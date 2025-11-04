Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выбор

Ноябрьское полнолуние пройдет в знаке зодиака Телец.

https://horoscope.glavred.info/taro-prognoz-na-polnolunie-5-noyabrya-2025-lvam-pribyl-skorpionam-vybor-10711946.html Ссылка скопирована

Полнолуние в ноябре 2025: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

Кому "светят" деньги, а кому - конфликт

У какого знака зодиака исполнится желание

В среду, 5 ноября, произойдет полнолуние в Тельце. И это самая большая полная Луна в этом году, потому что она будет расположена очень близко к Земле. Знак зодиака Телец символизирует финансы, деньги, красоту, комфорт, покупки, приобретение, недвижимость. Чего ждать всем знакам зодиака от ноябрьского полнолуния, рассказала астролог и таролог Анжела Перл своем Youtube-канале.

Если вам интересно, почему полнолуние 5 ноября называется "бобровым", читайте материал: Над Украиной взойдет "бобровая" Луна: когда ждать самое большое суперлуние 2025.

видео дня

Гороскоп Таро на полнолуние - Овен

9 пентаклей Таро — значение

Хорошие деньги. Все довольны, все счастливы. Вас ждет стабильность, достижение, получение финансов.

Кроме того, девятка – карта кульминации, то есть получения, завершения. Может, это премия или деньги за продажу недвижимости.

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец

4 жезлов Таро - значение

Карта сотрудничества, стабильности, урожая. Это хорошая карта для получения работы, для клиентов, для того, чтобы осесть где-то, для недвижимости. В целом, шикарная карта, предрекающая положительные события.

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы

2 мечей Таро - значение

Обычно двойка мечей означает разделение. Может быть, вы будете действительно делить недвижимость или бизнес. Конфликта, скорее всего не будет. Удастся разделить имущество без ссор.

Вам нужно будет договориться или подписывать документы.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак

3 пентаклей Таро - значение

Карта креатива. Вы будете заниматься чем-то творческим, и это принесет вам деньги.

Некоторые Раки будут обучаться чему-то новому. Это может быть группа людей, три человека или больше. Но это то, во что вы вкладываете душу, что вам нравится делать.

Не исключено сотрудничество.

Гороскоп Таро на полнолуние - Лев

Суд Таро - значение

Вы увидите, что вы достигли желаемого. А, может быть, результат будет даже лучше. Вам как будто помогают высшие силы.

Кроме того, Львов ждет хорошая прибыль. Вы будете очень собой довольны.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева

Влюбленные Таро - значение

Карта партнёрства. Вас ждет встреча, любовь, сотрудничество, договорённость.

Полнолуние высветит какие-то вопросы о ваших отношениях.

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Паж пентаклей Таро - значение

Эта карта символизирует детей, студентов, небольшие деньги, алименты, подработку, вторую работу, начальные деньги, когда бизнес только начал приносить деньги.

"То есть какие-то небольшие деньги будут. Может, ваш ребенок пойдет работать. Или вы возьмете ученика или подмастерье себе, или сами пойдете учиться чему-то у мастера", - рассказала астролог.

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион

2 пентаклей Таро - значение

Может, вы будете переводить деньги, обменивать, переинвестировать. Вы получите подработку или вторую работу. Может быть, вы начнете получать деньги из двух источников. Возможно вы получите два денежных перевода.

Также это карта выбора. Вам нужно будет выбирать между двумя вариантами.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец

Звезда Таро - значение

Это карта исполнения желания, путеводная звезда. Вы поймете, какой шаг вам нужно сделать и в каком направлении. Это может быть даже награда. Вы окажетесь в центре внимания.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог

Рыцарь мечей Таро - значение

Вы примете решение, получите неожиданные новости. После этой информации вы можете сорваться куда-то и поехать. Дела будут продвигаться быстро. Может быть, они связаны с документами, с переговорами. Состоятся какие-то звонки.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей

6 жезлов Таро - значение

Карта победителя, триумфа, лидера. Вы на коне и ведёте за собой людей.

Также это карта победы и продвижения дел в лучшую сторону.

Вас будут поздравлять.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

2 мечей Таро - значение

Рыбам придется с кем-то договариваться. Позиции могут не совпадать, но вы сможете достичь взаимопонимания.

Возможно, переговоры будут касаться раздела имущества, личных границ. Кто-то будет делить бизнес или принимать решение о том, чтобы разъехаться.

Может, вам придется торговаться по поводу покупки земли или недвижимости.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние в ноябре от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред