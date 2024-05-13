Когда закончатся боевые действия в Украине: астролог назвала год и дала важный прогноз

Конец мая для Украины будет очень непростым. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, оккупанты будут целится по некоторым городам и мощно обстреливать Украину.
"Сейчас период очень важен, где нельзя находится в открытых местностях. Парки, ТРЦ, автостоянки. Нельзя находится там, где нет рядом укрытий. Могут быть похожие "прилеты" баллистики, как были в Киеве в марте. Не стоит оставаться на открытом пространстве", - говорит астролог, передает Главред.
Астролог добавила, что "может проиграться трагедия с водой, по типу ГЭС. Будет очень тревожно".
Наступление на Харьков - прогноз
"Оккупации Харькова и Сум не будет. По картам я не вижу такого. Да, Харьков остается тяжелым направлением. Обстрелы усилятся. В приграничных районах Харькова будут провокации. Вообще, Чернигов, Сумы и Харьков ситуация будет одинаковой. Будут пытаться прорваться ДРГ. Я говорила в предыдущем прогнозе, что будет оккупация новых территорий, но это не Харьков и Сумы. Это может быть Донецкая или Луганская области", - говорит астролог.
Прогноз для городов Украины
Сумы.
"Оккупации не вижу, но из приграничных пунктов стоит выехать. Удары громкие будут", - сказала астролог.
Черкассы.
"Может быть сильно громко в мае месяце, окна будут трястись, но страшных ситуаций не будет", - отметила Вакулина в прогнозе.
Одесса.
"Могут быть "прилеты" по жилой инфраструктуре", - говорится в прогнозе астролога.
Житомир.
"Может проиграться трагедия с детьми. Частные сектора, парки, дачи очень внимательно", - прогнозирует Вакулина.
Полтава.
"Очень напряженные дни будут в мае", - отметила астролог.
Николаев.
"Могут быть "прилеты" в области, ближе к воде", - добавила она.
Кривой Рог.
"Могут быть удары, повреждены жилые дома", - говорит Вакулина.
Львов.
"К сожалению, может быть большая трагедия с жертвами. Стоит быть очень аккуратными. Там, где ранее было тихо, будет очень громко", - говорит астролог.
Киев.
"Открытые автостоянки возле больших ТРЦ, очень аккуратно. В Киеве сейчас очень опасно. Когда включают сирену, идите сразу в укрытия", - говорит астролог.
Когда закончится война
"Этот год еще будет активная фаза войны. Но, вероятность, что в следующем году война закончится очень большая. Саммит мира даст нам многое. Китай будет настаивать на заморозке войны. Это даст возможность сохранить больше жизней", - отметила астролог Ангелина Вакулина в прогнозе.
Смотрите видео прогноз астролога Ангелины Вакулиной для Главреда:
Что стоит учитывать читателю
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