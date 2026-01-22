Укр
Такое бывает раз в 36 лет: что февраль 2026 готовит Стрельцам - гороскоп

Анна Ярославская
22 января 2026, 12:57
135
Последний месяц зимы может стать ключевым месяцем для Стрельцов. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп Стрелец
Анжела Перл опубликовала гороскоп для Стрельцов на февраль 2026 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Мощное событие даст старт долгого жизненного цикла в сфере любви, детей или творчества
  • Солнечное затмение принесет новые контакты
  • Из-за ретроградного Меркурия возможен внезапный переезд

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на февраль 2026 года для представителей знака зодиака Стрелец.

Если вам интересен прогноз этого специалиста на весь год, читайте материал: Гороскоп для Стрельцов на 2026 год: тотальная перезагрузка и яркая любовь.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 февраля — полнолуние в вашем девятом доме гороскопа, который связан с заграницей. Вас ждет информация издалека, посылка, знакомство с иностранцем или человеком другой культуры, религии. Возможны переговоры, общение. Может, поедете в путешествие, будете оформлять загранпаспорт, визу, бронировать билеты и отель.

Также девятый дом отвечает за обучение, образование, новые знания. Возможно вы встретите своего учителя. Иногда после такого полнолуния просмотр фильма или прочтение книги меняет сознание — наступает момент просветления.

15 февраля Сатурн входит в пятый дом и пробудет там до апреля 2028 года. Сатурн даёт режим, дисциплину, распорядок. Он символизирует время. Возможно, вы будете регулярно водить детей на занятия или сами начнете ходить на курсы (танцы и т.д.). Сатурн — планета учителя, вы можете стать учителем, например, открыть детский кружок. У вас будет больше ответственности за ребёнка (может, даже его рождение). Ваши отношения с любимым человеком могут стать более серьёзными, практичными.

20 февраля — точное соединение Сатурна с Нептуном в нулевом градусе пятого дома. Нулевые градусы — самые сильные, и такое соединение бывает раз в 36 лет, это очень мощно. У вас начинается большой цикл в сфере пятого дома (дети, любовь, творческий проект), который продлится очень долго. Возможно, вы откроете галерею или что-то подобное. Февраль проявит эту сферу жизни.

17 февраля — солнечное затмение в третьем доме. Начинается коридор затмений (до 3 марта, когда будет лунное затмение). В коридор затмений нежелательно планировать операции или крупные сделки. Затмение в третьем доме активизирует контакты, общение, новые знакомства (возможно, влиятельные), получение новых навыков, курсы, сертификаты, подтверждение дипломов. Также это транспорт, события у родственников (особенно братьев, сестёр), что может отразиться на вас. Или вы захотите научиться чему-то новому, освоить новые технологии. Может поменяться окружение — соседи, коллеги, люди, с которыми вы контактируете ежедневно.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 26 февраля по 20 марта Меркурий будет ретроградным в вашем четвёртом доме. Вам нужно что-то проверить, доделать. Возможно, потребуются дополнительные документы по недвижимости, нужно будет что-то переподписать, восстановить, получить справку. Часто в период ретро-Меркурия в четвёртом доме делают ремонт (нужно перекрасить, переклеить, вызвать сантехника). Может быть поездка к родителям или их приезд.

Технику в этот период покупать нежелательно. Возможен неплановый переезд. Это может быть удачным временем для перефинансирования.

Гороскоп для Стрельцов на февраль 2026 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп на февраль гороскоп Стрелец Анжела Перл гороскоп 2026
