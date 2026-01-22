Такое бывает раз в 36 лет: что февраль 2026 готовит Стрельцам - гороскоп

Последний месяц зимы может стать ключевым месяцем для Стрельцов. Детали раскрыла Анжела Перл.

Анжела Перл опубликовала гороскоп для Стрельцов на февраль 2026 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Мощное событие даст старт долгого жизненного цикла в сфере любви, детей или творчества

Солнечное затмение принесет новые контакты

Из-за ретроградного Меркурия возможен внезапный переезд

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на февраль 2026 года для представителей знака зодиака Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 февраля — полнолуние в вашем девятом доме гороскопа, который связан с заграницей. Вас ждет информация издалека, посылка, знакомство с иностранцем или человеком другой культуры, религии. Возможны переговоры, общение. Может, поедете в путешествие, будете оформлять загранпаспорт, визу, бронировать билеты и отель.

Также девятый дом отвечает за обучение, образование, новые знания. Возможно вы встретите своего учителя. Иногда после такого полнолуния просмотр фильма или прочтение книги меняет сознание — наступает момент просветления.

15 февраля Сатурн входит в пятый дом и пробудет там до апреля 2028 года. Сатурн даёт режим, дисциплину, распорядок. Он символизирует время. Возможно, вы будете регулярно водить детей на занятия или сами начнете ходить на курсы (танцы и т.д.). Сатурн — планета учителя, вы можете стать учителем, например, открыть детский кружок. У вас будет больше ответственности за ребёнка (может, даже его рождение). Ваши отношения с любимым человеком могут стать более серьёзными, практичными.

20 февраля — точное соединение Сатурна с Нептуном в нулевом градусе пятого дома. Нулевые градусы — самые сильные, и такое соединение бывает раз в 36 лет, это очень мощно. У вас начинается большой цикл в сфере пятого дома (дети, любовь, творческий проект), который продлится очень долго. Возможно, вы откроете галерею или что-то подобное. Февраль проявит эту сферу жизни.

17 февраля — солнечное затмение в третьем доме. Начинается коридор затмений (до 3 марта, когда будет лунное затмение). В коридор затмений нежелательно планировать операции или крупные сделки. Затмение в третьем доме активизирует контакты, общение, новые знакомства (возможно, влиятельные), получение новых навыков, курсы, сертификаты, подтверждение дипломов. Также это транспорт, события у родственников (особенно братьев, сестёр), что может отразиться на вас. Или вы захотите научиться чему-то новому, освоить новые технологии. Может поменяться окружение — соседи, коллеги, люди, с которыми вы контактируете ежедневно.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 26 февраля по 20 марта Меркурий будет ретроградным в вашем четвёртом доме. Вам нужно что-то проверить, доделать. Возможно, потребуются дополнительные документы по недвижимости, нужно будет что-то переподписать, восстановить, получить справку. Часто в период ретро-Меркурия в четвёртом доме делают ремонт (нужно перекрасить, переклеить, вызвать сантехника). Может быть поездка к родителям или их приезд.

Технику в этот период покупать нежелательно. Возможен неплановый переезд. Это может быть удачным временем для перефинансирования.

Гороскоп для Стрельцов на февраль 2026 от Анжелы Перл смотрите на видео:

