Страсть будет кипеть: любовный гороскоп на июль 2024 от Влада Росса

12 июля Венера будет в напряжённом аспекте с Плутоном, что может усилить страстность и чувствительность, свидетельствует гороскоп на месяц.

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Влад Росс рассказал, чего ждать в любви всем знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2024 года и рассказал, что будет происходить в любви и отношениях во второй месяц лета.

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Как рассказал Росс в интервью Главреду, 12 июля Венера будет в напряжённом аспекте с Плутоном, что может усилить страстность и чувствительность.

"Этот аспект вызовет сложные чувства и неконтролируемую страсть, от чего могут возникать разные проблемы", - предупредил астролог.

По словам Росса, знакомство в июле может привести отношения к полному провалу.

"Они [отношения], как спичка, разгорятся, вспыхнет страсть, а потом всё разрушится. И об этой связи придётся пожалеть".

Специалист добавил, что могут быть существенные проблемы в отношениях и ревность. Вблизи 12 июля страсть будет кипеть.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите видео - Астрологический прогноз на июль 2024 года от Влада Росса:

Раннее Влад Росс рассказал, что можно и чего нельзя делать во второй месяц лета.

Также астролог назвал четыре знака зодиака, у которых начнется настоящая "белая полоса". Им повезет буквально в каждой сфере.

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