покупок 20-26 июня.
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