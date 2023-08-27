Стоит ли заводить знакомства и отношения: любовный гороскоп на сентябрь от Влада Росса

Астролог Влад Росс вообще рекомендует не заводить романтические знакомства в сентябре 2023 года.

https://horoscope.glavred.info/stoit-li-zavodit-znakomstva-i-otnosheniya-lyubovnyy-goroskop-na-sentyabr-ot-vlada-rossa-10495951.html Ссылка скопирована

Влад Росс рекомендует минимально знакомиться в сентябре 2023 года / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В сентября 2023 года желательно не вступать в брак. Об этом известный астролог Влад Росс рассказал Главреду.

"Венера выйдет из ретроградного движения 4 сентября, что положит начало периоду осенних браков. Однако при этом Венера еще не выйдет из своей петли, оставаясь в ней еще месяц, поэтому более благоприятно отложить заключение брака на октябрь. Кроме того, Венера в сентябре 2023-го создаст напряженный аспект с Юпитером вблизи 17 сентября, потому 15-20 сентября будет не слишком удачным периодом", ‒ сказал он.

Кроме того, говорит Росс, в конце сентября, лучше всего не ходить на свидания.

"Другой напряженный аспект Венера создаст с Ураном 29 сентября. В связи с этим могут быть сложные ситуации в любви и отношениях, потому свидания лучше не назначать на 27-29 сентября. В это время могут быть разного рода неприятные сюрпризы, разногласия, недопонимание, неприятные стечения обстоятельств. Риски разрыва отношений также повысятся к концу месяца", ‒ сказал он.

Астролог вообще рекомендует не заводить романтические знакомства в сентябре нынешнего года.

"Новые знакомства в сентябре едва ли будут удачными, поскольку люди, с которыми вы начнете общаться, будут стараться казаться лучше, чем они есть на самом деле. А вот когда Венера выйдет из петли, ситуация может измениться. Потому следует быть внимательнее в своем выборе в сентябре, не верить красивым "оберткам", сладким обещаниям, хвастовству – этот воздушный шарик может сдуться в любой момент", ‒ сказал он.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите на видео интервью Влада Россу Главреду:

Другие тексты об астрологии:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.