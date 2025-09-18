Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

С 22 по 28 сентября: каких ТОП-5 знаков зодиака ждет неделя любви

Даяна Швец
18 сентября 2025, 17:55
61
Некоторых ждет эмоциональный прорыв и даже неожиданная встреча, которая изменит представление о любви.
знаки зодиака, гороскоп, любовь, любовный горосокоп
Какие знаки ждет любовь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Кого ждет встреча с любовью в период 22-28 сентября
  • Каких людей ждут приятные романтические сюрпризы

Астрологи прогнозируют: неделя с 22 по 28 сентября станет особенной для нескольких знаков Зодиака. Их ждут новые знакомства, искренние чувства и неожиданные признания, которые могут кардинально повлиять на личную жизнь, пишет Главред со ссылкой на Your Tango.

Овен

Для представителей этого знака наступает время эмоционального подъема. Вероятна встреча, которая способна изменить представление о любви. Вы будете открыты к новым ощущениям и будете иметь смелость сделать первый шаг. Прислушайтесь к интуиции - она подскажет правильный путь.

видео дня

Телец

Тельцы могут встретить человека, с которым почувствуют гармонию и спокойствие. Это не сиюминутная страсть, а более глубокое ощущение близости. В отношениях возможно серьезное развитие, вплоть до планирования совместного будущего. Стоит обратить внимание на тех, кто уже давно рядом.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Близнецы

Для Близнецов неделя принесет легкие и романтические знакомства. Неожиданная встреча может быстро перерасти во что-то значимое. Не отбрасывайте случайные разговоры или знакомства, ведь именно в мелочах иногда скрыта судьба. Ваша искренность и чувство юмора сейчас особенно привлекательны.

Весы

Весов ждет судьбоносное событие - это может быть новое знакомство или возобновление старых чувств. Вероятен важный разговор, который поможет расставить акценты в отношениях. Если вы уже в паре, то возможно эмоциональное обновление, серьезный шаг или даже предложение. Откровенность станет ключом к успеху.

Водолей

Водолеи могут неожиданно понять, что настоящая любовь совсем рядом. Эта неделя подарит шанс посмотреть на знакомых людей по-новому. Особая встреча или откровенный разговор способны изменить ваши отношения и жизненные приоритеты. Действуйте смело - звезды поддерживают вас.

Также астрологи предупреждали, что коридор Затмений изменит жизнь ТОП-5 знаков зодиака.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог гороскоп знаки зодиака астрология астрологический прогноз любовный гороскоп гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

18:35Политика
Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарий

Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарий

17:43Война
Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

17:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Киркоров заговорил о Пугачевой, которая вскрыла их фейковый брак

Киркоров заговорил о Пугачевой, которая вскрыла их фейковый брак

Последние новости

18:47

Назвала вещи своими именами: Успенская может сесть в тюрьму за слова о войне

18:35

Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

18:33

Можно ли ставить горячую еду в холодильник: назван неожиданный ответ

18:30

Фонд Андрея Матюхи поддержал первые тренинги "Защита ремонтников Укренерго" актуально

18:20

Пугачеву хотят лишить звания народной артистки и посадить на нары: какой срок ей светит

Новая холодная война и давление на Путина: Леонов - об ограничениях ЕС для россиянНовая холодная война и давление на Путина: Леонов - об ограничениях ЕС для россиян
18:18

Одна малоизвестная деталь в авто может спасти жизнь - как ею воспользоватьсяВидео

17:55

С 22 по 28 сентября: каких ТОП-5 знаков зодиака ждет неделя любви

17:43

Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарийВидео

17:43

Виктор Павлик признался, что боится Наталью Могилевскую - что случилось

Реклама
17:40

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

17:34

Диверсия в глубоком тылу: штаб 35-й армии РФ выгорел вместе с офицерским составом

17:27

Может быть еще дороже: украинцам сообщили о повышении цен на базовый продукт

17:03

Самая быстрая птица в мире живет в Украине - кто она и где ее можно увидеть

16:54

Почему ЕС отложил введение санкций против России - раскрыта неожиданная причинаВидео

16:48

"Фактически уничтожили населенный пункт": армия РФ прорывается к областному центру

16:40

Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: пятеро погибших

16:25

"Не обязывает быть счастливой": Елена Кравец рассказала о своем состоянии

16:23

"Это элемент новой "холодной войны" против РФ": какое новое давление грозит России

16:08

Почему 19 сентября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

16:07

"Ситуация критическая": раскрыты детали о боях в Купянске и план россиян

Реклама
15:45

ВСУ осуществляют контрнаступательную операцию: Зеленский раскрыл первые детали

15:38

Почему дома в Греции красят в белый и синий цвета - тайна страны раскрытаВидео

15:30

Россия уверенно бежит на грабли СССР: у россиян заберут вклады, а рубль обвалится до 120 – НовакВидео

15:27

У Путина заканчиваются ресурсы: известно, что может сломать военную машину РФВидео

15:22

В Украине произошла утечка личных данных украинцев: какая информация под угрозой

15:17

Где число 69: только самые внимательные найдут его за 7 секунд

15:13

На щите: в Украину вернули тела 1000 погибших героев-военных

14:53

Курить станет не по карману: в Украине рекордно подорожают сразу несколько товаров

14:39

Украина и Польша подписали важный документ: что будет создано

14:33

Курс валют в Украине может резко измениться: к чему готовиться уже с понедельника

14:12

Гороскоп на завтра 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

13:58

В Киеве рыбак вытащил из Днепра сома-гиганта весом 10 кг: фото трофея

13:55

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт легендарной намазки Белочка

13:49

Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

13:35

Накипь с чайника исчезнет без следа: нужно всего 15 минут и одно простое действие

13:33

Влюблена в Кличко: Ольга Цибульская поделилась признанием

13:24

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

13:12

От Бублика до Кукурузы: стали известны ТОП-13 самых смешных фамилий украинцев

13:10

Жирные пятна легко сотрутся: чем посыпают кухонную плиту опытные хозяйкиВидео

12:55

"Кошечка для Путина": всплыли факты о несовершеннолетней фаворитке диктатора РФ

Реклама
12:45

"Вынужден констатировать": военный сообщил об изменении ситуации возле Купянска

12:44

Все данные граждан теперь будут в одном месте: в Украине создан единый реестр

12:22

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

12:03

Украина со странами НАТО может создать отдельный блок для защиты неба - эксперт

11:56

Огромный столб дыма и пожар: украинские дроны остановили работу НПЗ в РоссииФото

11:43

В восторге от красоты: Трамп сделал признание Кейт МиддлтонВидео

11:38

Почему в церкви молятся за светскую власть: священник ответилВидео

11:33

Оборона Покровска близка к финалу, его падение угрожает двум городам - Sky News

11:10

За короткую дистанцию между авто будут штрафовать: где заработает нововведение

11:08

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Собакам - несчастье, Свиньям - сюрприз

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять