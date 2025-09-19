"Неудобные" числа: какие даты рождения "притягивают" критику и зависть

Главное:
- Почему некоторые люди часто вызывают зависть и враждебность
- Действительно ли даты рождения влияют на отношения с людьми
Нумерологи считают, что определенные даты рождения имеют связь с влиянием так называемых ретроградных планет: Раху, Шани и Мангала. По мнению последователей этой системы, люди, которые появились на свет в такие дни, чаще сталкиваются с критикой, завистью или враждебным отношением, пишет News24.
В частности, числа 4, 13, 22; 8, 17, 26; 9, 18, 27 трактуются как такие, которые якобы связаны с особой социальной динамикой: их носители притягивают как восхищение, так и негатив.
Влияние Раху: 4, 13 и 22
По нумерологическим представлениям, те, кто родился 4-го, 13-го или 22-го числа, находятся под влиянием Раху - "теневой планеты", которая ассоциируется со смелостью и внутренней силой. Такие люди часто отличаются интеллектом и склонностью к риску, целенаправленно идут к своим целям. В то же время их яркость и независимость могут вызывать неприязнь или зависть у окружающих.
Испытание Шани: 8, 17 і 26
Рожденные 8-го, 17-го и 26-го числа якобы находятся под "кармическим влиянием" Шани. Они честны, прямолинейны и терпеливы, однако именно эти черты часто становятся причиной конфликтов. Окружающие могут воспринимать их правдивость как чрезмерную строгость или резкость.
Мангал и борьба за справедливость: 9, 18 і 27
Люди, родившиеся 9-го, 18-го или 27-го числа, связываются с энергией Мангала - "огненной планеты". Им приписывают мужество, бескомпромиссность и стремление к справедливости. Однако такая откровенность часто вызывает сопротивление со стороны тех, чьи интересы они затрагивают.
Также ранее нумерологи объясняли, в какие даты родились люди со старой душой.
Больше астрологических новостей:
- Деньги сами идут в руки: какие ТОП-4 знака зодиака обречены на богатство
- Коридор Затмений изменит жизнь ТОП-5 знаков зодиака: кто начнет все с нуля
- С 22 по 28 сентября: каких ТОП-5 знаков зодиака ждет неделя любви
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред