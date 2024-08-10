США возглавит женщина, но не факт, что Камала Харрис – астролог Влад Росс

Победа на выборах президента США в этом году сулит Трампу смертельную опасность, однако его шансы на успех велики.

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Астролог Влад Росс рассказал, кто станет следующим президентом США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа было предопределено. Показатели его гороскопа говорили об этом, и я предсказывал, что в Трампа будут стрелять. Ему просто повезло, что его не убили. В тот день в гороскопе Трампа Марс находился на возвышении, в самой высокой точке гороскопа, что бывает раз в году, благодаря этому попытка покушения на Трампа лишь возвеличила и вознесла его. Это было счастливое стечение обстоятельств.

Вышло так, что счастливый Марс поднял рейтинг Трампа до неимоверных высот. В итоге пулей, которая попала в ухо Трампу, был убит, как политик, Джо Байден. После этого Байден сразу покинул гонку.

Впрочем, если Трамп хочет жить, ему стоит запретить себе побеждать на этих выборах и согласиться со всеми судебными разбирательствами. Вообще, лучше ему сесть в тюрьму, да и звезды говорят, что остаток избирательной кампании Трамп может проводить из заключения. Сложный период у него начнется в сентябре.

Подчеркиваю, Трампу нельзя становиться президентом, поскольку, если это случится, его точно убьют. Во второй половине ноября и декабре Марс, планета убийства, будет в 12-м дом гороскопа Трампа, что указывает на угрозу ликвидации Дональда Трампа. Тем более, он родился с асцендентом в градусе убийства – в 30-м градусе Льва. Мой прогноз сбылся, ведь ранее я говорил, что в Трампа будут стрелять так же, как в Кеннеди.

"Дипстейт" Америки не допустит Трампа к власти. Даже если он выиграет президентские выборы, это будет смертельный час для него. Трампу лучше пожертвовать этой победой, иначе долго он жить не будет.

Кроме того, я ранее предсказывал, что после ухода Байдена Соединенными Штатами Америки будет управлять женщина.

У Камалы Харрис есть хорошие шансы стать президентом США. В ее годовом соляре, который включится в день ее рождения 20 октября, королевский градус, который проецируется на Вашингтон. Вырисовывается очень благоприятная комбинация: в доме выигрышей Солнце в соединении с Меркурием, вдобавок ко всему там еще и Белая Луна. Благодаря этому Камала Харрис может участвовать в любых конкурсах или соревноваться с кем-то – она будет побеждать.

А вот присутствующий в этой комбинации Нептун указывает на возможность подтасовки выборов. Таким образом, если Харрис и проиграет выборы, подсчет может быть ее пользу.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса о том, кто победит на выборах в США:

У Трампа тоже будет звездный час, и он легко может выиграть выборы в 2024 году, потому что Юпитер, символ власти и могущества, находится в его гороскопе в доме власти. Очень хорошая комбинация планет в гороскопе Трампа именно в ноябре.

По моему прогнозу, Трамп может выиграть выборы, но ему придется отстаивать победу в суде. Недаром он нанял уйму адвокатов – видимо, намекает на то, что подсчет будет в пользу Камалы Харрис.

Впрочем, президентом США могла бы стать и другая женщина – если не Камала Харрис, то Мишель Обама. В серединной точке между важными для Мишель Обамы планетами – Солнцем и Марсом – в ее гороскопе будет находиться могущественный Плутон. Она, как и Ники Хейли родилась в конце Козерога, а там могущественный Плутон, который перебивает и звезды Дональда Трампа, и звезды Камалы Харрис.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Именно у Мишель Обамы больше всего шансов победить на выборах, на втором месте – Дональд Трамп, на третьем – Камала Харрис, которой могут посчитать результаты выборов "правильно", в ее пользу. Трампа может победить только Мишель Обама, и ей фальсификации будут не нужны – она обыграет его просто мощностью своего Плутона. А Камала Харрис может победить Трампа своим королевским градусом и "правильным" подсчетом в шести штатах. Больше шансов на то, что следующим президентом США будет женщина.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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