С 22 по 28 сентября: каких ТОП-5 знаков зодиака ждет неделя любви

Некоторых ждет эмоциональный прорыв и даже неожиданная встреча, которая изменит представление о любви.

Какие знаки ждет любовь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Кого ждет встреча с любовью в период 22-28 сентября

Каких людей ждут приятные романтические сюрпризы

Астрологи прогнозируют: неделя с 22 по 28 сентября станет особенной для нескольких знаков Зодиака. Их ждут новые знакомства, искренние чувства и неожиданные признания, которые могут кардинально повлиять на личную жизнь, пишет Главред со ссылкой на Your Tango.

Овен

Для представителей этого знака наступает время эмоционального подъема. Вероятна встреча, которая способна изменить представление о любви. Вы будете открыты к новым ощущениям и будете иметь смелость сделать первый шаг. Прислушайтесь к интуиции - она подскажет правильный путь.

Телец

Тельцы могут встретить человека, с которым почувствуют гармонию и спокойствие. Это не сиюминутная страсть, а более глубокое ощущение близости. В отношениях возможно серьезное развитие, вплоть до планирования совместного будущего. Стоит обратить внимание на тех, кто уже давно рядом.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Близнецы

Для Близнецов неделя принесет легкие и романтические знакомства. Неожиданная встреча может быстро перерасти во что-то значимое. Не отбрасывайте случайные разговоры или знакомства, ведь именно в мелочах иногда скрыта судьба. Ваша искренность и чувство юмора сейчас особенно привлекательны.

Весы

Весов ждет судьбоносное событие - это может быть новое знакомство или возобновление старых чувств. Вероятен важный разговор, который поможет расставить акценты в отношениях. Если вы уже в паре, то возможно эмоциональное обновление, серьезный шаг или даже предложение. Откровенность станет ключом к успеху.

Водолей

Водолеи могут неожиданно понять, что настоящая любовь совсем рядом. Эта неделя подарит шанс посмотреть на знакомых людей по-новому. Особая встреча или откровенный разговор способны изменить ваши отношения и жизненные приоритеты. Действуйте смело - звезды поддерживают вас.

Также астрологи предупреждали, что коридор Затмений изменит жизнь ТОП-5 знаков зодиака.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

