Когда закончатся боевые действия в Украине: астролог назвала год и дала важный прогноз

Когда закончится война и что задумала Россия, рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду.

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Когда закончится война прогноз для Украины на 2024 год / Коллаж Главред, фото pixabay, 37 отдельная бригада морской пехоты

Конец мая для Украины будет очень непростым. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, оккупанты будут целится по некоторым городам и мощно обстреливать Украину.

"Сейчас период очень важен, где нельзя находится в открытых местностях. Парки, ТРЦ, автостоянки. Нельзя находится там, где нет рядом укрытий. Могут быть похожие "прилеты" баллистики, как были в Киеве в марте. Не стоит оставаться на открытом пространстве", - говорит астролог, передает Главред.

Астролог добавила, что "может проиграться трагедия с водой, по типу ГЭС. Будет очень тревожно".

Наступление на Харьков - прогноз

"Оккупации Харькова и Сум не будет. По картам я не вижу такого. Да, Харьков остается тяжелым направлением. Обстрелы усилятся. В приграничных районах Харькова будут провокации. Вообще, Чернигов, Сумы и Харьков ситуация будет одинаковой. Будут пытаться прорваться ДРГ. Я говорила в предыдущем прогнозе, что будет оккупация новых территорий, но это не Харьков и Сумы. Это может быть Донецкая или Луганская области", - говорит астролог.

Прогноз для городов Украины

Сумы.

"Оккупации не вижу, но из приграничных пунктов стоит выехать. Удары громкие будут", - сказала астролог.

Черкассы.

"Может быть сильно громко в мае месяце, окна будут трястись, но страшных ситуаций не будет", - отметила Вакулина в прогнозе.

Одесса.

"Могут быть "прилеты" по жилой инфраструктуре", - говорится в прогнозе астролога.

Житомир.

"Может проиграться трагедия с детьми. Частные сектора, парки, дачи очень внимательно", - прогнозирует Вакулина.

Полтава.

"Очень напряженные дни будут в мае", - отметила астролог.

Николаев.

"Могут быть "прилеты" в области, ближе к воде", - добавила она.

Кривой Рог.

"Могут быть удары, повреждены жилые дома", - говорит Вакулина.

Львов.

"К сожалению, может быть большая трагедия с жертвами. Стоит быть очень аккуратными. Там, где ранее было тихо, будет очень громко", - говорит астролог.

Киев.

"Открытые автостоянки возле больших ТРЦ, очень аккуратно. В Киеве сейчас очень опасно. Когда включают сирену, идите сразу в укрытия", - говорит астролог.

Когда закончится война

"Этот год еще будет активная фаза войны. Но, вероятность, что в следующем году война закончится очень большая. Саммит мира даст нам многое. Китай будет настаивать на заморозке войны. Это даст возможность сохранить больше жизней", - отметила астролог Ангелина Вакулина в прогнозе.

Смотрите видео прогноз астролога Ангелины Вакулиной для Главреда:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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