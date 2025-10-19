Тяжелые дни уже позади для этих знаков зодиака: кто обретет счастье

Вселенная дает понять, что равновесие возвращается, а справедливость всегда приходит тогда, когда мы готовы ее принять.

https://horoscope.glavred.info/tyazhelye-dni-uzhe-pozadi-dlya-etih-znakov-zodiaka-kto-obretet-schaste-10707704.html Ссылка скопирована

Для трех представителей зодиака начнется светлая полоса в жизни / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

Для трех представителей зодиака начнется светлая полоса в жизни

Какие именно это знаки зодиака

После 19 октября для трех знаков зодиака наступает долгожданное облегчение. Убывающая Луна в Весах принесет мягкую, но ощутимую волну равновесия, напоминая: самые тяжелые дни уже позади. Эта лунная фаза помогает отпустить то, что изматывало и тянуло назад, возвращая чувство внутреннего покоя, пишет YourTango.

В воскресенье это станет особенно заметно. Воздух словно станет чище, дыхание - свободнее, а тревожные мысли - тише. Вселенная дает понять, что равновесие возвращается, а справедливость всегда приходит тогда, когда мы готовы ее принять.

видео дня

Для трех представителей зодиака этот день станет символом завершения затянувшегося цикла трудностей. Все, что приходилось преодолевать, укрепило их дух и характер - и теперь начинается этап спокойствия после шторма.

Лев

Энергия убывающей Луны в Весах сулит Львам освобождение от усталости и внутреннего напряжения. Все, с чем вы боролись в последнее время, наконец-то теряет силу. Вы ощутите, как из жизни уходит то, что приносило тревогу, и на смену приходит тишина и ясность.

19 октября вы поймете, что многие трудности просто перестали вас трогать - будто время само расставило все на свои места. Мир внутри становится устойчивее, и вы снова начинаете верить в лучшее.

Это день эмоционального облегчения, когда можно отпустить прошлое и позволить радости занять свое место. Вселенная шепчет: все, борьба завершена - настало время покоя.

Скорпион

Убывающая Луна в Весах освещает Скорпиону путь к внутреннему исцелению. Вы долго носили тяжесть, которую не решались отпустить, но этот день принесет ощущение, будто что-то внутри наконец отпустило.

То, что казалось бесконечной борьбой, растворяется, и вы видите: все имеет конец, даже боль. Теперь становится ясно, что пройденный путь был не наказанием, а очищением.

19 октября вы почувствуете, что снова управляете своей энергией, а прошлое больше не диктует вам условий. Это момент примирения с самим собой - и возвращения к равновесию.

Стрелец

Эта убывающая Луна дарит Стрельцам ощущение закрытия важной главы. Испытания, которые проверяли ваше терпение и веру, уходят, оставляя место легкости. Вы наконец сможете взглянуть на все, что было, без боли - только с благодарностью.

19 октября вы ощутите, что туман рассеивается. Может быть, услышите случайную фразу или получите новость, которая подтвердит: все действительно налаживается.

Этот день принесет чувство освобождения и уверенности, что вы снова на правильном пути. Вселенная как будто говорит вам: "Ты выдержал. Теперь живи свободно".

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред