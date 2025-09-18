Коридор Затмений изменит жизнь ТОП-5 знаков зодиака: кто начнет все с нуля

Некоторые из зодиакального круга сожгут мосты и откроют двери в новую жизнь после этого астрологического события.

Кто скоро перепишет судьбу / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

21 сентября станет переломным моментом для некоторых знаков зодиака

Пять знаков, которые избавятся от старых связей и откроют новые двери

Кармический Коридор Затмений, который завершится уже 21 сентября, окажет особенно сильное влияние на пять знаков зодиака. Именно они смогут окончательно отпустить людей и ситуации, которые больше не дают им развиваться, и избавиться от всего, что тянет назад, рассказывает Главред со ссылкой на РБК-Украина.

Водолей

Вы долго жили по чужим правилам, но этот период станет переломным. Коридор Затмений поможет вам распрощаться с людьми, которые тормозят ваше движение вперед. Это может быть кто-то из близких друзей или даже давняя любовь, которая больше не дает дышать свободно.

После 21 сентября вы почувствуете облегчение: старые тени исчезнут, а на их место придут новые мечты и вдохновение. Прошлое останется позади, и впервые за долгое время вы сможете вздохнуть полной грудью.

Близнецы

Для вас наступит момент, когда нужно перестать быть миротворцем в чужих ссорах. Вы наконец-то оборвете контакты с людьми, которые годами истощали вас эмоционально. Да, резкие перемены могут напугать, но они принесут только пользу.

Когда Коридор Затмений завершится, вы поймете: все лишнее осталось позади. В вашей жизни останутся только искренние и равноправные отношения.

Рак

Раки смогут избавиться от давних обид, которые долго не давали покоя. Этот период поможет заживить сердце и закрыть двери, которые давно должны были быть закрыты. Вы поймете, что прощание - это не потеря, а освобождение.

21 сентября станет для вас точкой нового отсчета: старая боль исчезнет, а на ее место придут новые люди и ощущения. Для вас начинается этап обновления и гармонии.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Овен

Для представителей этого знака наступает время решительных шагов. Вы удивите даже себя, когда с легкостью разорвете связи, которые казались несокрушимыми. Обещания, конфликты, отношения из прошлого... Все это потеряет свою силу.

После завершения Коридора Затмений вы почувствуете настоящую свободу и поймете, что готовы двигаться вперед без лишнего бремени.

Козерог

Вы всегда держались за стабильность, но теперь пришло время ломать старые схемы. Вы попрощаетесь с ролями и обязанностями, которые давно истощали, и это станет вашим личным очищением.

После 21 сентября вы почувствуете легкость и новый контроль над собственной жизнью. Сожгите все мосты, которые ведут в прошлое, и не позволяйте себе сомневаться - это ваш путь к счастью.

