Стоит ли заводить знакомства и отношения: любовный гороскоп на сентябрь от Влада Росса

В сентября 2023 года желательно не вступать в брак. Об этом известный астролог Влад Росс рассказал Главреду.
"Венера выйдет из ретроградного движения 4 сентября, что положит начало периоду осенних браков. Однако при этом Венера еще не выйдет из своей петли, оставаясь в ней еще месяц, поэтому более благоприятно отложить заключение брака на октябрь. Кроме того, Венера в сентябре 2023-го создаст напряженный аспект с Юпитером вблизи 17 сентября, потому 15-20 сентября будет не слишком удачным периодом", ‒ сказал он.
Кроме того, говорит Росс, в конце сентября, лучше всего не ходить на свидания.
"Другой напряженный аспект Венера создаст с Ураном 29 сентября. В связи с этим могут быть сложные ситуации в любви и отношениях, потому свидания лучше не назначать на 27-29 сентября. В это время могут быть разного рода неприятные сюрпризы, разногласия, недопонимание, неприятные стечения обстоятельств. Риски разрыва отношений также повысятся к концу месяца", ‒ сказал он.
Астролог вообще рекомендует не заводить романтические знакомства в сентябре нынешнего года.
"Новые знакомства в сентябре едва ли будут удачными, поскольку люди, с которыми вы начнете общаться, будут стараться казаться лучше, чем они есть на самом деле. А вот когда Венера выйдет из петли, ситуация может измениться. Потому следует быть внимательнее в своем выборе в сентябре, не верить красивым "оберткам", сладким обещаниям, хвастовству – этот воздушный шарик может сдуться в любой момент", ‒ сказал он.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Смотрите на видео интервью Влада Россу Главреду:
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