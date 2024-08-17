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Таро-прогноз на полнолуние 19 августа: Овнам - деньги и любовь, Девам - перемены к лучшему

Анна Ярославская
17 августа 2024, 09:49
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Таролог Анжела Перл рассказала, как полная Луна 19 августа повлияет на все 12 знаков зодиака.
Анжела Перл
Полнолуние 19 августа и его влияние на 12 знаков зодиака - прогноз от Анжелы Перл / скриншот

В понедельник, 19 августа 2024, состоится полнолуние в знаке Водолея. Эта полная Луна будет иметь особенное значение, поскольку через месяц - 18 сентября - ожидается затмение, и его влияние некоторые знаки зодиака почувствуют уже сейчас.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков зодиака озвучила таролог Анжела Перл.

По ее словам, Раков ждут финансовые поступления, Тельцы получат все, чего они хотят, а Рыбам нужно готовиться к переменам в жизни.

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Если вы не читали прогноз на июльское полнолуние, то читайте материал: Таро-прогноз на полнолуние 21 июля: Ракам - завершение, Львам - важный разговор.

Гороскоп Таро Овен

Карта Король пентаклей

Карта стабильности и денег. Вы будете решать финансовые вопросы, получите прибыль. Мужчина (Телец, Дева, Козерог) сыграет важную роль в районе 19 августа.

КартаВлюбленные

Состоится романтическое знакомство, влюбленность, свидание. В браке и бизнесе вас ждет согласие. Возможно заключение выгодного партнерства.

Гороскоп Таро Телец

Карта 9 мечей

Карта завершения. Вы как будто хотите что-то закончить и сбежать. Например, перейти на другую работу, переехать. Завершится то, что приносило вам стресс.

Карта 10 кубков

Карта счастья и получения желаемого. Закончится период ожидания, завершится черная полоса в жизни. Что-то принесет вас счастье, и все близкие люди будут за вас рады.

Гороскоп Таро Близнецы

Карта 5 кубков

Перемены будут, но не такие, как вы планировали. В связи с этим Близнецы будут разочарованы. Карта советует смотреть в будущее, а не в прошлое. Не держитесь за старое. Лучше двигайтесь вперед.

Карта 9 жезлов

Вы соберетесь с силами и сделаете шаг вперед.

Близнецов ждет поездка, путешествие. Вы заявите о себе миру. Вы уверены в себе и своих силах. Возможно нужно будет отстаивать личные границы.

Гороскоп Таро Рак

Карта 6 пентаклей

Очень хорошая финансовая карта. Если вы ждете получения денег, то они придут. Это могут быть государственные и социальные деньги. Вам хватит покрыть все расходы.

Карта 3 жезлов

Вы хотите действовать. У вас есть решение, как поступить. Полнолуние у Раков будет активным. Возможно взаимодействие с группой людей. Состоится поездка, путешествие.

Гороскоп Таро Лев

Карта Рыцарь кубков

Вас ждет влюбленность, роман, знакомство.

Также это карта творчества. Возможно вы поменяете стиль, гардероб, прическу.

Львов ждет продвижение каких-то дел, причем в любой сфере.

Карта Паж жезлов

У вас появится желание учиться чему-то новому, расширить свой кругозор. Вы загоритесь какой-то идеей.

Гороскоп Таро Дева

Карта Колесо фортуны

Дев ждут перемены к лучшему. Возможно они начнутся с 1 сентября. Откроются новые возможности. Главное - не упустить их.

Также эта карта говорит о хорошем финансовом положении.

Карта 7 мечей

Возможно вы хотите откуда-то уйти. Например, поменять работу в связи с переездом или более выгодным предложением.

Таролог предупредила: за вашей спиной происходит что-то, чего вы еще не знаете. В полнолуние это прояснится. По итогу все повернется в вашу пользу.

Гороскоп Таро Весы

Карта Королева пентаклей

Вы получите хороший хороший финансовый совет. Женщина (Телец, Козерог, Дева) окажет вам помощь. Вы получите подарок и финансовую поддержку.

Карта 4 жезлов

Карта новоселья, стабильности, комфорта. Вы получите работу, которая очень нравится, или выгодный заказ.

Гороскоп Таро Скорпион

7 пентаклей Карта

Чтобы финансы выросли, их нужно выгодно инвестировать. Скорпионам могут предложить хорошую работу, повысить зарплату.

Вам нужно избавиться ото того, что мешает зарабатывать больше денег. Например, вы работали на двух работах. Теперь от одной придется отказаться. Когда вы с этим разберетесь - доходы начнут расти.

Вам стоит навести порядок в финансах.

Карта Туз пентаклей

Вы получите новое выгодное предложение или хорошую суму денег. Откроются новые возможности.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро Стрелец

Карта 7 мечей

Стрельцам нужно быть острожными. Если вам что-то предлагают - не доверяйте этому человеку. Против вас что-то замышляют.

Карта 4 кубков

Вам нужно сделать выбор. Но варианты, которые есть, они вам не подходят.

Карта также говорит о периоде ожидания.

Полнолуние покажет, с какими людьми сотрудничать не стоит.

Стрельцам стоит рассчитывать только на себя.

Гороскоп Таро Козерог

Карта Король мечей

Мужчина, специалист (Близнецы, Весы, Водолей) даст совет или поможет. Вы получите какую-то информацию. Это может быть юрист, финансист, врач, бухгалтер, преподаватель.

Карта Паж жезлов

Вы или ваши дети получите сертификат, диплом. Козерогам нужно будет изучить новую информацию, получить знания.

Гороскоп Таро Водолей

Карта Колесница

Карта поездки, путешествия, прогресса, продвижения дел. У вас есть все возможности, чтобы продвинуться в ваших планах, сделать шаг навстречу мечте.

Карта Справедливость

Отношения перейдут на новый уровень. Что-то будет оформлено юридически. Например, Водолеи заключат брак или выгодную сделку.

Гороскоп Таро Рыбы

Карта 5 мечей

Хочешь-не хочешь, но жизнь меняется. Нужно принимать решение, свидетельствует Таро-прогноз.

Карта Королева жезлов

Женщина (Овен, Лев, Стрелец), очень яркая, энергичная и активная. Она поможет Рыбам и будет рядом в это полнолуние.

Карта 8 кубков

Вам чего-то не хватает. Нет полноты счастья, поэтому вы уходите - с работы, из отношений. Перемены назрели, пришло время двигаться дальше.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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