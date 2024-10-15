Таро-прогноз на полнолуние 17 октября: Львам - подарок, Скорпионам - страх, Рыбам - ссора

Полнолуние 17 октября 2024 года произойдет в знаке Овна. Детальный Таро-прогноз для всех знаков зодиака озвучила таролог Анжела Перл. Влияние полнолуния можно будет ощущать с 14 по 20 число.
По ее словам, во второй месяц осени Тельцам нужно преодолеть свои страхи. Дев ждет выгодное предложение по работе. Водолеям придется отстаивать свои границы.
Гороскоп Таро Овен
Карта Верховная жрица
Эта карта говорит о том, что откроется какая-то тайна. Прояснится ситуация. Если вы подписываете договор, то дайте его на прочтение юристу.
Верховная жрица может принести новость о беременности.
Гороскоп Таро Телец
Карта 8 мечей
Вы являетесь заложником ситуации. Может отмениться поездка или встреча. Есть риск болезни. Возможно вы заболеете или будете ухаживать за больным человеком.
Также карта говорит о страхе. Вам нужно его преодолеть. Таролог советует не зацикливаться на страхах. У вас есть все, чтобы добиться цели.
Гороскоп Таро Близнецы
Карта 2 пентаклей
Карта баланса, общего бюджета, сотрудничества.
Возможно, вы будете принимать решение по поводу финансов. Появится подработка.
Некоторые Близнецы съедутся со своим партнером, и у них будет общий бюджет.
Остерегайтесь воровства, предупредила таролог.
Гороскоп Таро Рак
Карта 3 пентакалей
Вы можете работать команде и за это вам заплатят. Работа потребует творческих идей.
Некоторые Раки будут получать новые знания и навыки, которые в результате принесут им деньги. Вы будете развиваться в творческой сфере.
Гороскоп Таро Лев
Карта 2 пентаклей
Карта дохода, движения денег, обмена ценностями. Если вы ждете выплату, то вы ее получите.
Львы получат хорошую сумму денег или выгодное предложение. Вы сделаете шаг в новом финансовом направлении. Также вас ждет ценный подарок или дорогая покупка.
Гороскоп Таро Дева
Карта 7 пентаклей
Дев ждет финансовый рост. Вы получите хорошее и выгодное предложение по работе с большой зарплатой. Возможно повышение по службе. Вы получите плоды своих трудов.
Гороскоп Таро Весы
Карта Королева мечей
Весам нужно будет принять решение, которое невозможно уже будет изменить.
Не исключено, что в вашей жизни будет встреча с человеком с "холодной головой".
Возможно вы кого-то "отрежете" из своей жизни.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро Скорпион
Карта 8 мечей
Вы связаны по рукам и ногам. Есть какие-то ограничивающие вас факторы или обстоятельства. Вы не сможете сделать то, что вы планировали.
Не исключено, что причинам всему - страх. Вы сами сдерживаете себе из-за своих опасений.
Гороскоп Таро Стрелец
Карта 7 мечей
Будьте осторожны, кто-то что-то делает за вашей спиной. Возможно кто-то вмешивается в вашу жизнь, работу или личные отношения.
Следите за тем, чтобы у вас никто ничего не украл.
Гороскоп Таро Козерог
Карта Король кубков
Мужчина (Рак, Скорпион, Рыбы). С этим человеком состоится важный разговор. Возможно вам нужно будет поддержать этого человека или вы сами обратитесь за помощью. Вам понадобится консультация врача, психолога и т.д.
Гороскоп Таро Водолей
Карта 9 жезлов
Вы прошли какой-то путь и готовы заявить о своих правах. Вы получите свою награду. Вам нужно будет отстаивать свои границы.
Не исключена поездка в другую страну.
Некоторые Водолеи сядут на диету.
Гороскоп Таро Рыбы
Карта 2 мечей
Рыбы с кем-то разойдутся во мнениях. Есть риск конфликта, конкуренции. У вас не получится договориться. Поездка не состоится.
Смотрите видео - Прогноз Анжелы Перл на полнолуние 17 октября 2024 для всех знаков зодиака:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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