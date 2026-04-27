Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале мая

Анна Ярославская
27 апреля 2026, 08:12
Мощное полнолуние в Скорпионе готовит десять дней судьбоносных перемен. Детали раскрыла Анжела Перл.
Полнолуние в мае 2026: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что ждет "героев" этого полнолуния - Скорпионов
  • Кому нужно будет действовать на ощупь, а кто окажется в тупике
  • Какой знак зодиака должен держать свои планы в секрете

Полнолуние 1 мая произойдет в знаке Скорпиона. Эта полная Луна будет очень сильной, ее влияние можно будет ощущать за три дня до даты и еще неделю спустя — итого около десяти дней. Таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале Таро-прогноз для каждого знака зодиака.

Гороскоп Таро на полнолуние - Овен

Карты: Повешенный и Королева Чаш

Вас ожидает "подвешенная" ситуация, пауза или ступор в делах. Что-то перестанет развиваться, и вам придется ждать. Возможно, это связано с отсутствием или отъездом какого-то человека.

В ситуации замешана Королева Чаш (заботливая, эмоциональная женщина, возможно, Рак, Рыбы или Скорпион по гороскопу; по профессии — врач или психолог).

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец

Карты: Мир и Маг

Главная тема — отношения. Карта "Мир" говорит о завершении цикла и переходе на новый уровень. Это может быть выход на международный уровень, контракт с иностранцами или публичный успех.

Вы — хозяин своей судьбы. Карта "Маг" подтверждает, что вы сами творите свою реальность. Либо вы выйдете на новую ступень в партнерстве, либо окончательно закроете старую главу.

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы

Карты: Восьмерка Пентаклей и Луна

Период мастерства. Вы будете работать над проектом, который принесет вам деньги и отличную репутацию. Это время преподавания или глубокого обучения.

Карта "Луна" добавляет тумана и переживаний. Четкого плана пока нет, вы двигаетесь на ощупь, но этот эмоциональный опыт поможет вам вырасти профессионально. Скоро "рассветет", и всё станет ясно.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак

Карты: Дьявол и Туз Пентаклей

Полнолуние в родной водной стихии должно вас поддержать, но будьте осторожны. Карта "Дьявол" предупреждает о манипуляциях, соблазнах или слишком заманчивых обещаниях от босса или друзей.

При этом выпадает Туз Пентаклей — отличная финансовая возможность. Если будете подписывать контракты или совершать крупные покупки (недвижимость, авто), внимательно читайте то, что написано мелким шрифтом, чтобы избежать подвоха.

Гороскоп Таро на полнолуние - Лев

Карты: Шестерка Мечей и Влюбленные

Полнолуние затрагивает семью и дом. Ожидается переезд, поездка или решение вопросов с недвижимостью.

Карта "Влюбленные" сулит важные договоренности. Возможно, вы съедетесь с партнером, создадите семью или заключите успешный союз. Очень благоприятные карты для домашних дел.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева

Карты: Восьмерка Мечей и Отшельник

Вы можете почувствовать себя как будто в тупике, будто обстоятельства сковывают вас. Это может касаться общения с родственниками или соседями. На самом деле выход есть, но нужен серьезный разговор.

Карта "Отшельник" призывает к уединению. Вам нужно разобраться в себе, возможно, обратиться к врачу или психологу. Что-то важное из прошлого может проясниться.

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Карты: Рыцарь Мечей и Семерка Мечей

В сфере финансов всё будет развиваться стремительно. Возможны неожиданные новости или спонтанная поездка.

Семерка Мечей советует держать планы в секрете. Кто-то может действовать за вашей спиной или вмешиваться в ваши дела (родственники или коллеги). Лучше помолчите о своих успехах, пока они не закрепятся.

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион

Карты: Девятка Чаш и Двойка Чаш

Это ваше полнолуние в первом доме гороскопа. Это время самопознания и исполнения желаний. Девятка Чаш — это комфорт и исполнение мечты. Чем масштабнее вы мыслите, тем больше получите от Вселенной.

Двойка Чаш обещает романтическую встречу, свидание или очень удачную коллаборацию. Для вас это время триумфа и гармонии.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец

Карты: Королева Мечей, Король Пентаклей и Колесо Фортуны

Возможны встречи с юристами или врачами. В вашей жизни появятся важные фигуры: строгая женщина (возможно, бывшая жена или профессионал в какой-то сфере) и стабильный, обеспеченный мужчина (Телец, Дева или Козерог).

Колесо Фортуны разворачивает события в вашу сторону. Что бы ни случилось в начале мая — это к удаче и прибыли.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог

Карты: Король Чаш и Десятка Пентаклей

Время друзей и социальных мероприятий. Возможен ужин в ресторане или приглашение на праздник от творческого мужчины (Рак, Скорпион или Рыбы).

Десятка Пентаклей — одна из лучших финансовых карт. Она сулит благополучие в семье, прибыль в бизнесе, удачные покупки или радостные новости о пополнении в роду.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей

Карты: Паж Чаш и Девятка Жезлов

Вас ждет приятное предложение, радостная новость или начало романа. Кто-то может признаться в любви или прислать цветы.

Девятка Жезлов говорит о том, что вы уже прошли большой путь и стали сильнее. Это время выстраивания личных границ. Возможна поездка за границу.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

Карты: Рыцарь Чаш и Колесо Фортуны

Полнолуние расширяет ваши горизонты. Это могут быть путешествия, обучение или встреча с важным учителем.

В личной жизни — признания и свидания. Колесо Фортуны обещает невероятное везение во всех сферах: от финансов до здоровья. Начало мая станет для вас по-настоящему мистическим и удачным временем.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние в мае от Анжелы Перл:

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

