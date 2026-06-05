"Самая крепкая связь": кто из родителей должен выбрать имя ребенку

Вы узнаете:
- Может ли отец выбрать имя ребенку
- Кому лучше всего выбирать имя малышу
Выбор имени для ребенка — одно из важных решений, которое должны принять родители до или уже после рождения малыша. По поводу того, кто именно должен назвать ребенка, нередко возникают споры.
Но Главред узнал, что есть только один человек, который с точки зрения нумерологии должен окончательно выбрать имя для ребенка, чтобы не нарушить энергетический баланс. Об этом в TikTok рассказала нумеролог Богдана.
За кем последнее слово
Специалистка объяснила, что фамилию и отчество ребенок обычно получает от отца, поэтому имя должна выбрать именно мама, у которой самая сильная связь с ребенком.
"Она (мама — Главред) может почувствовать, что лучше всего для ее ребенка, не бабушка, не дедушка, не свекровь, именно мама", — подчеркнула блогер.
О персоне: bohdana.numerologist
bohdana.numerologist — нумеролог Богдана, которая в соцсетях делится полезными советами и рекомендациями по дате рождения. В TikTok на ее страницу подписаны более 7 тысяч пользователей.
Смотрите видео с объяснением нумеролога:
@bohdana_numerologist Если вы сомневаетесь в выборе имени для ребенка, пишите слово ИМЯ в директ в TikTok, и я помогу определиться с лучшим из возможных имен, которое обеспечит максимальный потенциал для ребенка в соответствии с датой рождения. ? Стоимость услуги всего 399 грн. #нумерология#имена#выбор имени#успех мотивация#потенциал#имя♬ оригинальный звук - bohdana.numerologist
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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