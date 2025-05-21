Транзит Юпитера круто изменит жизнь: астролог о сдвиге для всех знаков зодиака

Ежегодная смена знака Юпитером оказывает заметное влияние на различные сферы жизни.

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Юпитер считается одной из самых благоприятных планет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Юпитер считается одной из самых благоприятных планет

Транзит Юпитера — это время внутреннего и внешнего роста

Юпитер — планета расширения, удачи и новых горизонтов — переходит в новый знак. Это астрологическое событие может стать началом важного этапа: в жизнь могут прийти вдохновляющие идеи, судьбоносные встречи, свежие проекты и позитивные перемены в финансовой или личной сфере.

Ведический астролог с профессиональным опытом Анна Скляр поделилась с сайтом 1+1 Украина информацией о значимом астрологическом явлении — ежегодной смене знака Юпитером, которое оказывает заметное влияние на различные сферы жизни.

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Юпитер считается одной из самых благоприятных планет — он несёт с собой возможности, развитие и процветание в той сфере жизни, где он движется по вашей натальной карте.

Транзит Юпитера — это время внутреннего и внешнего роста, укрепления веры и расширения горизонтов. Там, где он проходит в вашей карте, открывается окно возможностей, которое стоит использовать.

Юпитер будет находиться в новом знаке с 14 мая 2025 по 1 июня 2026 года (по сидерическому зодиаку). Узнайте свой восходящий знак и прочтите прогноз, актуальный именно для вас.

Индивидуальные прогнозы по восходящему знаку (асценденту)

Овен: твои слова и идеи приобретают силу. Этот период вдохновит на изучение нового, важные знакомства и короткие поездки. Активность — ключ к успеху. Выражай себя — в устной или письменной форме.

Фокус: развитие коммуникаций, знаний, социальных связей.

Рост через: обучение, диалог, братьев и сестёр, поездки.

Телец: время увидеть свою ценность иначе. Растут доходы, раскрываются таланты, приходят новые ресурсы. Позволь себе больше — и это отразится в финансовой сфере.

Фокус: формирование здорового отношения к деньгам и себе.

Рост через: заработки, развитие навыков, повышение самооценки.

Близнецы: это твой звёздный час. Ты становишься заметнее, увереннее, сильнее. Вера в себя открывает двери. Построй новое восприятие себя и задай направление дальнейшему росту.

Фокус: раскрытие потенциала, инициативность, самоощущение.

Рост через: личный брендинг, харизму, оптимизм, лидерство.

Рак: период уединения, очищения, интуитивной работы. Ты завершаешь старые циклы, исцеляешь внутренние раны и подготавливаешься к новому этапу. Отпусти, чтобы освободить место для нового.

Фокус: духовная трансформация, завершение, уединение.

Рост через: медитацию, интуицию, отпускание прошлого.

Лев: в этом году ты найдёшь своё место среди людей. Друзья и сообщества помогут реализовать мечты. Не бойся мыслить глобально — Вселенная поддерживает твои амбиции.

Фокус: новые связи, коллективные проекты, мечты.

Рост через: взаимодействие с единомышленниками, гуманитарные идеи.

Дева: ты поднимаешься на новый уровень. Твой труд замечают, приходит признание. Это подходящее время для профессионального роста и определения своего истинного призвания.

Фокус: реализация в обществе, миссия, достижения.

Рост через: карьеру, амбициозные цели, признание заслуг.

Весы: перед тобой открываются новые горизонты. В этот период тебя вдохновляют путешествия, глубокие знания, духовные поиски и философские размышления. Ты стремишься понять суть вещей, заглядываешь за пределы привычного. Подумай: во что я искренне верю? Поддерживает ли это меня или ограничивает?

Ключевые задачи: Расширение мировоззрения, духовный и интеллектуальный рост, обучение.

Рост происходит через: Образование, изучение культур, философию, международные связи и духовные практики.

Скорпион: ты входишь в период глубоких трансформаций. Этот этап связан с внутренним исцелением, тайнами, темами доверия и утрат. Прошлое требует отпустить старое, чтобы ты мог возродиться заново. Вопрос, который стоит задать: что нужно оставить позади, чтобы выйти на новый уровень?

Ключевые задачи: Внутренняя трансформация, работа с теневой стороной, развитие глубокой эмоциональной близости.

Рост происходит через: Психологические инсайты, работу с ресурсами других людей, кризисы, наследство и мощные личные трансформации.

Стрелец: год приносит важные встречи и отношения. Через взаимодействие с другими ты переосмысляешь себя. Это время для укрепления брака, начала серьёзных отношений или углубления существующих. Отношения становятся зеркалом твоего личностного роста.

Ключевые задачи: Развитие через партнёрство, умение сотрудничать, открытость к любви.

Рост происходит через: Важные союзы, романтические и деловые связи, совместные проекты.

Козерог: твое внимание сосредоточено на заботе о теле, ежедневных обязанностях и внутреннем порядке. Это время навести порядок в жизни, наладить режим, укрепить здоровье и научиться служить не в ущерб себе. Задай себе вопрос: какие привычки ведут меня к гармонии, а какие — от неё?

Ключевые задачи: Создание устойчивого ритма жизни, улучшение здоровья, развитие профессиональных навыков.

Рост происходит через: Дисциплину, заботу о себе, ежедневную практику, труд, ответственность.

Водолей: год наполнен радостью, вдохновением, самовыражением. В центре — твоя креативность, любовь, дети и личные проекты. Важно не забывать о том, что делает тебя счастливым. Что ты готов родить в этот мир — идею, ребёнка, искусство?

Ключевые задачи: Раскрытие личной уникальности, творчество, игра, любовь.

Рост происходит через: Арт, романтику, хобби, запуск собственных инициатив, воспитание детей.

Рыбы: ты стремишься к покою и внутренней устойчивости. Дом и семья становятся приоритетами. Внутреннее пространство требует уюта, тепла и заботы. Возможно, переезд или изменения в домашней обстановке. Исцеляя своё прошлое — ты создаешь прочный фундамент на будущее.

Ключевые задачи: Эмоциональное укоренение, принятие родовых связей, создание уюта.

Рост происходит через: Улучшение семейных отношений, гармонию в доме, внутреннюю стабильность, недвижимость.

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