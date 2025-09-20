Нумерологи назвали даты рождения мужчин, которые любят спорить с женами

Главное:
- Нумерология объяснила, почему некоторые мужчины склонны к постоянным ссорам
- Мужчины каких дат рождения редко соглашаются с женщинами
Как часто бывает, со временем многие пары сталкиваются с разочарованием и осознают, что мечты о гармоничных отношениях не всегда совпадают с действительностью. В подобных ситуациях нумерология предлагает нестандартный подход, пишет Главред со ссылкой на News24.
Она помогает понять, как дата рождения может влиять на выбор партнера и какие особенности присущи тем или иным людям в отношениях. Более того, нумерология может определять черты характера и даже отражаться на супружеской жизни.
Мужчины, рожденные в определенные даты, по мнению нумерологов, часто ссорятся со своими женами:
- Рожденные 2, 11, 20 и 29 числа. Они находятся под влиянием Луны. Это чувствительные, внимательные и заботливые натуры. Часто их отношения складываются так, что главную роль в принятии решений берет на себя партнер. Хотя это не означает отсутствие собственного мнения, гармония в жизни этих людей в основном зависит от согласия с выбранным человеком.
- Рожденные 3, 12, 21 и 30 числа. Их судьба связана с Юпитером. Отношения в таких парах могут быть эмоциональными и взрывными, ведь партнеры часто имеют сильный характер. Здесь важно научиться контролировать конфликты и возвращаться к общим целям, иначе споры станут привычным делом.
- Рожденные 5, 14 и 23 числа. Эти люди находятся под покровительством Меркурия. Их союз может быть непростым из-за эмоциональности партнера, который порой проявляет непредсказуемый характер. Однако благодаря открытому диалогу и сопереживанию такие отношения способны стать крепкими и гармоничными, несмотря на частые эмоциональные бури.
Также нумерологи рассказали, какие даты рождения "притягивают" критику и зависть.
Больше новостей о психологии:
- Как стать счастливым: психологи назвали ТОП-7 действий, чтобы поднять уровень жизни
- Почему брак распадается: психолог назвал ТОП-4 главные причины
- Психологи рассказали, как найти вторую "половинку": ТОП-4 простых шага
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред