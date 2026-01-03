Укр
Три знака китайского зодиака приманят удачу в январе

Сергей Кущ
3 января 2026, 01:42
Удача, поддержка и новые возможности будут сопровождать их на протяжении всего месяца, помогая заложить прочную основу для успешного года.
Три знака китайского зодиака приманят удачу в январе
Три знака китайского зодиака приманят удачу в январе / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Для Крыс январь станет месяцем стабильности и уверенности
  • Петухи в январе окажутся среди главных фаворитов месяца

В январе сразу несколько знаков китайского зодиака окажутся в центре благоприятных потоков, притягивая удачу, финансовые возможности и поддержку окружающих. Астрологи выделили три знака, для которых первый месяц года станет особенно успешным.

Крыса: время открытых дверей и уверенных решений

Для представителей знака Крысы январь станет месяцем стабильности и уверенности. Энергия этого периода позволяет спокойно и последовательно воплощать задуманное — будь то новые проекты, полезные привычки или развитие отношений. Возможности будут появляться быстро, поэтому важно сохранять внутренний ресурс и быть готовыми действовать без промедления.

То, что еще в декабре казалось недостижимым, в январе начнет реализовываться само собой. Закрытые двери откроются, а ранее приложенные усилия принесут плоды. Особенно удачными для решительных шагов станут 2, 14 и 27 января — именно в эти дни риск может обернуться значительным успехом. Главное для Крыс — не соглашаться на меньшее и выбирать по-настоящему выгодные варианты.

Свинья: легкость, поддержка и счастливые совпадения

Январь начнется с энергии Свиньи, что автоматически ставит представителей этого знака в выигрышное положение. Весь месяц будет сопровождаться ощущением, что события складываются сами собой и идут на пользу. Правильные люди будут появляться в нужное время, а обстоятельства — работать на результат.

Особое внимание астрологи советуют обратить на 13 и 25 января — дни открытых возможностей. Они идеально подходят для общения, деловых и светских встреч, новых знакомств. В этот период Свиньи могут получить поддержку, признание и полезные связи, которые помогут укрепить благополучие и задать верное направление на весь год.

Петух: заслуженная удача и заметные результаты

Петухи в январе окажутся среди главных фаворитов месяца. У них сразу два дня успеха — 3 и 11 января, которые принесут ощутимые плоды и конкретные достижения. Это может быть финансовая выгода, карьерное продвижение или рост личной узнаваемости.

Удача для Петухов не будет случайной: она станет логичным результатом ранее вложенных усилий. Январь подчеркнет ценность настойчивости и труда, а награда может превзойти ожидания. Особенно благоприятным станет период для проявления себя в работе, публичных проектах и онлайн-пространстве.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

