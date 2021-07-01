Счастливые и судьбоносные события: что обещает Рыбам гороскоп на июль-2021

Гороскоп для Рыб на июль-2021 сулит представителям знака отличный период / flickr.com/Dianne Kristine Olaires

Первое полугодие для Рыб было как маленькая жизнь, в которой всего хватало – и любви, и побед, и поражений, и сомнений в своих силах, и обретения новой уверенности. Июль для Рыб станет благословенным периодом, поскольку "планета большого счастья" Юпитер продолжит движение по их знаку Зодиака. В этом месяце для них все будет супер-классно складываться. Так что Рыбы – среди счастливчиков месяца.

В этом году случилось много такого, о чем Рыбы предпочли бы забыть. Однако в июле Рыбы обязательно должны хорошенько закрепить полученные жизненные уроки и выйти на новый уровень, отбросив всю ненужную старую историю и рефлексии. Если в прошлом были совершены ошибки, нет повода думать о том, как такое могло случиться, но важно помнить, что это был опыт, повторять который нет необходимости. Этот опыт прочно вошел в сознание и будет тщательно оберегать представителей этого знака от подобных ошибок в будущем.

То же самое можно сказать и о хорошем – нет нужды стараться повторить что-то приятное, а важно помнить, что победы и достижения уже на пороге жизни Рыб, потому нужно просто смело шагать вперед, в бьющий фонтаном энергии июль. Этот месяц должен стать временем построения планов на будущее, опираясь на полученный жизненный опыт.

Середина лета у Рыб будет посвящена отладке жизненных систем. Основной сферой, которая будет заботить Рыб, будут отношения с родными и близкими. При этом профессиональные проблемы, наметившиеся в первой половине года, будут удачно решены.

События июля окажутся для Рыб счастливыми и судьбоносными, они определят качество жизни представителей этого знака до конца года. Нельзя сказать, что они принесут только приятные переживания – напротив, из-за них часто придется оказываться в пиковом положении, заставляющем напрягать все свои силы и подключать все свои резервы. Однако хорошо в этом то, что эти ситуации укажут, в каком направлении следует двигаться дальше.

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Всеми силами Рыбы должны стремиться к осуществлению своих желаний, а стрессовые моменты будут ничем иным как попыткой Вселенной оказать помощь в этой работе.

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В июле Рыбы время от времени смогут отвлекаться от тяжелых задач построения жизни в соответствии со своими представлениями. На протяжении всего месяца судьба будет преподносить приятные моменты в виде возможностей полноценного отдыха. Это могут быть поездки на дачу, путешествия к морю, просто вылазки на природу в красивые места или поездки в святые места. В моменты отвлечения от трудов Рыбы будут особенно приятны в общении, импульсивны и чувственны.

Если у Рыб есть проблема во взаимоотношениях с любимыми людьми, то именно совместный отдых позволит решить ее и восстановить ровные и доверительные отношения.

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