Страсть будет кипеть: любовный гороскоп на июль 2024 от Влада Росса

Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2024 года и рассказал, что будет происходить в любви и отношениях во второй месяц лета.
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Как рассказал Росс в интервью Главреду, 12 июля Венера будет в напряжённом аспекте с Плутоном, что может усилить страстность и чувствительность.
"Этот аспект вызовет сложные чувства и неконтролируемую страсть, от чего могут возникать разные проблемы", - предупредил астролог.
По словам Росса, знакомство в июле может привести отношения к полному провалу.
"Они [отношения], как спичка, разгорятся, вспыхнет страсть, а потом всё разрушится. И об этой связи придётся пожалеть".
Специалист добавил, что могут быть существенные проблемы в отношениях и ревность. Вблизи 12 июля страсть будет кипеть.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
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Раннее Влад Росс рассказал, что можно и чего нельзя делать во второй месяц лета.
Также астролог назвал четыре знака зодиака, у которых начнется настоящая "белая полоса". Им повезет буквально в каждой сфере.
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