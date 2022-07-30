Самое опасное направление: астролог предупредила о вспышке боевых действий

/ astronews_muhurta

Новые реалии, которые определят ход войны в Украине, сформируются в период с 30 июля по 10 августа 2022 года, рассказала астролог Марина Скади.

Она прогнозирует, что произойдет кульминация боевых действий на одном из направлений — Донбасс или юг Украины, после чего исход войны будет принят всеми участниками.

Астролог подчеркнула, что не стоит ждать стабильности и определенности в конце июля — начале августа и призвала больше внимания уделить вопросам собственной безопасности.

По ее словам, 2 августа, а также день до и после точного соединения Марса, Урана и Восходящего Лунного Узла, негативно повлияет на самочувствие, работоспособность и эмоциональное состояние.

В эти дни могут возникать конфликты, причиной которых являются материально-денежные интересы. Будьте внимательны при проведении онлайн-платежей и размещении своих персональных данных, т.к. могут быть сбои в различных сервисах и социальных сетях.

"Очень активные дни, многими людьми владеет идея битвы и завоевания, однако побеждает тот, кто имеет чувство такта и действует разумно. Не рискуйте и рассчитывайте каждый свой шаг — ведь это соединение находится под управлением Венеры — планеты компромиссов, любви, партнерских взаимоотношений", — добавила Скади.

Читайте также"России будет хана": таролог дал прогноз насчет угрозы ядерного удара по Украине

Ранее таролог сообщил, что существует угроза нанесения российскими оккупантами тактического ядерного удара по Украине.

Как подчеркнул он в эфире популярного эзотерического канала Fata Fortuna, угроза стратегического ядерного удара является шантажом со стороны РФ.

Читайте еще: