Русский бунт и уход Путина: астролог предсказал судьбу России в 2021 году

Астролог убежден, что в 2021 году в России произойдет грандиозная смена элит / newizv.ru

В 2021 году во власть вступит знак, который превыше всего ценит свободу и независимость, ненавидит рамки и ограничения – знак Водолея. При этом особенно стремительно события будут развиваться в странах, эгрегориально связанных именно с Водолеем. Прежде всего, речь идет о России – ее ждут невероятные трансформации в новом году. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, в гороскопе России на 2021 год Уран – символ переворотов, больших внезапных изменений, перестановки всего и вся – войдет в Дом власти, а это значит, что начнут рушиться режимы, которые создавались годами и даже десятилетиями.

"Произойдет это в апреле-мае. Так что режиму Путина остается совсем недолго. В Россию вернется Алексей Навальный, да и вообще, вызреют все условия, необходимые для смены власти", – считает Влад Росс.

Астролог абсолютно уверен, что Владимир Путин уйдет от власти в 2021 году. При этом Росс не исключает, что Путин это может сделать так же, как в свое время сделал Ельцин – сказав, что устал и уходит. Более того, Влад Росс прогнозирует скорую кончину Владимира Путина.

"Вероятнее всего, это (кончина Путина, – Ред.) произойдет в 2022 году. Поскольку годовой соляр Путина, который включится в день его рождения, то есть 7 октября, в 2021 году, говорит о том, что он станет последним в жизни этого человека", – уточнил астролог.

Читайте такжеПутину осталось жить год-полтора, на смену ему придет Екатерина III – астрологВлад Росс полагает, что в России в 2021 году сложится такая же революционная ситуация, как в Беларуси в 2020-м, и многие россияне выйдут на улицы.

"Экономическая ситуация в новом году в России резко ухудшится. Запад введет либо нефтяное эмбарго, либо отключит РФ от системы SWIFT, и это повлечет за собой серьезные потрясения в экономике. Именно экономические проблемы и выведут россиян на улицы. Уже с августа 2021-го начнутся массовые протесты, которые продолжатся и в сентябре-октябре. И уже в сентябре в России, скорее всего, пройдут выборы", – рассказал Росс.

Далее, по мнению астролога, в России произойдет грандиозная смена элит.

"Путин думает "посадить на трон" вместо себя свою дочь – Екатерину III, то есть Екатерину Тихонову. Однако это ему вряд ли удастся. Россию накроет бунт. Потому что Юпитер и Сатурн входят в эгрегориальный знак России – Водолей, а это всегда связано с бунтами и революциями. Как известно, нет ничего страшнее, чем русский бунт, а он разразится уже в 2021 году", – резюмировал Влад Росс.

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