Солнечное затмение принесет триумф людям, которые рождены в определенную дату - гороскоп

Солнечное затмение произойдет 20 апреля в 07:12 по Киеву. Солнечное затмение будет в знаке Овен.
"Прошлые 2 года затмения были на оси Телец-Скорпион, сейчас оси будут меняться. Темы, которые будут подняты в этот период - тема отношений, партнерства, активной лидерской позиции, решительных действий, спорта как агрессивного так и хрупкого. В этот период надо будет сделать что-то, опираясь на себя, защиты нет, тыла нет, только ты и твое решение", - говорит астролог Юлия Погорельченко, пишет Главред.
Астролог отмечает, что это период, когда энергия Солнца высвобождается и наружу выходят все самые смелые желания, цели.
"Солнечное затмение происходит в Новолуние, поэтому хорошие практики - это мечтать, медитировать, ставить перед собой цель, писать планы на полгода, год, 9 или 18 лет. В этот период есть возможность заложить новые программы именно на такой срок", - добавила астролог.
Период коридора затмений - это период эволюции, изменения, движения к будущему.
Кто такая Юлия Погорельченко
Юлия Погорельченко - профессиональный астролог. Составляет натальные карты, которые описывают личностные черты человека. Часто пишет о самых важных событиях в мире астрологии.
"Наибольшее влияние получают люди, рожденные в дни, которые я опишу ниже, а также те, у кого в 30 градусе Овна есть важные точки натальной карты. Ощущать изменения вы сможете уже за 7-14 дней до затмения", - отметила она.
Кому не повезет в Солнечное затмение 20 апреля
Те, кому может быть сложно в этот период рождение:
- 20.10-24.10
- 17.01-21.01
- 20.07-24.07
- 17.04-22.04
Кому повезет в Солнечное затмение 20 апреля
Люди, которые рождены:
- 16.02-20.02
- 18.06-22.06
- 20.08-24.08
- 19.12-24.12
Читайте также"Будьте осторожны на этой неделе": астролог предупредила об эскалации в войне
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Читайте также: