Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выбор

Анна Ярославская
4 ноября 2025, 06:34
242
Ноябрьское полнолуние пройдет в знаке зодиака Телец.
Анжела Перл, карты Таро
Полнолуние в ноябре 2025: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Кому "светят" деньги, а кому - конфликт
  • У какого знака зодиака исполнится желание

В среду, 5 ноября, произойдет полнолуние в Тельце. И это самая большая полная Луна в этом году, потому что она будет расположена очень близко к Земле. Знак зодиака Телец символизирует финансы, деньги, красоту, комфорт, покупки, приобретение, недвижимость. Чего ждать всем знакам зодиака от ноябрьского полнолуния, рассказала астролог и таролог Анжела Перл своем Youtube-канале.

Если вам интересно, почему полнолуние 5 ноября называется "бобровым", читайте материал: Над Украиной взойдет "бобровая" Луна: когда ждать самое большое суперлуние 2025.

видео дня

Гороскоп Таро на полнолуние - Овен

9 пентаклей Таро — значение

Хорошие деньги. Все довольны, все счастливы. Вас ждет стабильность, достижение, получение финансов.

Кроме того, девятка – карта кульминации, то есть получения, завершения. Может, это премия или деньги за продажу недвижимости.

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец

4 жезлов Таро - значение

Карта сотрудничества, стабильности, урожая. Это хорошая карта для получения работы, для клиентов, для того, чтобы осесть где-то, для недвижимости. В целом, шикарная карта, предрекающая положительные события.

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы

2 мечей Таро - значение

Обычно двойка мечей означает разделение. Может быть, вы будете действительно делить недвижимость или бизнес. Конфликта, скорее всего не будет. Удастся разделить имущество без ссор.

Вам нужно будет договориться или подписывать документы.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак

3 пентаклей Таро - значение

Карта креатива. Вы будете заниматься чем-то творческим, и это принесет вам деньги.

Некоторые Раки будут обучаться чему-то новому. Это может быть группа людей, три человека или больше. Но это то, во что вы вкладываете душу, что вам нравится делать.

Не исключено сотрудничество.

Гороскоп Таро на полнолуние - Лев

Суд Таро - значение

Вы увидите, что вы достигли желаемого. А, может быть, результат будет даже лучше. Вам как будто помогают высшие силы.

Кроме того, Львов ждет хорошая прибыль. Вы будете очень собой довольны.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева

Влюбленные Таро - значение

Карта партнёрства. Вас ждет встреча, любовь, сотрудничество, договорённость.

Полнолуние высветит какие-то вопросы о ваших отношениях.

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Паж пентаклей Таро - значение

Эта карта символизирует детей, студентов, небольшие деньги, алименты, подработку, вторую работу, начальные деньги, когда бизнес только начал приносить деньги.

"То есть какие-то небольшие деньги будут. Может, ваш ребенок пойдет работать. Или вы возьмете ученика или подмастерье себе, или сами пойдете учиться чему-то у мастера", - рассказала астролог.

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион

2 пентаклей Таро - значение

Может, вы будете переводить деньги, обменивать, переинвестировать. Вы получите подработку или вторую работу. Может быть, вы начнете получать деньги из двух источников. Возможно вы получите два денежных перевода.

Также это карта выбора. Вам нужно будет выбирать между двумя вариантами.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец

Звезда Таро - значение

Это карта исполнения желания, путеводная звезда. Вы поймете, какой шаг вам нужно сделать и в каком направлении. Это может быть даже награда. Вы окажетесь в центре внимания.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог

Рыцарь мечей Таро - значение

Вы примете решение, получите неожиданные новости. После этой информации вы можете сорваться куда-то и поехать. Дела будут продвигаться быстро. Может быть, они связаны с документами, с переговорами. Состоятся какие-то звонки.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей

6 жезлов Таро - значение

Карта победителя, триумфа, лидера. Вы на коне и ведёте за собой людей.

Также это карта победы и продвижения дел в лучшую сторону.

Вас будут поздравлять.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

2 мечей Таро - значение

Рыбам придется с кем-то договариваться. Позиции могут не совпадать, но вы сможете достичь взаимопонимания.

Возможно, переговоры будут касаться раздела имущества, личных границ. Кто-то будет делить бизнес или принимать решение о том, чтобы разъехаться.

Может, вам придется торговаться по поводу покупки земли или недвижимости.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние в ноябре от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп полнолуние гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы гороскоп на ноябрь Анжела Перл Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ночь взрывов в РФ: горят нефтехимические объекты, аэропорты закрыты - детали

Ночь взрывов в РФ: горят нефтехимические объекты, аэропорты закрыты - детали

07:00Война
Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

01:48Мир
"Килл-зона" расширяется: офицер рассказал о ситуации под Покровском

"Килл-зона" расширяется: офицер рассказал о ситуации под Покровском

00:43Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на сегодня 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

Последние новости

08:57

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:34

Партизаны провели дерзкую диверсию на территории РФ: что удалось вывести из строя

08:10

Путин хочет сломать мировой порядок безопасностимнение

08:04

Спецназ ГУР зашел в Покровск: Ступак сказал, есть ли шанс удержать город

07:00

Ночь взрывов в РФ: горят нефтехимические объекты, аэропорты закрыты - детали

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
06:34

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выборВидео

06:10

Кровавая торговля РФ остановлена: Москва в паникемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках замка из песка за 17 секунд

05:29

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранилиВидео

Реклама
05:05

"Пенсия неадекватна": предательница Лолита считает копейки в РФ

04:41

Фитнес не нужен: ученые назвали точное количество шагов, которые заменяют тренировки

04:06

Гороскоп на завтра 5 ноября: Тельцам - срыв планов, Козерогам - похвала

03:30

От эксперимента стынет кровь: ученые ужаснули мрачным прогнозом конца света

02:56

Очень просто и быстро: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

02:00

"Начинает появляться страх": предательница Татьяна Овсиенко стала неузнаваемой

01:48

Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

01:30

Попытка номер три: Дженнифер Энистон официально подтвердила рома с "гуру любви"

00:52

"Меня что-то повело": Остап Ступка признался, с чего начался его роман с Маргаритой Ткач

00:43

"Килл-зона" расширяется: офицер рассказал о ситуации под Покровском

03 ноября, понедельник
23:56

Сложный тест на IQ: можете ли вы найти число четыре в море семерок за 7 секунд

Реклама
23:51

"Не могу понять и принять": жена Дизеля Яценко впервые высказалась о смерти музыкантаВидео

23:41

Динамо повторило собственный антирекорд: что скрывает печальная статистика

23:19

"Больше не могу это скрывать": MamaRika рассказала горькую правду о себе

23:07

Эксперты призвали выливать средство для мытья посуды в канализацию в ноябреВидео

22:45

С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

22:41

Почему не стоит отжимать пакетик чая: объяснение, которое удивит даже любителей напитка

22:02

"Красные линии" соседства: что нельзя делать на участке без разрешения соседа

21:50

"Начало вылезать": мама 24-летней девушки Ступки восстала против их романа

21:44

"Дроны и ракеты по Рублевке": раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве

21:36

Орбан готовит "энергетическое соглашение" для Трампа: в СМИ узнали, что оно предусматривает

21:19

Вы сами притянете к себе беду: приметы, которые нельзя нарушать в праздник 4 ноября

21:15

Фламинго уже летят по россиянам - какой "реванш" готовит Кремль и чего ждать украинцамВидео

20:57

Россия нанесла удар по базе украинских войск - ГБР начало расследование

20:52

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

20:32

Зачем замораживать хлеб: эксперт назвала неожиданные преимущества

20:04

"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца годаВидео

19:51

Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

19:45

Как подготовить сад к зиме: семь осенних ошибок, которые могут погубить растенияВидео

19:41

Многие делают ошибку: два хитрых правила, как стирать тюль

19:39

Дарвин бы удивился: почему успешные люди выбирают жизнь без детей

Реклама
19:39

Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

19:31

Как прогреть салон авто за считанные минуты - помогут две "забытые" кнопкиВидео

19:25

"Даты определены": Зеленский заинтриговал заявлением о Купянске и ПокровскеВидео

19:10

Как Силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасльмнение

19:05

Влупила новая магнитная буря: украинцев предупредили о 6-балльном шторме

18:49

Сырский сообщил об успешном контрнаступлении в Донецкой области - что известно

18:46

Дизель и бензин "возьмут разгон": эксперт озвучил новые цены на АЗС

18:46

Заговоры и бунты: почему в Турции казнили за употребление кофе

18:39

Военный эксперт заявил, что РФ будет пытаться открыть новое направление на фронте

18:12

Не придется даже пачкать руки: лайфхак, как быстро приготовить тефтели

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять