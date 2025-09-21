Укр
Солнечное затмение 21 сентября: двум знакам зодиака повезет на работе и в любви

Марина Фурман
21 сентября 2025, 03:55
58
Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.
гороскоп, удача
Гороскоп на 21 сентября / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда будет солнечное затмение
  • Кому из знаков зодиака звезды подарят успех в день солнечного затмения

В воскресенье, 21 числа, наступит солнечное затмение, которое принесет особую удачу двум знакам зодиака. В этот день в их жизни могут произойти неожиданные изменения, которые в будущем будут иметь положительные последствия. Главред со ссылкой на Made in Vilnius выяснил, кто попал в список счастливчиков.

Телец

Для Тельцов солнечное затмение будет особенно благоприятным в сфере финансов и работы. Они могут получить выгодные предложения или неожиданные возможности. Например, на работе могут повысить зарплату или же руководство предложит другие выгодные условия сотрудничества.

видео дня

Совет для Тельцов: воспользуйтесь этим днем сполна и не бойтесь принимать важные решения в финансовой сфере.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Воскресенье принесет Водолеям особое творческое вдохновение и новые возможности. Они могут открыть для себя новый путь как в профессиональной, так и в личной сфере. В частности, в отношениях - позитивные изменения.

Совет Водолею: будьте открыты к неожиданностям - они откроют новые двери.

Для Тельцов и Водолеев день солнечного затмения будет чрезвычайно благоприятным. Это время, когда звезды подарят успех, новые возможности и позитивные изменения.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

