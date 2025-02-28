Скучно не будет: гороскоп на март 2025 для Рыб

Март - очень важный месяц. Будут происходить значимые события, рассказала Анжела Перл.

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Гороскоп на март 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие важные события ожидают Рыб

Как сложится финансовая ситуация в марте

Что принесет Рыбам лунное затмение

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2025 для Рыб. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищение.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц весны самым важным сектором для Рыб будут финансы, ценности и самооценка.

"Скучно не будет никому, потому что, во-первых, Венера ретроградная, Меркурий ретроградный, два затмения - солнечное и лунное, и Нептун покидает знак рыбы и входит в сектор денег на 14 лет", - сказала специалист.

1 марта Венера разворачивается в ретроградное движение в секторе денег, финансов, доходов, зарплаты, источника доходов. Это говорит о том, что может поменяться работа, бюджет. Ваши приоритеты поменяются. А, может быть, вы больше не будете работать, потому что вы выходите замуж и муж будет вас содержать.

Время ретроградной Венеры — это время принятия решений, связанное не только с финансами, но и с отношениями. Например, вы разводитесь, поэтому меняется финансовая ситуация. Может, вы не работали, а теперь будете работать или начинаете бизнес. Не исключено получение каких-то денег, которых вы ждали, или наследства.

"В прошлый раз Венера была в этом положении восемь лет назад. Поэтому вспоминайте, что у вас было в то время, связанное с финансами, с ценностями и с вашей самооценкой тоже", - сказала астролог.

4 марта Меркурий входит во второй дом денег и будет ретроградным с 15 марта по 7 апреля. Рыбам нужно будет переделывать какие-то документы. В финансовых делах делах может быть пауза.

14 марта - лунное затмение в седьмом доме гороскопа, который отвечает за отношения, включая романтические связи и брак. Оно может высветить правду о ваших отношениях, что может привести как к укреплению связей, так и к их переоценке. Рыбы могут получить предложение руки и сердца. Вы решите ить вместе или сделаете другие важные шаги в отношениях.

Затмение может выявить аспекты отношений, которые ранее были незаметны, что может привести к расставаниям или разводам, если вы поймете, что ваши пути расходятся.

Март 2025 года будет кармическим месяцем для Рыб, и затмение может стать катализатором судьбоносных изменений, которые, хотя и могут показаться негативными, но на самом деле направлены на улучшение вашей жизни.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 марта - солнечное затмение во втором доме денег, финансов, доходов, заработков. Это астрологическое явление может принести новые возможности в заработке. Например, появятся новые возможности для заработка. Или вы найдете новую работу, решите начать собственный бизнес.

Вы можете начать по-другому относиться к деньгам и пересмотреть свои финансовые привычки, что может привести к улучшению финансового положения. Не исключено, что Рыбы обнаружат в себе новые способности или идеи, которые могут быть использованы для заработка.

Это затмение может стать началом долгосрочных изменений в вашей финансовой жизни, поскольку Нептун также войдет во второй дом на 14 лет, что указывает на значительное расширение возможностей в этой сфере.

Нептун войдет в сектор денег Рыб 31 марта. Эта планета символизирует расширение. Рыбы могут начать зарабатывать больше, чем они могли бы себе представить.

Работа и доходы будут приносить Рыбам больше радости и удовлетворения. С Нептуном также приходит необходимость брать на себя ответственность за важные финансовые решения, такие как наследство или крупные инвестиции.

Детальный гороскоп для Рыб на март смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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