Самые романтичные и верные: 4 даты рождения, которые приносят счастье в любви

Нумерологи выделяют четыре даты рождения, которые чаще всего сочетают лучшие для долговременных отношений качества.

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4 особенных дня рождения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Что известно о самых преданных датах рождения

Встретить харизматичного обольстителя, который захватывает комплиментами, вниманием и создает ощущение, будто вы - единственная в мире, действительно приятно. Но что происходит, когда приходят испытания? В такие моменты важно иметь рядом кого-то надежного, кто не исчезнет, когда станет трудно. По словам нумерологов, именно рожденные в определенные дни чаще других способны поддерживать баланс между любовью и верностью, пишет Главред со ссылкой на Parade.

Числа рождения, которые сочетают верность и романтику:

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6. Это число ассоциируется с теплом и заботой. Люди, родившиеся 6-го числа, искренне влюблены в жизнь и в отношениях проявляют нежность, глубокое внимание к партнеру и полную преданность. Они не бросаются в водоворот страстей, а медленно, но уверенно строят глубокую эмоциональную связь.

Это число ассоциируется с теплом и заботой. Люди, родившиеся 6-го числа, искренне влюблены в жизнь и в отношениях проявляют нежность, глубокое внимание к партнеру и полную преданность. Они не бросаются в водоворот страстей, а медленно, но уверенно строят глубокую эмоциональную связь. 13 . Эти личности сочетают сильную волю с эмоциональностью. Они стремятся к достижениям, но не менее важно для них - разделить успехи с любимым человеком. Их привлекают такие же независимые партнеры, с которыми можно сохранить внутренний огонь. Их любовь - это союз сильных личностей, где каждый поддерживает другого.

. Эти личности сочетают сильную волю с эмоциональностью. Они стремятся к достижениям, но не менее важно для них - разделить успехи с любимым человеком. Их привлекают такие же независимые партнеры, с которыми можно сохранить внутренний огонь. Их любовь - это союз сильных личностей, где каждый поддерживает другого. 24 Эти люди ориентированы на серьезные отношения с глубоким смыслом. Они не вступают в романтические связи без умысла. Их любовь проявляется в поступках, заботе о быте и мелочах, которые формируют надежный союз. Они не забывают и о романтике, даже в длительных отношениях остаются внимательными и нежными.

Эти люди ориентированы на серьезные отношения с глубоким смыслом. Они не вступают в романтические связи без умысла. Их любовь проявляется в поступках, заботе о быте и мелочах, которые формируют надежный союз. Они не забывают и о романтике, даже в длительных отношениях остаются внимательными и нежными. 26. внешне практичные и сдержанные, они на самом деле очень эмоциональны и ласковы. Их истинная природа раскрывается в тесном партнерстве, где они могут отдать всю свою нежность. Они хотят, чтобы их достижения вдохновляли и поддерживали не только себя, но и тех, кого они любят. Преданность для них - не слово, а стиль жизни.

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Что такое нумерология? Нумерология - вера в религиозные, эзотерические или мистические связи между числами и будущим или характером человека. Это понятие также обозначает изучение числового значения букв в словах, именах и идеях и часто связано с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями.

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