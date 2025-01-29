ТОП-3 самые конфликтные пары: какие знаки зодиака ссорятся чаще всего

Ключевое:
- Что это за знаки зодиака, которые не могут жить без конфликтов
- Почему ссоры Овнов и Скорпионов такие страстные
В каждой паре время от времени случаются конфликты, и для сохранения гармонии важно уметь открыто обсуждать проблемы и вместе работать над их решением. Главред со ссылкой на портал Bustle рассказывает, какие пары из знаков зодиака чаще попадают в ссоры.
Овен и Скорпион
Оба эти знака находятся под влиянием Марса - планеты страсти, энергии и борьбы. Поэтому их взаимодействие в отношениях наполнено эмоциями. Овны действуют прямо и решительно, а Скорпионы подходят к этому стратегически. Их ссоры могут быть бурными, но примирения - не менее страстными. Для обоих важно, чтобы в отношениях была драма, которая добавляет им "перца".
Телец и Стрелец
Стрельцы постоянно стремятся к движению, что вызывает у Тельцов чувство тревоги и истощения. К тому же склонность Стрельцов к спонтанным решениям и путешествиям может заставлять Тельца чувствовать себя "на втором плане". Конфликты усугубляет то, что Тельцы упрямы, а Стрельцы могут быть эгоистичными, поэтому компромисс для них - редкость.
Рак и Водолей
Эта пара сталкивается с большими трудностями, прежде чем найдет взаимопонимание. Раки могут считать Водолеев холодными и равнодушными, тогда как Водолеи испытывают давление из-за постоянной эмоциональной потребности Рака. Это порождает обиды, непонимание и пассивную агрессию, которая превращается в конфликты.
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