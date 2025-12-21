Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

Сергей Кущ
21 декабря 2025, 10:20
132
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 22 декабря.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит отпустить обиду

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра - Крыса

Вы от природы склонны к сотрудничеству. Других может удивить, когда вы высказываете претензии. Будьте осторожны в изложении потенциально сложных или негативных тем. Люди могут легко неверно истолковать ваши мотивы или стать враждебными и замкнуться в себе. Оставайтесь спокойными и приятными, избегайте выглядеть угрожающе.

Китайский гороскоп на завтра - Бык

Наступили перемены - некоторые из них нежелательны. Иногда трудно смириться с тем, что все изменилось. Возможно, вы или кто-то рядом с вами упорно сопротивляется необходимости двигаться в новом направлении. То, на что вы полагались в прошлом, может больше не приносить пищу на стол.

Китайский гороскоп на завтра - Тигр

Возможно, вам придется быть очень организованным, поскольку вы будете жонглировать работой и семейными обязанностями. Ваша лояльность и интерес к заботам других людей помогут вам стать большим любимчиком. Юмор - лучший способ найти подход к людям, которые требовательны или слишком много о себе возомнили. Вам нечего доказывать.

Китайский гороскоп на завтра - Кролик

Занятия с детьми или людьми, которые зависят от вас, могут быть сегодня особенно счастливыми и полезными. Это прекрасное время для планирования семейных праздников. Художественные проекты по дому могут принести удивительные результаты и длительное удовлетворение. Подумайте о том, чтобы взять уроки рукоделия. Проведите реорганизацию и выбросьте то, что больше не нужно.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра - Дракон

Соответствуют ли ваши привычки тратить деньги тому, что вы хотите получить от жизни? Это мощный день для анализа своих привычек и убеждений относительно денег. Вы должны честно оценить свою ситуацию. Посмотрите в лицо любым страхам. С помощью планирования можно улучшить ситуацию.

Китайский гороскоп на завтра - Змея

Перерыв - лучшее использование сегодняшней энергии. Сделайте паузу и подумайте о своей жизни. Это отличное время для того, чтобы поставить перед собой конкретные цели в любой области, которую вы хотите изменить или улучшить. Найдите время, чтобы написать список больших мечтаний, которых вы надеетесь достичь.

Китайский гороскоп на завтра - Лошадь

Это идеальное время для короткого отпуска. Неплохо бы проявить авантюризм, но лучше всего проявить осторожность. Даже если друзья подбивают вас на рискованные поступки, не спешите принимать решения. Дайте себе время перестроиться, когда задумываетесь о больших переменах.

Китайский гороскоп на завтра - Козел

Это хорошее время для работы за кулисами. Обратитесь к людям, которым может понадобиться ваша помощь. Давняя ситуация, которая, казалось, никогда не станет лучше, может измениться, если вы разработаете план и начнете действовать. Повторение одних и тех же действий не принесет результата. Необходим другой подход.

Китайский гороскоп на завтра - Обезьяна

Сегодня вам, возможно, захочется потрудиться, чтобы достичь каких-то конкретных целей. Будьте готовы не торопиться, чтобы выполнить работу наилучшим образом. Если вы будете бодры и веселы, люди охотно предложат вам свою помощь. Будьте готовы пойти на компромисс, если сегодня вечером у кого-то возникнет неожиданное предложение.

Китайский гороскоп на завтра - Петух

Сегодняшние события могут заставить вас меньше беспокоиться о своих личных проблемах. Сосредоточьтесь на нуждах других людей. Сделайте простые жесты в знак признательности тем, кто был особенно терпелив и полезен вам. Сегодня вечером ваша потребность произвести хорошее впечатление может взять верх над здравым смыслом.

Китайский гороскоп на завтра - Собака

Если вы скажете кому-то, что слишком заняты, это может быть равносильно тому, что вы не заботитесь о нем. Вместо этого скажите: "Это отличная идея, но сейчас я занят проектом. Я с удовольствием помогу вам, когда закончу". Оставьте дверь открытой и избежите обид.

Китайский гороскоп на завтра - Свинья

Это прекрасный день для того, чтобы погулять с друзьями или составить планы на вечеринку. Познакомьте окружающих с тем, что вам особенно нравится. Вы - прекрасный командный игрок и можете внести свой вклад в любую группу. Ищите способы проводить больше времени с людьми, которые разделяют ваши интересы.

Источник

Вы можете заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание на действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристик человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

11:25Война
ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

10:08Фронт
Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

08:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождя

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождя

Последние новости

12:00

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:56

Возможен сюрприз перед праздниками: банкир предупредил, каким будет курс доллара

11:56

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:25

Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

10:56

Новогодние продукты взлетели в цене: как накрыть праздничный стол без лишних затрат

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - КошельЛюбые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель
10:37

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 декабря: Ракам - веселье, Бизнецам нужен отдых

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 декабря (обновляется)

10:20

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

10:16

Снос памятника Булгакову: почему Украина - не российская культурная провинциямнение

Реклама
10:08

ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

09:57

Reuters узнало детали нового раунда мирных переговоров: что изменится

09:43

Даже не Киев: какой город самый большой в Украине по площади, неожиданный ответВидео

09:28

Гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря: Тельцам пора действовать, Львам - спокойствие

09:19

Родился в Киеве, писал песни Киркорову и Леонтьеву: в РФ умер известный поэт и актерВидео

08:56

Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

08:40

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Партизаны парализовали ключевой ж/д узел снабжения РФ в районе Ростова-на-Дону

07:37

Оккупанты пересекли границу на Сумщине: в ВСУ подтвердили вывоз более 50-ти людей

06:30

Судьба подкинет сюрприз: какие знаки зодиака скоро притянут к себе деньги

05:23

Как быстро убрать шерсть с ковра: крутой трюк с пилочкой

Реклама
04:36

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

03:29

Лучше обычной картошки: что такое батат и с чем его едят

02:30

Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

20 декабря, суббота
23:22

Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

22:07

Мирные договоренности могут сорваться: названы главные риски проведения выборов

21:49

Зеленский хочет сменить командующего ЧВК "Юг" Дмитрия Карпенко - почему

21:08

Цены поднимутся до 200 гривен за килограмм: какие овощи станут "деликатесом"

20:41

Навроцкий сделал Зеленскому неоднозначный подарок - что говорят в ОП

20:27

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабряФото

20:07

Так делает каждый второй: какие привычки водителей незаметно "убивают" авто

19:42

Отец не пережил потерю сына: погиб военный с позывным "Малый"Эксклюзив

19:19

Продается дешевле на 20%: в Украине резко обвалились цены на один вид мяса

19:18

Новая встреча США, Украины и РФ: Зеленский сказал, что она может принести

19:10

Как Трамп устроил скандал в СШАмнение

18:39

"Войска нужно выводить": генерал дал тревожный прогноз о боях за ПокровскВидео

18:12

Боится за свою жизнь: Рыбчинский выдал главную тайну Валерия Леонтьева

18:10

Прекращение огня по линии боевых действий: нардеп сказал, готова ли Украина

18:07

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождяВидео

18:02

Цены на бензин подскочат: украинцам назвали причину и вероятные сроки

17:52

Появились графики отключения света на 21 декабря: какими будут ограничения

Реклама
17:10

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

17:09

"Больно осознавать потерю": дети Степана Гиги вышли на связь после смерти певца

16:59

"Его может не быть": Зеленский сделал тревожное заявление о мирном соглашенииВидео

16:33

Ограничения стали жестче: введены новые графики отключения светаФото

16:22

Не переводите фразу "редко, но метко": как она звучит на украинском на самом делеВидео

16:17

"Не Путину решать": Зеленский рассказал, когда и как проведут выборы в Украине

16:06

СБУ взорвала российские самолеты прямо на аэродроме - важные подробности

16:01

Смешная ошибка с весом в свидетельстве о рождении взорвала Сеть

15:55

Удары по Одесской области: Зеленский обещает разобраться с ответственными за ПВОВидео

15:49

"КГБ и ФСБ празднуют": белорусский оппозиционер заявил об операции против УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять