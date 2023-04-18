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Солнечное затмение принесет триумф людям, которые рождены в определенную дату - гороскоп

Мария Тупик
18 апреля 2023, 15:31 обновлено 18 апреля, 15:39
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Невероятное везение, успех и счастье можно ждать в Солнечное затмение нескольким людям.
Новолуние и солнечное затмение 4 декабря 2021
Солнечное затмение 20 апреля 2023 / ua.depositphotos.com

Солнечное затмение произойдет 20 апреля в 07:12 по Киеву. Солнечное затмение будет в знаке Овен.

"Прошлые 2 года затмения были на оси Телец-Скорпион, сейчас оси будут меняться. Темы, которые будут подняты в этот период - тема отношений, партнерства, активной лидерской позиции, решительных действий, спорта как агрессивного так и хрупкого. В этот период надо будет сделать что-то, опираясь на себя, защиты нет, тыла нет, только ты и твое решение", - говорит астролог Юлия Погорельченко, пишет Главред.

Астролог отмечает, что это период, когда энергия Солнца высвобождается и наружу выходят все самые смелые желания, цели.

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"Солнечное затмение происходит в Новолуние, поэтому хорошие практики - это мечтать, медитировать, ставить перед собой цель, писать планы на полгода, год, 9 или 18 лет. В этот период есть возможность заложить новые программы именно на такой срок", - добавила астролог.

Период коридора затмений - это период эволюции, изменения, движения к будущему.

Кто такая Юлия Погорельченко

Юлия Погорельченко - профессиональный астролог. Составляет натальные карты, которые описывают личностные черты человека. Часто пишет о самых важных событиях в мире астрологии.

"Наибольшее влияние получают люди, рожденные в дни, которые я опишу ниже, а также те, у кого в 30 градусе Овна есть важные точки натальной карты. Ощущать изменения вы сможете уже за 7-14 дней до затмения", - отметила она.

Кому не повезет в Солнечное затмение 20 апреля

Те, кому может быть сложно в этот период рождение:

  • 20.10-24.10
  • 17.01-21.01
  • 20.07-24.07
  • 17.04-22.04

Кому повезет в Солнечное затмение 20 апреля

Люди, которые рождены:

  • 16.02-20.02
  • 18.06-22.06
  • 20.08-24.08
  • 19.12-24.12

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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