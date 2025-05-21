Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Транзит Юпитера круто изменит жизнь: астролог о сдвиге для всех знаков зодиака

Алексей Тесля
21 мая 2025, 21:42
220
Ежегодная смена знака Юпитером оказывает заметное влияние на различные сферы жизни.
Транзит Юпитера круто изменит жизнь: астролог о сдвиге для всех знаков зодиака
Юпитер считается одной из самых благоприятных планет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Юпитер считается одной из самых благоприятных планет
  • Транзит Юпитера — это время внутреннего и внешнего роста

Юпитер — планета расширения, удачи и новых горизонтов — переходит в новый знак. Это астрологическое событие может стать началом важного этапа: в жизнь могут прийти вдохновляющие идеи, судьбоносные встречи, свежие проекты и позитивные перемены в финансовой или личной сфере.

Ведический астролог с профессиональным опытом Анна Скляр поделилась с сайтом 1+1 Украина информацией о значимом астрологическом явлении — ежегодной смене знака Юпитером, которое оказывает заметное влияние на различные сферы жизни.

видео дня

Юпитер считается одной из самых благоприятных планет — он несёт с собой возможности, развитие и процветание в той сфере жизни, где он движется по вашей натальной карте.

Транзит Юпитера — это время внутреннего и внешнего роста, укрепления веры и расширения горизонтов. Там, где он проходит в вашей карте, открывается окно возможностей, которое стоит использовать.

Юпитер будет находиться в новом знаке с 14 мая 2025 по 1 июня 2026 года (по сидерическому зодиаку). Узнайте свой восходящий знак и прочтите прогноз, актуальный именно для вас.

Индивидуальные прогнозы по восходящему знаку (асценденту)

Овен: твои слова и идеи приобретают силу. Этот период вдохновит на изучение нового, важные знакомства и короткие поездки. Активность — ключ к успеху. Выражай себя — в устной или письменной форме.

  • Фокус: развитие коммуникаций, знаний, социальных связей.
  • Рост через: обучение, диалог, братьев и сестёр, поездки.

Телец: время увидеть свою ценность иначе. Растут доходы, раскрываются таланты, приходят новые ресурсы. Позволь себе больше — и это отразится в финансовой сфере.

  • Фокус: формирование здорового отношения к деньгам и себе.
  • Рост через: заработки, развитие навыков, повышение самооценки.

Близнецы: это твой звёздный час. Ты становишься заметнее, увереннее, сильнее. Вера в себя открывает двери. Построй новое восприятие себя и задай направление дальнейшему росту.

  • Фокус: раскрытие потенциала, инициативность, самоощущение.
  • Рост через: личный брендинг, харизму, оптимизм, лидерство.

Рак: период уединения, очищения, интуитивной работы. Ты завершаешь старые циклы, исцеляешь внутренние раны и подготавливаешься к новому этапу. Отпусти, чтобы освободить место для нового.

  • Фокус: духовная трансформация, завершение, уединение.
  • Рост через: медитацию, интуицию, отпускание прошлого.

Лев: в этом году ты найдёшь своё место среди людей. Друзья и сообщества помогут реализовать мечты. Не бойся мыслить глобально — Вселенная поддерживает твои амбиции.

  • Фокус: новые связи, коллективные проекты, мечты.
  • Рост через: взаимодействие с единомышленниками, гуманитарные идеи.

Дева: ты поднимаешься на новый уровень. Твой труд замечают, приходит признание. Это подходящее время для профессионального роста и определения своего истинного призвания.

  • Фокус: реализация в обществе, миссия, достижения.
  • Рост через: карьеру, амбициозные цели, признание заслуг.

Весы: перед тобой открываются новые горизонты. В этот период тебя вдохновляют путешествия, глубокие знания, духовные поиски и философские размышления. Ты стремишься понять суть вещей, заглядываешь за пределы привычного. Подумай: во что я искренне верю? Поддерживает ли это меня или ограничивает?

  • Ключевые задачи: Расширение мировоззрения, духовный и интеллектуальный рост, обучение.
  • Рост происходит через: Образование, изучение культур, философию, международные связи и духовные практики.

Скорпион: ты входишь в период глубоких трансформаций. Этот этап связан с внутренним исцелением, тайнами, темами доверия и утрат. Прошлое требует отпустить старое, чтобы ты мог возродиться заново. Вопрос, который стоит задать: что нужно оставить позади, чтобы выйти на новый уровень?

  • Ключевые задачи: Внутренняя трансформация, работа с теневой стороной, развитие глубокой эмоциональной близости.
  • Рост происходит через: Психологические инсайты, работу с ресурсами других людей, кризисы, наследство и мощные личные трансформации.

Стрелец: год приносит важные встречи и отношения. Через взаимодействие с другими ты переосмысляешь себя. Это время для укрепления брака, начала серьёзных отношений или углубления существующих. Отношения становятся зеркалом твоего личностного роста.

  • Ключевые задачи: Развитие через партнёрство, умение сотрудничать, открытость к любви.
  • Рост происходит через: Важные союзы, романтические и деловые связи, совместные проекты.

Козерог: твое внимание сосредоточено на заботе о теле, ежедневных обязанностях и внутреннем порядке. Это время навести порядок в жизни, наладить режим, укрепить здоровье и научиться служить не в ущерб себе. Задай себе вопрос: какие привычки ведут меня к гармонии, а какие — от неё?

  • Ключевые задачи: Создание устойчивого ритма жизни, улучшение здоровья, развитие профессиональных навыков.
  • Рост происходит через: Дисциплину, заботу о себе, ежедневную практику, труд, ответственность.

Водолей: год наполнен радостью, вдохновением, самовыражением. В центре — твоя креативность, любовь, дети и личные проекты. Важно не забывать о том, что делает тебя счастливым. Что ты готов родить в этот мир — идею, ребёнка, искусство?

  • Ключевые задачи: Раскрытие личной уникальности, творчество, игра, любовь.
  • Рост происходит через: Арт, романтику, хобби, запуск собственных инициатив, воспитание детей.

Рыбы: ты стремишься к покою и внутренней устойчивости. Дом и семья становятся приоритетами. Внутреннее пространство требует уюта, тепла и заботы. Возможно, переезд или изменения в домашней обстановке. Исцеляя своё прошлое — ты создаешь прочный фундамент на будущее.

  • Ключевые задачи: Эмоциональное укоренение, принятие родовых связей, создание уюта.
  • Рост происходит через: Улучшение семейных отношений, гармонию в доме, внутреннюю стабильность, недвижимость.

Больше новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог гороскоп знаки зодиака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Должны освободить всех": президент сделал важное заявление об обмене 1000 на 1000

"Должны освободить всех": президент сделал важное заявление об обмене 1000 на 1000

23:21Война
Что на самом деле скрывает Кремль под "первопричинами войны": в СНБО дали ответ

Что на самом деле скрывает Кремль под "первопричинами войны": в СНБО дали ответ

22:53Война
"Война требует решений": журналист Бутусов мобилизовался в Нацгвардию

"Война требует решений": журналист Бутусов мобилизовался в Нацгвардию

22:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

Гороскоп Таро на июнь 2025: Весам - завершение, Скорпионам - успех, Стрельцам - триумф

Гороскоп Таро на июнь 2025: Весам - завершение, Скорпионам - успех, Стрельцам - триумф

Гороскоп на завтра 22 мая: Тельцам - гнев, Водолеям - радостная встреча

Гороскоп на завтра 22 мая: Тельцам - гнев, Водолеям - радостная встреча

Не от русского: откуда на самом деле происходит украинский язык

Не от русского: откуда на самом деле происходит украинский язык

Почти 100 грн за килограмм: популярный фрукт в Украине внезапно стал деликатесом

Почти 100 грн за килограмм: популярный фрукт в Украине внезапно стал деликатесом

Последние новости

23:26

Более 90% родителей в ступоре: ошеломляющий школьный математический вопрос

23:21

"Должны освободить всех": президент сделал важное заявление об обмене 1000 на 1000

22:53

Что на самом деле скрывает Кремль под "первопричинами войны": в СНБО дали ответ

22:45

"Война требует решений": журналист Бутусов мобилизовался в Нацгвардию

22:25

Валерий Харчишин рассказал о неизлечимо больном сынеВидео

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погодыУкраину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды
22:20

Украине грозят новые отключения света: эксперт предупредил, кто в зоне риска

22:01

Убийство Портнова и изменение позиции Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:47

Умерла легендарная голливудская актриса, которую называли "королевой крика"

21:42

Транзит Юпитера круто изменит жизнь: астролог о сдвиге для всех знаков зодиака

Реклама
21:30

Зачем пили вино в древности: культура, вера и традиции

21:03

Открестившийся от дочери Том Круз резко ответил на неудобный вопрос о ней

21:01

Когда сажать капусту в открытый грунт в мае - точные дни для невиданного урожаяВидео

20:49

Очаровывают всех вокруг - какие 3 знака зодиака обладают невероятной харизмой

20:44

Украинцев могут обязать платить налоги с переводов на банковские карты - депутат

20:40

Овощи сохранятся и "оживут": хитрый трюком со льдом сотворит настоящее чудоВидео

20:22

Четыре пули и контрольный: СМИ раскрыли новые детали убийства Андрея Портнова

20:16

Украину накроет опасный шторм: где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами

19:45

В мире много ужасного, США больше не могут решать все проблемы – Рубио

19:37

От красоты дух захватывает: самые потрясающие бюджетные локации в УкраинеВидео

19:32

Не в Стамбуле - названо место и время новых переговоров о перемирии в Украине

Реклама
19:25

Всего одна вещь притянет добро и благополучие: что нужно сделать 22 мая

19:10

Трамп ослабляет Украину в самый ответственный момент войны: спасут ли США Россиюмнение

19:05

"Операция идет": Генштаб ответил на заявления РФ о "завершении боев" на Курщине

19:00

Как приготовить пышные оладьи: рецепт на миллион со 100% результатом

18:52

"Украинцы должны понять": названо главное и единственное условие завершения войны

18:39

Почему нельзя заходить далеко в лес 22 мая: какой праздник и день ангела

18:23

Россияне идут в "банзай атаки" на Харьковщине: в ВСУ заметили накопление сил

17:57

"Мы так больше не хотим": в Кремле сделали заявление о новых переговорах с УкраинойВидео

17:49

Трамп убежден, что Россия побеждает в войне - Bloomberg

17:35

Яд из косметички: названа грозящая ожогами и параличом лицевого нерва косметикаВидео

17:23

"СССР существует": советник Путина выдал абсурдное заявление о войне в УкраинеВидео

17:22

"Лето будет горячим": появился тревожный прогноз о войне и мирных переговорах

16:47

Принц Гарри возненавидел фото собственных детей: в чем причина

16:15

Кто стоит за убийством Портнова: экс-замглавы СБУ озвучил интересную версию

16:11

Выход США из мирных переговоров: что изменится и какие последствия для Украины

16:08

Плесень исчезнет навсегда: всего один цикл стиралки с "убойным" средствомВидео

16:05

Ждать ли сюрпризов от доллара и евро: чего ожидать от рынка на этой неделе

16:01

Погода до конца мая в Украине резко изменится: синоптик рассказала, что произойдет

15:56

Гороскоп Таро на сегодня 21 мая: Девам - быть осторожными, Ракам - просить помощи

15:55

Доллар внезапно ушел в пике, евро взлетел: новый курс валют

Реклама
15:38

Топ рецепт закуски, который покорил всех: шикарное блюдо за 10 минут

15:15

Почему в мае 2025 насчитали меньший размер субсидии: украинцам дали объяснение

15:12

Обильные дожди и ливни с грозами: какие области Украины накроет непогода

14:55

Тревожный звонок: аналитик предупредил об угрозе российских обстрелов дронами

14:39

Нас обманывали годами: как на самом деле появился ДнепрВидео

14:28

Копеечное средство легко удалит пятна с одежды: раскрыт хитрый фокусВидео

14:18

Известный банк урезал лимиты на переводы: сколько можно отправить с 1 июня

14:18

До конца года: Коваленко назвал область, которую РФ может полностью оккупировать

13:49

На Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул масштабный пожар, есть жертвы - деталиФото

13:34

Придется ли вытащить круглую сумму из кармана: сколько будет стоить газ в июне

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять