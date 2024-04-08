Солнечное затмение 8 апреля 2024: Близнецам - покровитель, Львам - второй брак, Девам - деньги

Затмение дает импульс для новых начинаний, инициатив и возможностей, рассказала Анжела Перл.

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Солнечное затмение 8 апреля 2024 - Анжела Перл дала прогноз для всех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Солнечное затмение в апреле 2024 состоится восьмого числа. Астролог Анжела Перл спрогнозировала, что принесет апрельское затмение всем знакам зодиака.

"Солнечное затмение всегда происходит в новолуние, это как будто десять новолуний в один день. Поэтому затмение дает импульс для новых начинаний, инициатив и возможностей. Желательно начинать действовать после 25 апреля, когда Меркурий развернется в прямое движение, но вы увидите возможность или случится какое-то событие или придет информация в течение всего месяца", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Если вам интересен астрологический прогноз на сегодня, читайте материал: Гороскоп на сегодня 8 апреля: Овнам - скучный день, Козерогам - приятный разговор.

Также читайте гороскоп на завтра: Гороскоп на завтра 9 апреля: Близнецам - стрессовый день, Рыбам - судьбоносная встреча.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Овнов

Какие-то события разделят вашу жизнь на "до" и "после". Это будут хорошие перемены. Вы получите предложение, которое изменит вашу жизнь. Возможно вам придут мысли, как вы хотите поменять свою реальность. Например, родить ребенка, сменить профессию, переехать в другую страну.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Тельцов

Тельцам затмение даст возможность что-то закончить, изменить, избавиться. Лишние люди уйдут из жизни. Что-то уже не будет иметь значения, фокус уже на чем-то другом. Даже если у вас сто-то заберут, то вы как будто скинете с себя ненужный груз.

Вы откажетесь от вредных привычек, решите похудеть.

Кроме того, тайное станет явным.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Близнецов

Ваши заслуги отметят и наградят за них. Вы получите признание. О вас будут говорить. Появятся новые друзья.

Близнецы могут стать членом какой-то команды или группы людей. Ваше окружение поменяется. Также изменится режим.

У Близнецов состоится важное знакомство, появится покровитель.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Раков

Ракам затмение принесет популярность и даст новые возможности в карьере. Будет повышение.

Появится желание начать свой бизнес или будет новая цель - например, уйти с работы и сменить полностью сферу деятельность.

Также у Раков изменится статус (брак, развод, материнство, окончание университета, выход на пенсию). Ваша роль в социуме станет другой.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Львов

Львы расширят свои горизонты. Вы будете познавать новое. Появится вера в то, что вы можете достичь большего.

Вы познакомитесь с человеком другой религии. Могут начаться отношения с иностранцем. Возможен второй брак.

Львы станут для кого-то учителем.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Дев

Девам "светят" большие деньги - затмение выведет вас на новый уровень. Появятся выгодные возможности, придут инвесторы. Кто-то поможет финансово или оставит наследство.

Поменяется ваша финансовая стратегия инвестирования. Возможно Девы получат очень выгодное и интересное партнерство.

Произойдет что-то, чего вы не ожидали.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Весов

Новые люди появятся в жизни Весов. Вас ждут знакомства, свидания, новый роман. Возможно вы решите расстаться, но взамен придет новая любовь.

Романтические отношения выйдут на новый уровень. Например, Весы решат жить вместе или родить ребенка.

Смотрите видео - Солнечное затмение 8 апреля 2024 для всех знаков зодиака - прогноз Анжелы Перл:

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Скорпионов

Скорпионы по-другому посмотрят на свою ежедневную рутину. Ваше сознание перевернется, у вас появится смелость поменять работу или сферу деятельности. Возможно вы получите выгодное предложение.

Если вы ищете работу, то в это затмение вы ее найдете, свидетельствует гороскоп.

Если у вас есть свой бизнес, то будут происходить перемены (новые сотрудники, новый проект, новое помещение и т.д.).

Затмение может высветить слабые места по здоровью. Стоит пройти обследование.

Решится проблема, которая тянулась давно.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Стрельцов

Вы готовы к новому проекту, готовы показать свои таланты. Вы будете организовывать праздник, шоу, событие.

Стрельцы встретят свою любовь. Состоится совместное путешествие, поездка.

Если вы планирует завести ребенка, то это затмение будет очень удачным моментом.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Козерогов

Вы смените место жительства, купите недвижимость, будете оформлять документы купли/ продажи.

Козероги за границей получат визу, гражданство другой страны, разрешение на жительств.

Появится новый член семьи. Например, родится ребенок, женится дочь/сын и появится зять или невестка. Возможно вы заведете питомца.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Водолеев

Водолеям затмение принесет много общения и контактов. Вы познакомитесь с человеком, который изменит вашу жизнь. У кого-то из-за переезда сменится окружение.

У Водолеев появятся новые интересы. Вы пойдете учиться, получать новые знания и улучшать свое мастерство.

Возможны события в жизни сестры или брата.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Рыб

Затмение изменит отношение к финансам. Появятся новые возможности. Получится удачно вложить деньги или сделать выгодную покупку.

Рыбы смогут показать себя с другой стороны и зарабатывать деньги благодаря своим талантам.

Доходы поменяются не только у вас, но и у мужа или жены.

Чем больше о вас будут знать, тем выше будет прибыль, свидетельствует гороскоп.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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