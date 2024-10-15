Таро-прогноз на полнолуние 17 октября: Львам - подарок, Скорпионам - страх, Рыбам - ссора

Таролог Анжела Перл рассказала, как полная Луна 17 октября повлияет на все 12 знаков зодиака.

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Полнолуние 17 октября и его влияние на 12 знаков зодиака - прогноз от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Полнолуние 17 октября 2024 года произойдет в знаке Овна. Детальный Таро-прогноз для всех знаков зодиака озвучила таролог Анжела Перл. Влияние полнолуния можно будет ощущать с 14 по 20 число.

По ее словам, во второй месяц осени Тельцам нужно преодолеть свои страхи. Дев ждет выгодное предложение по работе. Водолеям придется отстаивать свои границы.

Гороскоп Таро Овен

Карта Верховная жрица

Эта карта говорит о том, что откроется какая-то тайна. Прояснится ситуация. Если вы подписываете договор, то дайте его на прочтение юристу.

Верховная жрица может принести новость о беременности.

Гороскоп Таро Телец

Карта 8 мечей

Вы являетесь заложником ситуации. Может отмениться поездка или встреча. Есть риск болезни. Возможно вы заболеете или будете ухаживать за больным человеком.

Также карта говорит о страхе. Вам нужно его преодолеть. Таролог советует не зацикливаться на страхах. У вас есть все, чтобы добиться цели.

Гороскоп Таро Близнецы

Карта 2 пентаклей

Карта баланса, общего бюджета, сотрудничества.

Возможно, вы будете принимать решение по поводу финансов. Появится подработка.

Некоторые Близнецы съедутся со своим партнером, и у них будет общий бюджет.

Остерегайтесь воровства, предупредила таролог.

Гороскоп Таро Рак

Карта 3 пентакалей

Вы можете работать команде и за это вам заплатят. Работа потребует творческих идей.

Некоторые Раки будут получать новые знания и навыки, которые в результате принесут им деньги. Вы будете развиваться в творческой сфере.

Гороскоп Таро Лев

Карта 2 пентаклей

Карта дохода, движения денег, обмена ценностями. Если вы ждете выплату, то вы ее получите.

Львы получат хорошую сумму денег или выгодное предложение. Вы сделаете шаг в новом финансовом направлении. Также вас ждет ценный подарок или дорогая покупка.

Гороскоп Таро Дева

Карта 7 пентаклей

Дев ждет финансовый рост. Вы получите хорошее и выгодное предложение по работе с большой зарплатой. Возможно повышение по службе. Вы получите плоды своих трудов.

Гороскоп Таро Весы

Карта Королева мечей

Весам нужно будет принять решение, которое невозможно уже будет изменить.

Не исключено, что в вашей жизни будет встреча с человеком с "холодной головой".

Возможно вы кого-то "отрежете" из своей жизни.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро Скорпион

Карта 8 мечей

Вы связаны по рукам и ногам. Есть какие-то ограничивающие вас факторы или обстоятельства. Вы не сможете сделать то, что вы планировали.

Не исключено, что причинам всему - страх. Вы сами сдерживаете себе из-за своих опасений.

Гороскоп Таро Стрелец

Карта 7 мечей

Будьте осторожны, кто-то что-то делает за вашей спиной. Возможно кто-то вмешивается в вашу жизнь, работу или личные отношения.

Следите за тем, чтобы у вас никто ничего не украл.

Гороскоп Таро Козерог

Карта Король кубков

Мужчина (Рак, Скорпион, Рыбы). С этим человеком состоится важный разговор. Возможно вам нужно будет поддержать этого человека или вы сами обратитесь за помощью. Вам понадобится консультация врача, психолога и т.д.

Гороскоп Таро Водолей

Карта 9 жезлов

Вы прошли какой-то путь и готовы заявить о своих правах. Вы получите свою награду. Вам нужно будет отстаивать свои границы.

Не исключена поездка в другую страну.

Некоторые Водолеи сядут на диету.

Гороскоп Таро Рыбы

Карта 2 мечей

Рыбы с кем-то разойдутся во мнениях. Есть риск конфликта, конкуренции. У вас не получится договориться. Поездка не состоится.

Смотрите видео - Прогноз Анжелы Перл на полнолуние 17 октября 2024 для всех знаков зодиака:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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