С 1 января все пойдет наперекосяк: астролог назвал главных неудачников начала 2023 года

Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для четырех знаков Зодиака.

Астролог назвал главных неудачников начала 2023 года / УНИАН

Подходит к концу 2022 год, который принес немало бед знакам Зодиака, но на этом все не закончится.

Как рассказал астролог Влад Росс в комментарии Главреду, в январе 2023 года в немилость судьбы попадут четыре представителя Зодиакального круга.

Рак

У Рака январь 2023 года пройдет под знаком минус. Месяц не будет для него самым благополучным и спокойным – пожалуй, из всех знаков зодиака именно Раку январь покажется самым сложным периодом.

"Но во многом все это будет зависеть от отношения Рака к ситуации: если не сопротивляться судьбе и не форсировать события, все в итоге сложится хорошо. Потому спокойствие – главный козырь Рака в начале года", - отметил астролог.

В работе и финансовой сфере в январе сложится не самая лучшая ситуация, поэтому лучше уйти в тень и не испытывать судьбу, иначе можно обанкротиться. Если Раку что-то будут обещать и пытаться поймать на удочку соблазна – точно обманут.

В начале месяца обстановка в коллективе Рака будет спокойной, отношения с коллегами будут более-менее дружественными, что может хорошо сказаться на качестве работы. Но в конце месяца не стоит рассчитывать на коллег и деловых компаньонов – возможно нарушение договоров, недопонимание, конфликты и даже разрыв отношений. Не самое лучшее время для любых начинаний в работе, особенно в середине января.

В финансовой сфере в январе-2023 Раку следует быть очень бдительным, чтобы его не обокрали и чтобы не попасться на уловки мошенников. Поэтому Раку не стоит надолго оставлять без присмотра свою квартиру, куда-то уезжать. Доход Раку будет приносить кропотливая работа и продуманные действия.

Личная жизнь Рака в январе будет на позитивной волне. Не будет везти в деньгах и карьере, зато повезет в любви. В начале месяца желательно наладить со своей второй половиной доверительные отношения. Секрет семейного счастья будет заключаться не столько в романтике, сколько в доверии и взаимопонимании.

"Свободным представителям этого знака зодиака представится возможность встретить подходящего партнера. Следует обратить внимание на старых знакомых, коллег – не исключено, что кто-то из них давно испытывает к Раку нежные и трепетные чувства. Если Рак кого-то не подпускал к себе близко, то теперь будет шанс, что все пойдет, как по накатанной колее", - говорит Росс.

В январе Рак может простудиться или подхватить вирусную инфекцию, возможно, прямо в разгар новогодних праздников – достаточно будет выйти ненадолго на улицу без головного убора. Чтобы этого не случилось, Раку нужно укреплять иммунитет, пить имбирный чай, есть побольше цитрусовых.

Конец месяца – благоприятное время для борьбы с вредными привычками, можно бросить пить и курить в ночь на 22 января.

Лев

Январь-2023 для Льва станет очень сложным месяцем. Год начнется со служебных распрей и подковерных баталий, причем воюющие стороны будут пытаться втянуть Льва в конфликт, но не стоит им поддаваться.

"Несмотря на новогодние праздники, Лев может быть очень загружен на работе. Даже поднимая бокал шампанского за Новый год, он будет думать о рабочих задачах", - предупреждает астролог.

Финансовое положение обещает быть более-менее стабильным в январе. Льву удастся сохранить баланс между прибылью и расходами, а, кроме того, отложить некоторую сумму.

В личной жизни Льва тоже сложится напряженная ситуация. Льва будет штормить, но любой шторм рано или поздно заканчивается, как и семейные ссоры. Потому в 20-х числах января Лев помирится со своей второй половиной, если в начале месяца возник конфликт из-за покупки неправильной елки на Новый год или невкусного "Оливье". В начале января можно будет поссориться из-за любой мелочи, сущего пустяка.

Льву нужно избегать давать своим близким указания на каждом шагу, поучать всех и каждого. Лучше большинство проблем Льву решать самостоятельно, а не поручать что-то делать другим, потому что, вероятнее всего, они подведут.

Что касается здоровья, Льву важно помнить, что самое главное – это здоровая нервная система, в которой в январе возможен сбой. Кроме того, Льву нужно держать в узде свою природную мнительность, не додумывать и не придумывать факты и события жизни без определенных доказательств. В целом, организм работать будет удовлетворительно. Льву в январе следует сидеть на диете и не устраивать больших пиров.

Дева

Новогодние подарки пойдут на пользу отношениям в семье, потому Деве важно сделать как можно больше подарков другим. Также Деве нельзя забывать о себе – нужно взять паузу и посвятить время себе. Деве очень нужен отдых, потому следует отправиться к океану или в санаторий. Расслабление и массаж Деве просто необходимы.

В январе в вопросах профессиональной деятельности звезды рекомендуют Деве не форсировать события и отдаться течению жизни, особенно в первые 20 дней. Следует уделять больше внимания внешнему лоску в работе, особенно тем представителям знака, которые работают с людьми. Нужно стать более обходительными, это произведет отличное впечатление как на клиентов, так и на начальство, и на окружающих людей.

"В середине месяца у Девы могут возникнуть сложности в общении с руководством. Нужно быть корректнее в своих высказываниях и действиях, не пытаться реализовывать какие-либо авантюры. Также в этом месяце не следует рассчитывать на продвижение по службе. Нужно выполнять свои обязанности достойно – это непременно оценят окружающие. Смена места работы в январе-2023 категорически противопоказана Деве", - говорит Росс.

В январе представителям знака следует быть предусмотрительнее в отношении денег. Дева не будет особо беспокоиться о будущем, но средств для удовлетворения нужд и желаний ей будет достаточно.

Что касается здоровья, Деве в январе следует проявлять внимание к любым сигналам организма в виде боли, иначе можно попасть в больницу, например, с аппендицитом. Использование нетрадиционной медицины для лечения в этот период, может только усугубить состояние. В начале месяца следует отдать предпочтение домашней еде, иначе можно отравиться в ресторане. Конец месяца подойдет для закаливания, начала курса массажа, водных процедур. Наилучший эффект дадут водная гимнастика, занятия аэробикой и дыхательными упражнениями.

Стрелец

В середине января-2023 Стрельцу желательно взять тайм-аут, поскольку планы могут нарушиться, да и достичь компромисса с партнерами будет весьма нелегко. Зато в конце месяца представители знака вновь могут быть на волне успеха.

В сфере финансов во второй половине месяца у Стрельца появятся хорошие шансы для нового заработка и нового делового проекта. Однако в первой половине Стрелец может прогореть. Потому нужно быть весьма рачительным и тратить с умом.

В личной жизни Стрельцу не стоит рассчитывать на всплеск романтических чувств. Если с партнером (или партнершей) у Стрельца доверительные отношения, то месяц пройдет спокойно, без скандалов. На каникулах Стрельцы сумеют не только отдохнуть, но и вместе с супругой выработать план действий, который в дальнейшем поможет увеличить доход семьи.

Стрельцу важно сейчас не спорить, даже с деловыми партнерами, а найти компромисс и договариваться. Не стоит подавать в суд, зато стоит все судебные разбирательства закончить именно в январе.

В середине месяца денежные вопросы лучше не обсуждать, поскольку даже самые крепкие пары могут рассориться, а деловое партнерство может разрушиться.

Читайте также: