Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Спешка и конфликты — не про них: 3 самых терпеливые знаки зодиака

Сергей Кущ
19 мая 2025, 09:11
52
Терпение — не слабость, а ценное качество, которое помогает принимать мудрые решения и строить крепкие отношения.
3 самых терпеливых знаков Зодиака
3 самых терпеливых знаков Зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Раки обладают удивительным терпением
  • Козероги готовы вкладывать силы в долгосрочные проекты

Астрологи выделили три знака зодиака, чья выдержка и уравновешенность вызывают восхищение. Узнайте, кто умеет ждать, слушать и спокойно реагировать на любые испытания.

Весы: мир превыше всего

Весы ценят гармонию во всём: от рабочего коллектива до родных отношений. Они стараются избегать конфликтов любой ценой и предпочитают "не замечать" мелкие обиды, лишь бы сохранить баланс. Терпение Весов проявляется в умении выслушать обе стороны спора и найти компромисс, даже если внутренняя буря не утихает.

видео дня

Козерог: терпение как дорога к успеху

Козероги прекрасно понимают: настоящие достижения требуют времени. Они готовы вкладывать силы в долгосрочные проекты, медленно, но верно двигаясь к цели. Вместо того чтобы торопиться и допускать ошибки, Козерог выберет выверенный план действий и будет методично реализовывать каждый его пункт — даже если все вокруг спешат за мгновенным результатом.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак: эмпатия и внимательность

Деликатные Раки обладают удивительным терпением, подкреплённым их чуткой и заботливой натурой. Они могут выслушивать друзей часами, раз за разом возвращаясь к одной и той же теме, не проявляя раздражения. Их умение сохранять спокойствие и собранность помогает близким почувствовать искреннее понимание и поддержку в любой ситуации.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Прикрыла собой 4-летнего сына и погибла: РФ убила в Василькове молодую маму

Прикрыла собой 4-летнего сына и погибла: РФ убила в Василькове молодую маму

09:31Война
Вэнс сделал громкое заявление после переговоров с Зеленским в Риме - о чем сказал

Вэнс сделал громкое заявление после переговоров с Зеленским в Риме - о чем сказал

08:57Война
Кремль не пойдет на компромиссы: в СМИ раскрыли планы Путина на Украину до конца года

Кремль не пойдет на компромиссы: в СМИ раскрыли планы Путина на Украину до конца года

08:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
Цена побьет рекорды: украинцам сказали, какой продукт будет дорогим и дефицитным

Цена побьет рекорды: украинцам сказали, какой продукт будет дорогим и дефицитным

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 мая: Овнам нужен отдых, Раков завалят работой

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 мая: Овнам нужен отдых, Раков завалят работой

Украинскую певицу прогнали из состава нацжюри Евровидения - причина

Украинскую певицу прогнали из состава нацжюри Евровидения - причина

Повара призвали не варить картошку в воде - в чем причина и какая альтернатива

Повара призвали не варить картошку в воде - в чем причина и какая альтернатива

Массовое бегство россиян из РФ, в стране уже вводят талоны на еду - что происходит

Массовое бегство россиян из РФ, в стране уже вводят талоны на еду - что происходит

Последние новости

09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

09:47

Доллар пошел вверх: сколько стоит валюта 19 мая 2025 в банках

09:41

В Румынии обошлось - еще один "орбан" не случилсямнение

09:31

Прикрыла собой 4-летнего сына и погибла: РФ убила в Василькове молодую маму

09:22

"Во время наездов": появилась отвратительная правда о предательнице Лорак

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – ПалийВойна продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий
09:11

Спешка и конфликты — не про них: 3 самых терпеливые знаки зодиака

09:01

В Украине изменились цены на яйца: сколько стоит десяток и чего ждать до конца мая

08:57

Вэнс сделал громкое заявление после переговоров с Зеленским в Риме - о чем сказал

08:28

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:16

Кремль не пойдет на компромиссы: в СМИ раскрыли планы Путина на Украину до конца года

08:11

"И это отразилось": Мирошниченко назвал ошибку Ziferblat на Евровидении 2025

08:08

У Байдена диагностировали рак: как отреагировал Трамп

07:30

Подсчитано 100% голосов: проевропейский Дан станет следующим президентом Румынии

07:00

Хотят ли россияне завершения войны в Украине: в ISW указали на важные факты

06:02

Путин пришел в Украину – и не взял, и уже никогда не возьметмнение

05:45

Гороскоп на завтра 20 мая: Ракам - внезапные новости, Львам - захватывающая ситуация

04:30

Садоводов призвали сохранять кофейную гущу - для чего она нужна

03:35

Едят ли итальянцы пиццу с ананасами: ресторатор удивил ответом

03:02

Как могут пройти переговоры Зеленского и Путина - назван неожиданный нюанс

02:15

Под угрозой города-стотысячники: прогноз сценария нового наступления РФ

Реклама
02:00

Россия готовит новый удар: что известно о ракетной загрузке на авиабазе "Энгельс"

01:31

Зеленский поздравил Никушора Дана: итоги президентских выборов в Румынии

00:06

Трагический случай в Харькове: военных чиновников РТЦК временно отстранили

18 мая, воскресенье
23:24

У экс-президента США Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака - NYT

23:20

Путин демонстрирует "Ярс": эксперт объяснил, что на самом деле стоит за этим шагом

23:00

Деньги будут литься рекой: 3 знака зодиака сорвут финансовый куш до конца мая

22:23

РФ выбрала нетипичное место для запуска РС-24 "Ярс": в СМИ раскрыли важную деталь

22:16

Скандал во Львове: ветеран Нацгвардии обвинил в избиении работников ТЦК

22:06

Водителям готовят сюрприз: Рада готовит ужесточение штрафов на популярное нарушение ПДД

21:45

Кто такие характерники: воины, окутанные легендами

21:23

Зеленский не пойдет на уступки и не признает Крым за РФ – The Sunday Times

21:14

США представили "сильный мирный план" в Стамбуле: Келлог раскрыл детали

21:02

Италия передаст сотни бронетранспортеров Украине: аналитики оценили техническое состояние

20:50

"Коалиция желающих" не готова делать ничегомнение

20:29

Трамп может "соскочить": неожиданный прогноз санкционного "удара" по РФ

20:03

Макрон "отчитал" Мелони из-за Украины, Мерц пытается уладить конфликт - FT

19:56

Аляска: как Россия потеряла полуостров и почему Путин до сих пор мечтает о его возвращении

19:55

Мастер показал, для чего на самом деле нужен шланг возле фильтра в стиральной машинкеВидео

19:33

Переговоры в Риме и угроза удара по Украине: главные новости Украины (дайджест)

19:23

Переговоры Трампа с Путиным: у Зеленского назвали путь прекращения войны

Реклама
18:51

Цены резко взлетят: в Украине назревает дефицит популярных продуктов

18:50

Что известно о ракете РС-24 "Ярс" и чем она опасна: СМИ раскрыли подробности

18:23

Умеров раскрыл детали подготовки масштабного обмена пленными 1000 на 1000

18:00

Украинскую певицу прогнали из состава нацжюри Евровидения - причина

17:36

"Разрыв сократился": у Трампа анонсировали "очень успешный" разговор с Путиным

17:28

В Генштабе раскрыли цели операции на Курщине после громкого демарша комбата ВСУ

17:27

Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Вэнсом - о чем договорились

16:39

Снег, мороз и ледяной ветер накрыли Украину: где разбушевалась непогодаФото

16:38

"Это просто не мое": как предательница Регина Тодоренко бросила Влада Топалова

16:14

Истерика и угрозы Мединского: СМИ узнали новые детали переговоров в Стамбуле

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять