Сегодня зеркальная дата 2020: что советует делать эксперт

В зеркальную дату можно заняться рядом дел, сообщила эксперт / flickr.com

В пятницу выпала зеркальная дата 2020 – 12 число и 12 месяц. Таролог Ольга Соломка посоветовала, что можно делать в этот день.

В зеркальную дату стоит ставить вопрос ребром, делать что-то важное, и это может запомниться, рассказала эксперт Obozrevatel.

Собеседница добавила, что к этому дню можно приурочить какое-то событие или придумать испытание для своего тела, например начать ходить по 10 тысяч шагов в день или приседать по сто раз.

Зеркальная дата 12.12 – что делать:

– Бросить вредные привычки и сообщить об этом всем;

– Разрывать отношения или жениться;

– Начать писать книгу;

– Давать старт новому делу.