Сегодня зеркальная дата 2020: что советует делать эксперт

В необычный день себе можно придумать какое-то испытание, поделилась таролог.
В пятницу выпала зеркальная дата 2020 – 12 число и 12 месяц. Таролог Ольга Соломка посоветовала, что можно делать в этот день.
В зеркальную дату стоит ставить вопрос ребром, делать что-то важное, и это может запомниться, рассказала эксперт Obozrevatel.
Собеседница добавила, что к этому дню можно приурочить какое-то событие или придумать испытание для своего тела, например начать ходить по 10 тысяч шагов в день или приседать по сто раз.
Зеркальная дата 12.12 – что делать:
– Бросить вредные привычки и сообщить об этом всем;
– Разрывать отношения или жениться;
– Начать писать книгу;
– Давать старт новому делу.
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Автор: Екатерина Присяжнюк