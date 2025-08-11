С Днем Молодежи - прикольные картинки и поздравления

Яркие открытки, весёлые картинки и прикольные поздравления для тех, кто молод душой. Делитесь хорошим настроением и поздравляйте друзей с этим позитивным праздником!
Поздравления с днем молодежи стихи
В день молодых и весьма энергичных
Желаю я искренне, не иронично:
Если здоровья — то крепкого вечно,
Если возможностей — то безграничных,
Если успехов — в работе и личных,
Если идей — то лишь только приличных,
Если советов — то только уместных,
Если компаний — то добрых и честных.
День молодежи — это праздник
Душей и сердцем молодых.
Кто жизнь ведет разнообразно,
Не тонет в буднях бытовых.
С Днем молодежи поздравляю
Тебя сегодня я с душей.
И счастья, радости желаю
Твоей натуре молодой.
Поздравления с днем молодежи в прозе
Молодые, яркие и перспективные, поздравляем вас с праздником Дня молодежи! Радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь на полную. Открывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За вашим поколением — будущее нашей страны!
Желаю, чтобы в душе никогда не погас огонек юности, который позволяет сохранить вечную молодость. Ведь главное не возраст тела, а состояние души. Поэтому, будь всегда активным, позитивным, энергичным, люби жизнь и не стой на месте, тогда молодость не покинет твое сердце никогда. С днем молодежи!
Сегодня замечательный праздник — День молодежи! Пусть энтузиазм, стремление и решительность приносит грандиозные результаты и ошеломительные победы! Новых горизонтов, больших шансов, воплощения идей, саморазвития! Живите в удовольствие, оставайтесь всегда молодыми и цветущими!
